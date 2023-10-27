Видеосюжеты о заложниках ХАМАС: "Верните их домой"

"Они верили, что смогут жить бок о бок с палестинцами. Они были против войны. Никто не имеет право похищать 72-летнюю женщину. Это против человечности, это против всего, во что люди могут верить", - говорит Эяль Нури о своей тете и дяде и о том, что с ними случилось 7 октября. Нури участвует в проекте израильских кинематографистов, в рамках которого близкие и друзья людей, оказавшихся в заложниках у радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, записывают видеообращения к родственникам и друзьям, по которым они скучают и за судьбы которых они сильно переживают. Этот онлайн-проект можно найти в интернете под названием #BRINGTHEMHOMENOW .

7 октября боевики террористической организации ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на юге Израиля. В результате жестоких нападений погибли сотни людей, многие получили ранения. Кроме того, более 200 человек - в основном израильтяне - были взяты в заложники и депортированы в сектор Газа. В результате Израиль объявил ХАМАС войну, из-за чего уже погибло много людей на палестинской стороне.

Цель проекта

С помощью #BRINGTHEMHOMENOW создатели хотят привлечь внимание к тем, кто пропал без вести. Друзья и родственники рассказывают о них в коротких роликах, сопровождая свои истории фотографиями и видео из лучших времен. Информация о проекте распространилась быстро. В настоящее время команда готовит к публикации 30 новых обращений родственников. Готовые видеоролики для социальных сетей снабжены субтитрами на нескольких языках. Ими можно поделиться, используя хэштег.

Онлайн-видеопроект израильских кинематографистов Фото: #bringthembacknow volunteers

У #BRINGTHEMHOMENOW теперь есть собственный сайт и несколько каналов в социальных сетях. Один из инициаторов проекта 31-летний израильский режиссер, сценарист и продюсер Элиран Пелед, проживающий в Тель-Авиве. В интервью DW он объяснил, почему он присоединился к известным коллегам в Израиле и за его пределами, которые начали работу над этим проектом.

Израильский режиссер Элиран Пелед помог воплотить в жизнь проект #BRINGTHEMHOMENOW Фото: AdiLammPhotography

"Некоторые из нас, работающие в отрасли кинематографа, почувствовали, что нам нужно что-то делать. И мы думали о том, как мы можем помочь, особенно в ситуации с заложниками", - объясняет Элиран Пелед. Он называет ситуацию "кошмаром", в котором они все еще находятся.

Пелед и его коллеги быстро отреагировали и связались с некоторыми родственниками. Всего через пять дней после событий Ари Фольман - сын польских евреев, переживших Холокост, родившийся в Хайфе и всемирно известный своими анимационными фильмами "Вальс с Баширом" (2008) и "Где Анна Франк?" (2021), как и американская журналистка и режиссер-документалист Жасмин Кайни, работающая в Израиле, записали первые видео-интервью для проекта. Команда волонтеров отредактировала их, чтобы их можно было как можно скорее распространить в интернете. Через несколько дней после нападения террористов ХАМАС на Израиль был готов собственный сайт проекта.

В заложниках - младенцы и дети

Ари Фольман резюмирует обеспокоенность инициаторов в интервью ежедневной немецкой газете FAZ следующим образом: "Было и есть так много гнева, требований мести. И мы хотели привлечь внимание всего мира к тому факту, что были похищены младенцы, дети, пожилые, люди с деменцией. Они не имеют никакого отношения к этому конфликту и должны быть освобождены".

То же самое подчеркивает в интервью DW продюсер Пелед. Он также напоминает, что для них было важно "не показывать ужасы, а рассказать истории людей". Речь идет о том, чтобы сделать "человеческую ситуацию" ясной для всех во всем мире - независимо от того, что люди думают об Израиле, этих конфликтах или политике.

Видеосюжеты призывают помнить о заложниках каждую минуту

Видеосюжеты должны помочь не допустить, чтобы судьбы заложников были "отодвинуты на второй план", подчеркивает в интервью DW Яэль Реувени, поддерживающая проект из Германии. С точки зрения израильского режиссера, самое главное - "по крайней мере с израильской стороны не бросать этих людей, помнить каждую минуту, что они есть".

В одном из видеороликов Илай Давид рассказывает о том, как скучает по брату, который младше его на четыре года. Брат находился на музыкальном фестивале в пустыне Негев неподалеку от сектора Газа и предположительно был похищен террористами из ХАМАС. Заложниками стали и целые семьи. Лиор Кац Натанзон напоминает в своем видео, что были похищены ее мать, партнер, сестра, брат и две племянницы. "Я бы никогда не поверила, что нечто подобное может когда-либо случиться".

Работа над проектом помогает осмыслить случившееся

Сейчас команда проекта выросла до 140 человек. Одни изучают детали историй или связываются с родственниками заложников, другие следят за работой сайта и аккаунтов в социальных сетях. Все - на добровольной основе.

Израильский режиссер Яэль Реувени играет роль мультипликатора. Она занимается популяризацией проекта #BRINGTHEMHOMENOW в Германии, где она живет. В интервью DW она рассказывает, как ей лично помогает эта работа: "Это способ не просто читать новости каждые пять минут, обновлять их, а делать что-то самим, что может быть полезным и важным".

"Пожалуйста, верните их домой"

Многие политики, дипломаты, в том числе из Германии, сейчас пытаются добиться освобождения заложников. Пока террористы отпустили только четырех заложников. По данным ХАМАС, освобождение двух израильских женщин в возрасте 83 и 84 лет на этой неделе произошло по гуманитарным соображениям.

Трудно сказать, в какой степени #BRINGTHEMHOMENOW может помочь вернуть похищенных людей. Но каждый должен иметь возможность услышать послание, которым заканчиваются все высказывания родственников в видеороликах: "Пожалуйста, верните их домой".

Смотрите также: