  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыПалестинские территории

13 тысяч сотрудников ООН заблокированы в секторе Газа

Олег Соколенко
10 октября 2023 г.

Около 13 тысяч сотрудников ООН остаются в секторе Газа после того, как Израиль объявил его блокаду. В убежищах ООН здесь укрываются около 137 тысяч человек. Армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа.

https://p.dw.com/p/4XK8U
Последствия удара ВВС Израиля по сектору Газа 9 октября 2023 года
Последствия удара ВВС Израиля по сектору Газа 9 октября 2023 годаФото: Mohammed ABED/AFP

Около 13 тысяч сотрудников ООН остаются в секторе Газа после того, как Израиль объявил его блокаду. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Речь идет о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Большинство из них - палестинцы, около 300 - граждане других стран, уточнил Дюжаррик. "Они сосредоточены на том, чтобы сделать все, что возможно, в рамках своих полномочий, чтобы помочь местному населению", - подчеркнул он.

В тот же день UNRWA объявило, что более 137 тысяч человек в секторе Газа пришли искать защиту в аварийные убежища ООН, которые заполнены уже на 90 процентов. В агентстве опасаются, что гуманитарная ситуация в палестинском эксклаве продолжит ухудшаться.

В адрес UNRWA неоднократно выдвигались обвинения, касавшиеся, среди прочего, связей с ХАМАС и открыто антиизраильской деятельности. В частности, в 2014 году стало известно, что палестинские террористические организации тайно складировали ракеты в школах UNRWA, а в издаваемых агентством ООН школьных учебниках не признается право на существование Израиля. В апреле 2021 года европарламент принял резолюцию, в которой признал, что учебники UNRWA  распространяют ненависть и идеи насилия.

Блокада и удары по сектору Газа

Ввести полную блокаду сектора Газа, из которого на Израиль совершили нападение боевики радикального движения ХАМАС, приказал в понедельник израильский министр обороны Йоав Галант. Блокада включает прекращение подачи воды, а также поставок топлива и электричества.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу блокады. Он признал, что власти Израиля обоснованно опасаются за безопасность своей страны, но призвал их действовать в соответствии с международным гуманитарным правом. "Гуманитарная ситуация в секторе Газа была крайне тяжелой еще до начала боевых действий, - подчеркнул Гутерриш. - Теперь же она будет еще более ухудшаться по экспоненте".

При этом армия Израиля нанесла уже сотни ударов с моря и с воздуха по сектору Газа. Поздно вечером 9 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о поражении ряда объектов, принадлежащих ХАМАС - включая склад с оружием, командный центр боевиков в мечети и вход в тоннель, который использовался террористами для вторжения в Израиль. "ХАМАС намеренно внедряет свою военную инфраструктуру в гражданские районы и святые места в секторе Газа", - говорится в заявлении израильской армии.

Нападение ХАМАС на Израиль

Палестинское террористическое движение ХАМАС 7 октября объявило о "военной операции" против Израиля и начало массированную ракетную атаку. В приграничные районы страны вторглись боевики, которые захватили свыше ста заложников. Армия Израиля ответила авиаударами по целям в Газе. В Израиле погибли более 900 человек, палестинские власти сообщали о более чем 400 жертвах, число раненых с обеих сторон превысило 5 тысяч. На операцию "Железные мечи", объявленную в ответ на нападение ХАМАС, в ЦАХАЛ мобилизованы уже 300 тысяч резервистов.

Кроме того, 8 октября северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана местным радикальным движением "Хезболлах". Израильская армия в ответ нанесла удары из артиллерии. Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал готовить эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных у границы с Ливаном.

Совбез ООН на экстренном заседании 8 октября не смог единогласно осудить агрессию движения ХАМАС против Израиля.

Смотрите также:

Нападение ХАМАС на Израиль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Израиле: полная блокада сектора Газа, взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве. DW Новости (09.10.2023)

Война в Израиле: полная блокада сектора Газа, взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве. DW Новости (09.10.2023)

В Израиле третий день продолжаются боевые действия, вызванные агрессией со стороны палестинского движения ХАМАС. Тель-Авиа и Иерусалим подверглись ракетным ударам. Армия Израиля наносит удары по сектору Газа.
9 октября 2023 г.37:31 мин.
external

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021)

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021)

Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.
Политика8 июня 2021 г.24:05 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Израильские военные в Сдероте

Успехи армии Израиля в возвращении контроля над территорией

Конфликты9 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: человек в черной униформе с надписью "ХАМАС", маске-балаклаве и с автоматом за плечами поджигает биржевой график, который отображает рост цен на нефть.

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

Конфликты9 октября 2023 г.
Ашкелон, 8 октября 2023 года

Атака на Израиль: что рассказывают белорусы-очевидцы

Атака на Израиль: что рассказывают белорусы-очевидцы

Конфликты9 октября 2023 г.
Разрушенный в ходе ракетного обстрела 8 октября жилой дом в Тель-Авиве

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

Конфликты9 октября 2023 г.
Антиизраильские протесты в Газе (фото из архива)

Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Конфликты9 октября 2023 г.
Боевики движения ХАМАС на границе с Израилем

Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

Политика9 октября 2023 г.
Взрыв после ответных ударов Израиля по сектору Газа

Состояние войны в Израиле и дальнейшее развитие конфликта

Состояние войны в Израиле и дальнейшее развитие конфликта

Конфликты8 октября 2023 г.
На главную страницу