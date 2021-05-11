 ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка, и кто ее поддерживает? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 18.05.2021

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Мир

ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка, и кто ее поддерживает?

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых государств.

Военный парад ХАМАС в секторе Газа

Военный парад ХАМАС в секторе Газа

"Радикально-исламистское" - это определение обычно употребляют большинство немецких СМИ, когда речь идет о движении ХАМАС, с 2007 года находящемся у власти в секторе Газа. С начала ракетных обстрелов группировкой ХАМАС территории Израиля немецкая пресса все чаще говорит о ней как о террористической исламистской организации. Таким же образом ХАМАС определяют и большинство европейских государств. Исключение составляют Норвегия и Швейцария, которые поддерживают контакты с ХАМАС. Не признает ХАМАС террористической организацией и Россия. А поддержка движения рядом исламских государств не ограничивается только его признанием.

Когда возник ХАМАС

ХАМАС был основан во второй половине 1980-х годов и с момента возникновения находился в оппозиции к Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. Изначально ХАМАС рассматривался Израилем как противовес ООП и даже, по некоторым данным, какое-то время пользовался его финансовой поддержкой. Впрочем, обе стороны категорически отрицают эту версию. В отличие от ООП, ХАМАС с самого начала не признавал существования государства Израиль, призывая к его уничтожению и созданию на его территории исламского палестинского государства. На гербе ХАМАС изображены два скрещенных меча на фоне Купола Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме и в обрамлении палестинских флагов, а вверху - контур палестинского государства, занимающего территорию Израиля.

В 1993 году между Израилем и Организацией освобождения Палестины Арафата были подписаны соглашения в Осло, что положило конец первой интифаде (в переводе с арабского "подъем", "потрясение" или "избавление" - восстания палестинцев в 1987-1993 годах против израильтян, целью которых было названо освобождение территорий, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. - Ред. ). ХАМАС достигнутых договоренностей в Осло не признал, продолжив совершать нападения на территорию Израиля.

Премьер Израиля Ицхак Рабин, президент США Бил Клинтон и лидер ООП Ясир Арафат после подписания соглашения в Осло

Премьер Израиля Ицхак Рабин, президент США Бил Клинтон и лидер ООП Ясир Арафат после подписания соглашения в Осло

После смерти Арафата в 2004 году ХАМАС начал активно участвовать в политической жизни Палестинской автономии, в феврале 2006 года получив абсолютное большинство на выборах в Палестинский законодательный совет и существенно пошатнув позиции ФАТХ - одной из ведущих партий, по сути, формировавшей к тому моменту политику ООП. В том же месяце президент России Владимир Путин пригласил делегацию ХАМАС на переговоры в Москву, что вызвало недоумение у партнеров РФ по урегулированию израильско-палестинского конфликта и возмущение в Израиле.

Противостояние ХАМАС и ФАТХ

В 2007 году в результате вооруженного противостояния с ФАТХ в секторе Газа ХАМАС полностью захватил власть в этом регионе; ФАТХ, в свою очередь, сохранил позиции на Западном берегу реки Иордан и создал там новое правительство во главе с Махмудом Аббасом. Таким образом, территории Палестинской автономии в настоящее время не только разделены на две части географически, но и расколоты на два враждебных политических лагеря.

Обосновавшись в секторе Газа, ХАМАС продолжил совершать нападения на израильтян и ракетные обстрелы Израиля. В ответ на усиление ракетных и минометных атак с территории сектора Газа израильская армия трижды проводила военные операции  с целью уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС: "Литой свинец" (2009), "Облачный столп" (2012) и "Нерушимая скала" (2014).

Кто поддерживает ХАМАС

Сектор Газа является одним из самых густонаселенных районов в мире и в значительной степени экономически изолирован, имея укрепленные границы с Израилем и Египтом на юге и востоке и выход к Средиземному морю на западе. Большая часть населения живет в крайней нищете и полагается на международную гуманитарную помощь, которая была сильно урезана под давлением предыдущего президента США Дональда Трампа.

При атаках на Израиль ХАМАС традиционно использует в качестве щита собственное мирное население. Ракетные установки размещаются на территории жилых районов, на крышах школ или больниц, а командные центры создаются в многоквартирных домах. Боевики роют туннели для доставки оружия, в основном, с территории Египта, хотя его руководство и старается перекрывать такие каналы поступления вооружений на территорию сектора Газа.

Эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани (слева) с визитом в секторе Газа

Эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани (слева) с визитом в секторе Газа

Одним из самых важных доноров и иностранных союзников ХАМАС является Катар. В 2012 году эмир Хамад бин Халифа Аль Тани стал первым главой иностранного государства, посетившим руководство ХАМАС в Газе. На сегодняшний день Катар  перечислил на счета ХАМАС более 1,5 миллиарда евро. Израиль надеется, что Катар, как и некоторые другие арабские государства, последует примеру Объединенных Арабских Эмиратов, подписавших Авраамский договор (соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, инициированное Дональдом Трампом и подписанное 15 сентября 2020 года. - Ред.) и установит дипломатические отношения с Израилем.

Другим важным союзником ХАМАСа является Турция. Еще до начала последних ракетных обстрелов Израиля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией пообещал ему свою поддержку.

ХАМАС поддерживают и десятки неправительственных инициатив в разных странах, в том числе, в Германии. По данным журнала Der Spiegel, пожертвования в пользу ХАМАС, собранные на территории ФРГ подобными организациями, исчисляются миллионами евро.

Откуда ХАМАС берет ракеты

Интенсивность ракетных ударов, которые ХАМАС наносит по Израилю  с 10 мая,  во много раз выше, чем во время предыдущих эскалаций конфликта. За неделю с территории сектора Газа в направлении Израиля было выпущено свыше двух тысяч снарядов - отразить все удары не может даже израильская система противоракетной обороны "Железный купол". Хотя каждая оборонительная ракета, выпущенная "Железным куполом", намного маневреннее, точнее и совершеннее тех, что летят из сектора Газа.

Железный купол (справа) отражает летящие из сектора Газа ракеты (слева)

"Железный купол" (справа) отражает летящие из сектора Газа ракеты (слева)

В течение долгого времени ХАМАС получал ракеты, в основном, от Ирана.  "Уже давно не секрет, что различные группировки на Ближнем Востоке существенно нарастили свой ракетный арсенал, - говорит специалист по Ближнему Востоку Фабиан Хинц (Fabian Hinz) в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. - Количество ракет в их распоряжении исчисляется тысячами - это неоднократно подтверждали и израильские источники".

Газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в разведке 16 мая написала о том, что у одного лишь ХАМАС имеется в наличии до шести тысяч ракетных снарядов. Еще восемь тысяч ракет есть у группировки "Исламский джихад", частично сотрудничающей с ХАМАС.

По словам Хинца, иранские ракеты уже давно контрабандой ввозились в сектор Газа через Судан и границу с Египтом. Однако доставка усложнилась с тех пор, как в 2019 году был свергнут суданский диктатор Омар аль-Башир. В то же время считается, что большинство своих ракет ХАМАС производит в секторе Газа - отчасти с иностранной помощью.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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