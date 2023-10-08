В Германии и Франции усиливают охрану еврейских учреждений

"Когда антисемитская террористическая организация ХАМАС совершает нападение на Израиль, растет опасность и для евреев в Германии", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн.

Антисемитские действия в Германии по отношению к Израилю - "не серая теория, а реальная опасность". Такое заявление сделал уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в воскресенье, 8 октября.

Феликс Кляйн (фото из архива) Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

"По опыту недавнего прошлого мы знаем: когда антисемитская террористическая организация ХАМАС совершает нападение на Израиль, растет опасность и для евреек и евреев в Германии", - подчеркнул Кляйн. В этой связи он похвалил меры по усилению охраны еврейских учреждений в Германии, о которых 7 октября, в день атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, объявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Вечером 7 октября на фоне сообщений о масштабном нападении боевиков ХАМАС на Израиль, некоторые жители Берлина вышли на улицы района Нойкёльн и начали раздавать сладости прохожим. Как сообщила полиция Берлина в соцсети X, она прекратила это мероприятие в связи с "повторяющимися антиизраильскими выкриками и выкриками, прославляющими насилие".

Роспуск акции в поддержку палестинцев в Берлине 7 октября Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Между тем в ряде городов Германии, в том числе Берлине и Дюссельдорфе, 7 и 8 октября прошли гораздо более многочисленные акции в поддержку Израиля.

Заявление главы Центрального совета евреев в ФРГ о ситуации в Израиле

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) на фоне нападения исламистов из движения ХАМАС на Израиль также подчеркнул важность мер по охране еврейских учреждений в Германии.

"Террористическую войну ХАМАС и ливанского "Хезболлах" против Израиля едва ли можно превзойти по жестокости. Угроза еврейским учреждениям и здесь, в Германии, показывает, что деятельность террористов направлена не только Израиль. Они ставят под вопрос еврейскую жизнь повсюду", - говорится в заявлении Шустера , обнародованном на сайте Центрального совета евреев 8 октября. "Огромная солидарность в Германии, быстрые действия органов безопасности по охране еврейских учреждений являются важным знаком в это критическое для Израиля и всех евреев время", - добавил он.

Усиление мер по охране синагог во Франции

Меры по охране синагог и еврейских школ в связи с масштабным нападением ХАМАС на Израиль усилили также во Франции. Как заявила 8 октября в эфире телеканала BFM премьер-министр страны Элизабет Борн, на данный момент никакой конкретной угрозы нет. "Однако мы будем по-прежнему в состоянии повышенной готовности", - добавила она.

Глава правительства сообщила также, что авиакомпания Air France прекратила совершать перелеты в Тель-Авив. Накануне, 7 октября, об аналогичном решении проинформировали представители немецкого авиаперевозчика Lufthansa.

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