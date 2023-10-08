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Власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны

Александра Иванова
8 октября 2023 г.

"Война, навязанная Израилю в результате кровопролитного террористического нападения" из сектора Газа, началась утром 7 октября, указывает пресс-служба премьера Израиля.

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Израильский военный на Западном берегу реки Иордан
Израильский военный на Западном берегу реки ИорданФото: Mussa Qawasma/REUTERS

Военно-политический кабинет Израиля вечером 7 октября одобрил переход страны в "состояние войны" и, в связи с этим, принятие "значительных военных мер" в соответствии со статьей 40 документа под названием "Основной закон: Правительство". Такое заявление обнародовала пресс-служба премьер-министра Израиля в соцсети X в воскресенье, 8 октября.

"Война, навязанная Государству Израиль в результате кровопролитного террористического нападения из сектора Газа, началась вчера в 06.00 (суббота, 7 октября 2023 года)", - говорится далее в сообщении.

Израиль в состоянии войны

Документ "Основной закон: Правительство" определяет правовые рамки "объявления войны или начала значительных военных действий" с одобрения кабмина Израиля. 

О том, что Израиль находится в состоянии войны, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к согражданам 7 октября, вскоре после начала масштабного нападения боевиков радикального исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа.

Поддержка Израиля в мире

Боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли серию ракетных ударов по израильской территории утром 7 октября, после чего участники группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.

С осуждением атак ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН.

Данные о жертвах в палестино-израильском конфликте

На момент публикации из израильских СМИ было известно о как минимум 600 погибших со стороны Израиля. По данным Минздрава, 2048 израильтян к тому моменту были ранены. ХАМАС утверждает также, что около 35 человек захвачены в заложники. 

В свою очередь палестинская сторона заявила о 370 погибших и 2200 раненых при израильских авиаударах. По этим данным, среди погибших - как минимум 20 детей. Семь жертв было зафиксировано на Западном берегу реки Иордан, в том числе один ребенок.

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