13 тысяч сотрудников ООН заблокированы в секторе Газа

Около 13 тысяч сотрудников ООН остаются в секторе Газа после того, как Израиль объявил его блокаду. В убежищах ООН здесь укрываются около 137 тысяч человек. Армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа.

Около 13 тысяч сотрудников ООН остаются в секторе Газа после того, как Израиль объявил его блокаду. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Речь идет о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Большинство из них - палестинцы, около 300 - граждане других стран, уточнил Дюжаррик. "Они сосредоточены на том, чтобы сделать все, что возможно, в рамках своих полномочий, чтобы помочь местному населению", - подчеркнул он.

В тот же день UNRWA объявило, что более 137 тысяч человек в секторе Газа пришли искать защиту в аварийные убежища ООН, которые заполнены уже на 90 процентов. В агентстве опасаются, что гуманитарная ситуация в палестинском эксклаве продолжит ухудшаться.

В адрес UNRWA неоднократно выдвигались обвинения, касавшиеся, среди прочего, связей с ХАМАС и открыто антиизраильской деятельности. В частности, в 2014 году стало известно, что палестинские террористические организации тайно складировали ракеты в школах UNRWA, а в издаваемых агентством ООН школьных учебниках не признается право на существование Израиля. В апреле 2021 года европарламент принял резолюцию, в которой признал, что учебники UNRWA распространяют ненависть и идеи насилия.

Блокада и удары по сектору Газа

Ввести полную блокаду сектора Газа, из которого на Израиль совершили нападение боевики радикального движения ХАМАС, приказал в понедельник израильский министр обороны Йоав Галант. Блокада включает прекращение подачи воды, а также поставок топлива и электричества.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу блокады. Он признал, что власти Израиля обоснованно опасаются за безопасность своей страны, но призвал их действовать в соответствии с международным гуманитарным правом. "Гуманитарная ситуация в секторе Газа была крайне тяжелой еще до начала боевых действий, - подчеркнул Гутерриш. - Теперь же она будет еще более ухудшаться по экспоненте".

При этом армия Израиля нанесла уже сотни ударов с моря и с воздуха по сектору Газа. Поздно вечером 9 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о поражении ряда объектов, принадлежащих ХАМАС - включая склад с оружием, командный центр боевиков в мечети и вход в тоннель, который использовался террористами для вторжения в Израиль. "ХАМАС намеренно внедряет свою военную инфраструктуру в гражданские районы и святые места в секторе Газа", - говорится в заявлении израильской армии.

Нападение ХАМАС на Израиль

Палестинское террористическое движение ХАМАС 7 октября объявило о "военной операции" против Израиля и начало массированную ракетную атаку. В приграничные районы страны вторглись боевики, которые захватили свыше ста заложников. Армия Израиля ответила авиаударами по целям в Газе. В Израиле погибли более 900 человек, палестинские власти сообщали о более чем 400 жертвах, число раненых с обеих сторон превысило 5 тысяч. На операцию "Железные мечи", объявленную в ответ на нападение ХАМАС, в ЦАХАЛ мобилизованы уже 300 тысяч резервистов.

Кроме того, 8 октября северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана местным радикальным движением "Хезболлах". Израильская армия в ответ нанесла удары из артиллерии. Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал готовить эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных у границы с Ливаном.

Совбез ООН на экстренном заседании 8 октября не смог единогласно осудить агрессию движения ХАМАС против Израиля.

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