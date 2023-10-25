Как музыка объединила израильтян и палестинцев в Берлине

"Первое, о чем я подумал: "Что будет с нашими студентами? Как они к этому отнесутся? Что будет дальше?", - говорит Михаэль Баренбойм (Michael Barenboim), декан музыкальной Академии Баренбойма-Саида в Берлине. 7 октября, в день нападения ХАМАС на Израиль, он был в Вене. На следующий же день Баренбойм вернулся в Берлин, понимая, что трагические события в Израиле напрямую коснутся его студентов. Ведь многие из них - израильтяне или палестинцы.

"Воздух был заряжен напряжением", - вспоминает он о своих первых впечатлениях после возвращения в академию. Новый семестр должен был начаться через десять дней. Студенты-первокурсники уже прошли ознакомительную неделю. Теперь им приходилось ориентироваться сразу в двух направлениях: с одной стороны, они пытались выяснить, что происходит дома, а с другой - адаптироваться к новой обстановке в Берлине.

Примерно через две недели, 23 октября, молодой оркестр Академии давал свой первый концерт в семестре в зале Пьера Булеза.

Союз молодых израильских и арабских музыкантов

Музыкальная Академия Баренбойма-Саида не похожа ни на одно другое учебное заведение в мире. Она была основана отцом Михаэля Баренбойма, легендарным дирижером и пианистом Даниэлем Баренбоймом (Daniel Barenboim) зимой 2016/2017 года - как продолжение миссии, начатой Баренбоймом совместно с покойным американским теоретиком литературы палестинского происхождения Эдвардом Саидом и оркестром "Западно-восточный диван". Этот оркестр с 1999 года объединяет молодых арабских и израильских музыкантов.

В учебной программе музыкальной академии особое внимание уделяется и гуманитарным наукам. Помимо музыкальных репетиций, студентам преподают философию и историю в духе Эдварда Саида, написавшего о том, что "гуманизм (...) является единственной или, точнее, последней линией обороны, чтобы защититься от бесчеловечных эксцессов и несправедливостей, которыми омрачена наша человеческая история".

В настоящее время в академии учатся 80 студентов. Почти три четверти из них составляют израильтяне и палестинцы. Остальные 20-25 процентов - это "молодые таланты из 27 стран", - отмечает ректор академии Регула Рапп (Regula Rapp).

Даниэль Баренбойм (справа) со своим другом и коллегой Эдвардом Саидом (слева), умершим в 2003 году Фото: Fundación Barenboim-Said

Академия как защищенное пространство для студентов

В начале текущего зимнего семестра студенты констатировали, что для обсуждения произошедшего им требуется нечто большее, чем запланированные занятия. "Эмоций очень много. Это и горе, и гнев, и безумный страх - страх за свои семьи и друзей, за свой дом, за свое будущее", - поясняет Рапп.

Студенты тут же организовали встречи, где могли общаться и говорить о случившемся. Академия также предоставила психологические консультации и нашла терапевтов, которые говорят на иврите и арабском языке.

Рост антисемитизма в Берлине

Израильские студенты становятся свидетелями роста антисемитизма в Берлине, говорит Михаэль Баренбойм. В то же время декан академии подчеркивает, что палестинцы также чувствуют, что в Германии "им не разрешают выражать свое мнение, не разрешают собираться". Баренбойм имеет в виду запрет на проведение в Берлине демонстраций в поддержку палестинцев в секторе Газа. Он был подтвержден Административным судом Берлина 11 октября на основании того, что предыдущие демонстрации "представляли непосредственную опасность общественному порядку" из-за антисемитских лозунгов, восхваления ХАМАС или запуска пиротехники", заявили в пресс-службе Административного суда Берлина.

Митинг в Берлине 22 октября в поддержку Израиля и против антисемитизма Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Поэтому академия хочет убедиться, что в ее стенах студенты "чувствуют себя в безопасности, могут свободно выражать свои мысли, что они и делают, и что у них просто есть место, где они могут быть вместе", говорит Баренбойм. Он рассказывает, что профсоюз студентов и руководство академии договорились считать академию безопасным местом для студентов. Для того, чтобы обеспечить эту безопаность, они решили не приглашать на студенческие встречи представителей СМИ, а учащиеся должны избегать интервью прессе.

Травмированные катастрофой, объединенные музыкой

Что касается отношения студентов к трагедии в Израиле, то палестинские студенты, по словам Михаэля Баренбойма, склонны рассматривать нападение на Израиль 7 октября как часть более широкого исторического контекста, в то время как для израильтян террористические атаки ХАМАС изменили все. По его словам, это лишь один пример, показывающий, как по-разному может восприниматься одно и то же событие. "И все же, я думаю, мы все согласны с тем, что хотим остаться здесь", - добавляет декан.

И действительно, у студентов есть то, что их объединяет: музыка. Музыкальные репетиции - это то, на чем они могут сосредоточиться, "работая над чем-то вместе, поэтому, я думаю, наша ежедневная работа уже сплотила их", - говорит ректор академии Регула Рапп.

К программе своего концерта 23 октября, который начался с минуты молчания, студенты написали заявление. "Для многих из нас сейчас очень трудно выступать на концерте. Но даже в эти мрачные моменты мы следуем примеру наших основателей Даниэля Баренбойма и Эдварда Саида", - говорится в заявлении.

Даниэль Баренбойм считает, что сегодня эти идеалы, как никогда, должны быть воплощены в жизнь. "Наше послание мира должно звучать громче, чем когда-либо. Ведь самая большая опасность заключается в том, что голоса тех людей, которые так горячо желают мира, будут заглушены экстремистами и насилием", - написал легендарный музыкант и дирижер в обращении, распространенном перед концертом.

В мире найдется немного мест, где палестинцы и израильтяне работают вместе так тесно, как в Музыкальной академии Баренбойма-Саида, уверен Михаэль Баренбойм. "Никто не надеется на то, что этот концерт послужит воцарению мира, - говорит он. - Но это альтернативный способ мышления, позволяющий представить жизнь в регионе, основой которой являются не применение бомб и оружия, а сотрудничество, диалог и умение слушать друг друга. Так, как это происходит в музыке".

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