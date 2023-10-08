Центральные районы Израиля подверглись обстрелу ХАМАС

В ХАМАС заявили, что выпустили ракету в сторону аэропорта Тель-Авива. Кроме того, террористы сообщили о захвате в заложники более 130 человек.

Боевики террористической организации ХАМАС поздно вечером воскресенья, 8 октября, обстреляли израильские города Ашдод и Ашкелон, а также сообщили о попытке нанести ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel .

Ашкелон был обстрелян дважды. В ХАМАС утверждают, что выпустили по городу около 100 ракет, не все из них были сбиты системой ПВО "Железный купол". В результате прямых попаданий по жилым домам есть раненые, их число уточняется, пишет The Times of Israel. По данным портала Haaretz, ракета попала в трехэтажное здание.

Сирены воздушной тревоги звучали в десятках городов в центре Израиля. Кроме того, ХАМАС заявил о запуске ракеты в сторону крупнейшего в Израиле международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом. По последним данным Минздрава Израиля, в результате атак ХАМАС были ранены 2315 человек, из которых 23 находятся в критическом состоянии. Число погибших за два дня превысило 700 человек.

США призывает Совбез ООН осудить атаку ХАМАС

США призвали Совет Безопасности ООН дать единый ответ на атаку ХАМАС на Израиль. "Я ожидаю, что коллеги - члены совета решительно осудят эти отвратительные террористические акты против народа Израиля и его правительства", - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд в ходе экстренного заседания Совбеза.

По информации агентства AFP, переговоры по совместной декларации проходили сложно. Отмечается, что Китай готов на "ни к чему не обязывающее заявление". Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нападение ХАМАС на его страну относится к "вопиющим и варварским военным преступлениям". "Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись", - приводит слова Эрдана газета The New York Times.

Посол Палестинской автономии в ООН Риджад Мансур призвал Совбез сосредоточиться на "прекращении оккупации Израилем палестинских территорий". "Пришло время сказать Израилю, что он должен изменить курс, что есть путь к миру, который не предполагает убийства палестинцев или израильтян", - сказал он.

ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявил о 130 заложниках

В вечернем выступлении представитель ХАМАС заявил, что боевики группировки продолжают бои в нескольких районах Израиля и что им удалось увести в сектор Газа новую группу израильских заложников.

Всего, по словам представителя террористической группировки, ее боевики удерживают более 100 израильских заложников, среди которых есть старшие офицеры армии Израиля. Группировка "Палестинский исламский джихад" сообщила о 30 пленных граждан Израиля. Среди заложников могут быть граждане Германии, Франции, США, и Таиланда, сообщили власти этих стран.

Газета The Wall Street Journal писала, что египетским переговорщикам не удалось убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников. Кроме того, по данным газеты, спланировать субботнюю внезапную атаку ХАМАС помогли иранские сотрудники службы безопасности. Власти Ирана открыто поддерживают атаку ХАМАС.

Ответные удары Израиля по ХАМАС в секторе Газа

Власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны. В течение воскресенья Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по сотням объектов в секторе Газа, связанным с ХАМАС. По сообщению Минздрава Палестинской автономии, с начала конфликта в секторе Газа погибли 413 человек, еще более 2300 получили ранения.

ЦАХАЛ сообщил, что военные взяли под стражу замкомандующего южной дивизии военно-морских сил ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Израильские военные также заявили об ударе по штаб-квартире разведки движения в используемом ХАМАС военном комплексе. Всего за двое суток израильская сторона атаковала примерно 800 целей в секторе Газа, передает Haaretz. По данным ЦАХАЛ, убиты более 400 боевиков ХАМАС, десятки задержаны.

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