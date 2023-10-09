Армия Израиля восстановила контроль над всей территорией

В Израиле уже третий день продолжаются боевые действия, вызванные агрессией со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Армия Израиля сообщила о полном восстановлении своего контроля в населенных пунктах, подвергшихся ранее нападению со стороны боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. "Мы полностью контролируем эти населенные пункты", - заявил в понедельник, 9 октября представитель израильской армии Даниэль Хагари, комментируя ситуацию на границе Израиля с сектором Газа. В то же время Хагари отметил, что "террористы" все еще могут находиться в этих местах.

Военные уточнили, что среди боевиков на территории Израиля есть те, кто участвовал в нападении утром 7 октября и те, кто пересек границу в последующие дни. В целом, по оценкам израильской армии, с начала боевых действий убиты уже сотни боевиков, в том числе около 500 - в секторе Газа.

Ночью и утром Израиль продолжал наносить удары по сектору Газа - были атакованы более 500 объектов ХАМАС и "Исламского джихада", в том числе восемь командных центров. В то же время боевики ХАМАС сообщили о массированной ракетной атаке на Ашкелон - по городу было выпущено около 100 ракет. В результате есть пострадавшие, в том числе восьмилетний ребенок. Ранее боевики выпустили ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Израиль готовится к наземной операции в Газе

Армия Израиля сообщила о наборе сотен тысяч резервистов. Предположительно уже в ближайшие двое суток Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

По состоянию на утро 9 октября известно о более чем 700 погибших в Израиле и 2382 пострадавших. При этом накануне в районе кибуца Реим у границы с сектором Газа были найдены тела как минимум 260 человек, погибших в результате нападения боевиков на музыкальный фестиваль. На данный момент неясно, учитывались ли погибшие в Реиме в общей статистике. В то же время палестинском Минздраве сообщили, что в секторе Газа с начала боевых действий погибли 436 человек, еще около 2300 палестинцев были ранены.

Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 человек. Накануне вечером представитель ХАМАС заявил, что его группировка в ходе нападения на Израиль взяла в заложники больше 100 человек. В то же время глава "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала сообщил, что его боевики захватили около 30 израильтян. Он подчеркнул, что заложники вернутся домой лишь после освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем.

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