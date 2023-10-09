Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию ХАМАС

На внеочередном заседании членам Совета Безопасности не удалось достичь единодушия. Не все страны согласились осудить нападение боевиков ХАМАС на Израиль, сообщил зампостпреда США в ООН.

Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании не смог единогласно осудить исламское радикальное движение ХАМАС. На заседании за закрытыми дверьми в воскресенье, 8 октября, членам Совбеза не удалось согласовать единое решение, сообщила 9 октября американская телекомпания CNN со ссылкой на дипломатов.

"Я не хочу вдаваться в подробности по поводу того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть целый ряд стран, которые осудили нападения боевиков ХАМАС", - цитирует CNN слова заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда. При этом Вуд добавил, что, очевидно, не все государства были готовы осудить агрессию со стороны ХАМАС.

По словам американского дипломата, США еще до начала заседания высшего органа ООН дали ясно понять, что они ожидают единогласного осуждения ХАМАС. "Важно, чтобы мировое сообщество самым решительным образом осудило это неспровоцированное вторжение и террористические нападения и действия, которые произошли и продолжают происходить", - подчеркнул Роберт Вуд.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС утром 7 октября неожиданно начали обстреливать Израиль ракетами с территории сектора Газа. Одновременно вооруженные отряды палестинцев вторглись на территорию Израиля по суше, воздуху и морю и атаковали жителей в целом ряде приграничных населенных пунктов.

Они не только убили сотни израильтян, но и, по данным израильской стороны, похитили и вывезли в сектор Газа более ста человек, в том числе женщин, детей и стариков. В ответ авиация Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Газе.

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