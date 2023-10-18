В Берлине пропалестинские демонстранты напали на полицию

Нападение на полицейских произошло у Бранденбургских ворот после пикета. В районе Нойкёльн полиция зафиксировала поджог "предметов", также в сотрудников кидали камни.

В Берлине после пикета у Бранденбургских ворот произошло нападение на полицейских. Об этом в ночь на среду, 18 октября, сообщает берлинская полиция в сервисе микроблогов Х (бывший Twitter) .

Как уточняется в сообщении, после окончания пикета собравшиеся люди попытались пройти к площади 18 марта (эта площадь примыкает к Бранденбургским воротам со стороны западной части Берлина. - Ред.), во время чего сотрудники полиции подверглись нападению. "После неоднократных требований через громкоговоритель покинуть это место несанкционированная акция была прекращена", - говорится в сообщении.

Кроме того, другая несанкционированная акция зафиксирована в берлинском районе Нойкёльн, где собравшиеся стали выносить подожженные "предметы" на проезжую часть. Когда к месту событий прибыла полиция, в сотрудников стали бросать камни. Для тушения огня был применен водомет, уточняется в полицейском микроблоге Х .

Пропалестинские демонстрации в Берлине

В сообщения полиции не говорится, чему были посвящены акции протеста, однако ряд берлинских изданий сообщили о проведении в этот вечер пропалестинского пикета у Бранденбургских ворот, на который собралось несколько сотен человек. В свою очередь в Нойкёльне пропалестинские манифестанты собирались близ улицы Зонненаллее на несанкционированную акцию по призывам, распространенным в интернете.

Ранее, 11 октября, суд подтвердил запрет на пропалестинские акции в Берлине. Полиция имела право запрещать подобные собрания на основании предыдущих демонстраций, которые "представляли непосредственную опасность общественному порядку" из-за антисемитских лозунгов, восхваления ХАМАС или запуска пиротехники, заявили в пресс-службе Административного суда Берлина.

Перед этим, 7 октября, в день атаки ХАМАС на Израиль, в Берлине группы людей собирались на стихийные митинги в поддержку действий террористов. Среди прочего, люди праздновали атаку и раздавали сладости на улицах Нойкёльна, где проживает много мигрантов из арабских стран. Акция вызвала резкую критику в Германии.

Смотрите также: