Состояние войны в Израиле и дальнейшее развитие конфликта

На вторые сутки после масштабного нападения ХАМАС на Израиль израильские власти официально заявили о переходе страны в состояние войны. О развитии ситуации на Ближнем Востоке - у DW.

На следующий день после начала массированных атак радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль со стороны сектора Газа, в воскресенье, 8 октября, власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны. О развитии событий вокруг палестино-израильского конфликта на вторые сутки после начала его очередного обострения - у DW.

Переход Израиля в состояние войны

"Война, навязанная Государству Израиль в результате кровопролитного террористического нападения из сектора Газа, началась вчера в 06.00 (суббота, 7 октября 2023 года)", - говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обнародованном в соцсети X 8 октября.

В документе констатируется, что военно-политический кабинет Израиля накануне вечером одобрил переход страны в "состояние войны" и в связи с этим принял "значительные военные меры" в соответствии со статьей 40 документа под названием "Основной закон: Правительство". Этот документ определяет правовые рамки "объявления войны или начала значительных военных действий" с одобрения кабмина Израиля.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные продолжают сражаться с вооруженными группировками, проникшими в страну, на территорию Израиля. Наблюдатели указывают, что нынешняя операция ХАМАС против Израиля стала крупнейшей по масштабам за 50 лет.

В ЦАХАЛ сообщили также об эвакуации всех мирных жителей из 24 деревень, расположенных вдоль границы Израиля с сектором Газа.

Данные о жертвах

На момент публикации из израильских СМИ было известно о как минимум 700 погибших со стороны Израиля. По данным Минздрава, 2243 израильтянина к тому моменту были ранены. ХАМАС утверждает также, что около 35 человек захвачены в заложники.

В свою очередь палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" заявила, что ее представители удерживают в секторе Газа 30 израильских заложников.

К вечеру 8 октября Вашингтон сообщил, что, по предварительным данным, среди погибших во время атак ХАМАС на Израиль - как минимум четыре гражданина США.

Палестинская сторона к вечеру 8 октября заявила о 413 погибших и 2300 раненых при израильских авиаударах, последовавших в ответ на атаки ХАМАС против Израиля. По этим данным, среди погибших - как минимум 78 детей. Семь жертв было зафиксировано на Западном берегу реки Иордан, в том числе один ребенок.

Между тем на площадке музыкального фестиваля Nature Party, которую боевики ХАМАС атаковали 7 октября, обнаружено 260 тел, пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на волонтерскую организацию ZAKA.

Поддержка Израиля США и другими государствами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заверил его в поддержке Израиля Вашингтоном.

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала NBC, что правительство Израиля обратилось к Вашингтону с просьбой предоставить "определенную особую дополнительную поддержку".

Вечером 8 октября Минобороны Соединенных Штатов сообщило об отправке боеприпасов Израилю и усилении американского военного контингента в регионе. В частности, США передислоцируют один авианосец и еще несколько военных кораблей в восточную часть Средиземного моря, указали в американском оборонном ведомстве.

Премьер Израиля Нетаньяху 8 октября также общался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указывает пресс-служба Биньямина Нетаньяху, "все они безоговорочно поддержали право Израиля на необходимую самооборону".

Что касается Олафа Шольца, то он подчеркнул, что безопасность Израиля составляет государственные интересы Германии, и пообещал, что Берлин "будет действовать соответствующим образом".

В тот же день министерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития объявило, что кардинально пересмотрит работу по оказанию помощи Палестинским территориям, "чтобы эта поддержка шла на пользу проживающим там людям и делу мира, а не террористам".

8 октября на зданиях бундестага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Европейского парламента в Брюсселе развевались израильские флаги.

Выступление постпреда Израиля в ООН

Между тем постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан на фоне подготовки экстренного заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Израиля заявил, что нападение ХАМАС на его страну относится к "вопиющим и варварским военным преступлениям".

"Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись", - приводит слова Эрдана газета The New York Times .

В свою очередь постоянный наблюдатель Палестинской национальной автономии при ООН Рияд Мансур заявил, что палестинская сторона запросила созыв срочной встречи глав МИД стран - членов Лиги арабских государств в Каире в ближайшие дни.

МВФ об экономических последствиях атак ХАМАС на Израиль

Как сообщил Международный валютный фонд (МВФ), его эксперты внимательно следят за развитием конфликта между ХАМАС и Израилем, однако пока не готовы оценить его возможные экономические последствия. "Мы глубоко опечалены потерей жизней. Мы внимательно следим за этой вызывающей беспокойство ситуацией", - подчеркнул официальный представитель МВФ.

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