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Израиль: Контроль над границей с сектором Газа восстановлен

Сергей Ромашенко
10 октября 2023 г.

В Израиль больше не проникают новые боевики с территории Газы, сообщил представитель израильской армии. В приграничных израильских населенных пунктах велись перестрелки.

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Израильские солдаты на границе с сектором Газа
Израильские солдаты на границе с сектором ГазаФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Через три дня после масштабного вторжения боевиков исламского радикального движения ХАМАС в Израиль израильская армия объявила о восстановлении контроля над границей с сектором Газа. "Со вчерашнего вечера новых переходов границы не было", - заявил представитель израильской армии Ричард Хехт во вторник, 10 октября.

В то же время он не исключил возможности новых проникновений террористов в Израиль. Представитель также предположил, что боевики все еще могут находиться на территории Израиля. В приграничных населенных пунктах Саад и Кисуфим велись перестрелки.

Подготовка к вторжению в Газу

По словам Хехта, израильская армия сейчас сосредоточилась на подготовке к наступлению в секторе Газа. Армия обороны Израиля в течение двух суток мобилизовала около 300 тысяч резервистов. Это крупнейшая мобилизация в истории страны. На границе с сектором Газа сооружается "инфраструктура для будущих операций", добавил он.

Хехт подтвердил, что в Израиле находятся трупы почти 1500 террористов, еще сотни палестинских боевиков захвачены в плен.

Вторжение палестинских боевиков в Израиль

Утром 7 октября сотни палестинских боевиков из ХАМАС неожиданно вторглись на территорию Израиля, устроили расправы и убили в общей сложности около 900 человек, в том числе женщин и детей. Только в Беери накануне было обнаружено более ста трупов после того, как израильские солдаты восстановили контроль над этим населенным пунктом.

По данным израильского Минздрава, пострадали более 2600 израильтян. Четверо из них находятся при смерти, еще 155 имеют тяжелые ранения. Израиль в ответ нанес удары с воздуха по сектору Газа, в результате которых, по сообщению палестинских властей, погибли не менее 687 человек и еще более 3800 были ранены.

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