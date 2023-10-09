Успехи армии Израиля в возвращении контроля над территорией

На третьи сутки после масштабного нападения ХАМАС на Израиль израильские военные заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами. О развитии ситуации на Ближнем Востоке - у DW.

На третий день после начала массированных атак радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль со стороны сектора Газа, в понедельник, 9 октября, израильские военные заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами. О развитии событий вокруг очередного обострения палестино-израильского конфликта - у DW.

Израильская армия восстановила контроль над территорией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) целиком восстановила контроль над населенными пунктами, которые подверглись нападению, рассказал ее представитель Даниэль Хагари. Однако "террористы" все еще могут находиться в этих местах, добавил он.

На операцию "Железные мечи", объявленную в ответ на нападение ХАМАС, мобилизованы уже 300 тысяч резервистов, указали в ЦАХАЛ. По оценке израильской армии, с начала боевых действий убиты уже сотни боевиков, в том числе около 500 - в секторе Газа.

Блокада сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести полную блокаду сектора Газа. Речь идет о прекращении подачи воды, а также поставок топлива и электричества, объяснили израильские власти.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль действовать в соответствии с международным правом. Генсек всемирной организации признал оправданные опасения израильской стороны касательно безопасности страны, однако выразил обеспокоенность объявленной блокадой сектора Газа. Между тем ХАМАС угрожает убить заложников, если Израиль начнет наносить удары по жилым зданиям и гражданским объектам в этом секторе.

Новые обстрелы

Разрушения в Ашкелоне Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

При этом ночью и утром Израиль продолжал наносить удары по сектору Газа - были атакованы более 500 объектов ХАМАС и группировки "Исламский джихад". Кроме того, группа военнослужащих была брошена на отражение атаки со стороны Ливана. Ответственность за нападение с ливанской территории взяло на себя спецподразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. По его данным, в боях задействованы вертолеты, а несколько израильских военных были ранены.

Вечером несколько населенных пунктов в окрестностях Иерусалима вновь подверглись обстрелу. По данным ежедневной израильской газеты Haaretz, не менее 10 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Кроме того, воздушная тревога звучала в самом Иерусалиме и Тель-Авиве.

Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию ХАМАС

Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании вечером 8 октября не смог единогласно осудить атаки ХАМАС. На заседании за закрытыми дверьми, о подробностях которого стало известно 9 октября, членам Совбеза не удалось согласовать единое решение. При этом США еще до начала заседания высшего органа ООН дали ясно понять, что ожидают единогласного осуждения, рассказал заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов во всемирной организации Роберт Вуд.

Сбор гуманитарной помощи в Тель-Авиве Фото: Vita Jablokova/DW

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен вечером 9 октября о телефону обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа с президентом США Джозефом Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава немецкого правительства выразил уверенность, что нападение ХАМАС на Израиль не приведет к победе насилия и террора.

ЕС проверит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль

Евросоюз незамедлительно перепроверит выделение финансовой помощи палестинцам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, вышедшем вечером 9 октября. Основное внимание будет уделено тому, чтобы программы поддержки палестинского населения и администрации "в связи с изменившимися условиями на месте" были скорректированы, говорится в документе. При этом гуманитарную помощь изменения не затронут, утверждается далее.

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи заявил о приостановке финансовой помощи ЕС Палестинской национальной автономии на фоне нападения движения ХАМАС на Израиль. Брюссель пересмотрит портфель общим объемом в 691 миллион евро, добавил он. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - подчеркнул Вархейи. Вести дела "как обычно" невозможно, отметил еврокомиссар.

Подтверждена гибель россиянина

Разрушения в секторе Газа Фото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

С момента нападения не менее 800 жителей Израиля были убиты, еще 2616 получили ранения, следует из официальных данных. Среди погибших есть гражданин России, сообщило посольство РФ в Израиле.

В то же время палестинская сторона говорит о 413 погибших и 2300 раненых. Кроме того, 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа, подсчитали в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

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