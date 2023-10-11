Суд подтвердил запрет на пропалестинские акции в Берлине

Административный суд Берлина подтвердил запрет на проведение в немецкой столице пропалестинских демонстраций, сообщает агентство AFP в среду, 11 октября.

Полиция имела право запрещать подобные собрания на основании предыдущих демонстраций, которые "представляли непосредственную опасность общественному порядку" из-за антисемитских лозунгов, восхваления ХАМАС или запуска пиротехники, заявили в пресс-службе суда.

Полиция Берлина накануне сообщила, что "митинг солидарности с Палестиной", парад в районе Нойкёльн, а также все другие подобные мероприятия запрещены, поскольку их проведение "представляет угрозу для общественной безопасности".

Кроме того, в Нойкёльне было запрещено собрание, заявители которого утверждали, что оно посвящено теме "насилия в школах". Акцию решили проводить из-за конфликта, возникшего между учителем и учеником на почве атаки ХАМАС на Израиль. Полиция решила, что митинг "будет использован не по назначению, а для прославления нападения ХАМАС".

В Берлине вновь прошли несогласованные акции

Несмотря на запрет полиции и решение суда, в районе Нойкёльн, где проживает много выходцев из арабских стран, люди собрались на пропалестинские мероприятия. Полиция сообщила, что переписала личные данные собравшихся. Представитель правоохранительных органов добавил, что несколько людей были задержаны, не уточнив их количество.

В день атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой были убиты более 1000 мирных жителей, в Берлине группы людей собирались на стихийные митинги в поддержку действий террористов. Люди праздновали атаку и раздавала на сладости на улицах Нойкёльна, где проживает много мигрантов из арабских стран.

Акции в поддержку ХАМАС в Берлине

Акции в Берлине прошли под лозунгом "Да здравствует сопротивление палестинского народа!" и была названа "празднованием победы сопротивления". Ее устроила близкая к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП) организация "Самидун", которая в соцсетях сама же постила фотографии с этого мероприятия.

По данным полиции, на акцию собралось около 65 человек, для проверки документов были задержаны около 40 человек, было возбуждено 6 уголовных дел из-за сопротивления должностным лицам (в них, в частности, кидали бутылки) и 36 административных дел из-за отказа разойтись. Акция вызвала резкую критику в Германии, многие политики призвали запретить "Самидун" и наказать собравшихся.

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