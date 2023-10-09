Немцы в шоке от ликования сторонников ХАМАС в Берлине

СМИ и политики требуют наказать и выдворить тех, кто "праздновал" по поводу нападения ХАМАС на Израиль и убийства его жителей. Уголовное дело заведено из-за угроз съемочной группе телеканала Welt.

Бранденбургские ворота в центре Берлина в эти выходные были подсвечены в цветах израильского флага. В воскресенье днем, 8 октября, сюда пришли около двух тысяч берлинцев, чтобы на срочно организованном митинге выразить солидарность с Израилем, который подвергся из сектора Газа беспрецедентному нападению боевиков палестинского движения ХАМАС.

Антиизраильский митинг в Берлине разогнала полиция

А накануне в берлинском районе Нойкёльн, где проживают в основном мигранты, мужчина с палестинским флагом, радуясь нападению ХАМАС на Израиль, бесплатно угощал прохожих восточными сладостями. Эта акция прошла под лозунгом "Да здравствует сопротивление палестинского народа!" и была названа "празднованием победы сопротивления". Ее устроила близкая к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП) организация "Самидун", которая в соцсетях сама же постила фотографии с этого мероприятия.

Берлин, 7 октября 2023. Сторонники ХАМАС собираются перед арабской кондитерской на Зонненаллее Фото: Jürgen Held/IMAGO

Но когда на месте события начала работать съемочная группа немецкого информационного телеканала Welt, "группа агрессивных молодых людей", свидетельствует репортер, заставила его стереть снятый материал, в том числе интервью с участниками "празднования". В понедельник, 9 октября, медиаконцерн Axel Springer, которому принадлежит этот телеканал, заявил, что подаст иск о возбуждении уголовного дела, и потребовал от властей Берлина обеспечить в городе свободу СМИ.

Вечером в субботу в том же Нойкёльне собрались, по данным полиции, около 65 человек, которые выкрикивали антиизраильские лозунги и частично скрывали за масками свои лица. Поэтому полиция разогнала митинг, задержав для проверки документов около 40 человек. Возбуждено 6 уголовных дел из-за сопротивления должностным лицам (в них, в частности, кидали бутылки) и 36 административных дел из-за отказа разойтись.

Сторонники ХАМАС демонстрировали не только в Берлине

Берлин был не единственным местом в странах Запада, где выходцы из арабских стран публично радовались по поводу того, что боевики ХАМАС убили и похитили мирных израильских жителей, в том числе многочисленных участников музыкального фестиваля в пустыне близ сектора Газа, среди которых оказались и граждане Германии.

Нью-Йорк, 8 октября 2023. Пропалестинские демонстранты молятся вблизи консульства Израиля Фото: Adam Gray/AFP/Getty Images

Демонстрации сторонников ХАМАС прошли, к примеру, в Вене и в Нью-Йорке. Обычно хорошо информированная бульварная газета Bild сообщает, что располагает видеозаписями из приютов для беженцев, где "мужчины, которые хотят в Германию, танцуют и восторженно празднуют по поводу варварской террористической войны против Израиля".

Немецкая общественность в шоке. С одной стороны - от кадров насилия, которые сразу после нападения на Израиль постили боевики ХАМАС. "Идет варварский разгул. Многие видео в интернете свидетельствуют о безграничной ненависти, об удовольствии от убийств и насилия, о том, насколько садизм и потеря человеческого облика стали чем-то само собой разумеющимcя - все то, что мы видим и во время бесчинств российской армии в Украине", - так прокомментировала это консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Что будет с теми в ФРГ, кто поддерживает ХАМАС

С другой стороны, немецкая общественность, помнящая о том, что во времена национал-социализма именно в Берлине отдавались приказы о Холокосте, в шоке от того, что прямо в германской столице получившие вид на жительство в ФРГ выходцы из арабских стран открыто демонстрируют свою радость от убийства жителей Израиля. Многие задаются вопросом, который выходящая на западе страны региональная газета Der Westen вынесла в заголовок своей статьи: "Их теперь вышвырнут из Германии?".

Берлин, 7 октября 2023. Полиция задержала одного из демонстрантов с палестинским платком Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Издание цитирует специалиста по миграционному праву, адвоката Мартина Манцеля (Martin Manzel). Он напоминает, на каком основании выходцев из не входящих в ЕС стран, к которым относятся, к примеру, граждане Ливана или палестинцы, можно лишить права на пребывание в Германии. Одно из самых весомых оснований - угроза свободному демократическому строю и безопасности ФРГ из-за поддержки террористической организации. "Тем, кто на Зонненаллее, в интернете или еще где-то демонстрирует сейчас поддержку террора ХАМАС, следует хотя бы на секундочку задуматься о возможных последствиях этого для их права на пребывание в стране".

Берлинскую улицу Зонненаллее юрист упомянул потому, что дневная раздача сладостей и вечернее выкрикивание антиизраильских лозунгов проходили в германской столице именно здесь. "Часть этой улицы берлинцы с нежностью и презрением называют "сектором Газа", поскольку здесь с 70-х годов живут ливанцы и не имеющие гражданства палестинцы, бежавшие от гражданской войны в Ливане. Так что с тех пор прошло уже более 50 лет, но ни о какой интеграции и речи нет", - указывает газета Bild. По мнению издания, тех, кто подобным образом топчет ногами ценности немецкого общества, следует сначала отправить в тюрьму, а затем выслать.

Какими будут правовые последствия

Схожего мнения придерживается генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai): "Эти люди не разделяют наших ценностей, поэтому им просто не место в нашей стране". Случившееся следует учитывать при выдаче разрешений на работу и при предоставлении гражданства, подчеркнул политик.

Из солидарности с Израилем Бранденбургские ворота в Берлине подсвечены в цветах израильского флага Фото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Управляющая делами парламентской фракции входящей в правительство партии "Союз-90"/ "зеленые" Ирене Михалич (Irene Mihalic) призвала министерство внутренних дел ФРГ рассмотреть вопрос о запрете организации "Самидун", поскольку та "демонстративно поддержала террор ХАМАС".

Правление оппозиционной Христианско-демократической партии (ХДС) единогласно приняло в понедельник, 9 октября, заявление, в котором, прежде всего, потребовало от правительства Германии и от Евросоюза заморозить финансовую поддержку любым палестинским организациям и впредь предоставлять ее только тем, которые безоговорочно дистанцируются от террора ХАМАС и столь же недвусмысленно признают право Израиля на существование. (Несколько часов спустя из Брюсселя пришло сообщение, что ЕС приостановил финансирование палестинских организаций).

Другое требование ХДС касается событий в Берлине: необходимы правовые последствия для тех, кто приветствует действия ХАМАС, поскольку гарантированная Основным законом страны свобода мнений не предполагает прославление насилия. "Тех, кто будет соответствующим образом осужден и не имеет гражданства Германии, следует выдворить из страны", - говорится в заявлении правления ХДС.

Франкфурт-на-Майне, 8 октября 2023. "Израиль должен защититься", "Свободный от ХАМАС сектор Газа" гласят лозунги на демонстрации солидарности с Израилем Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Эксцессами, за которые необходимо наказывать, назвал сцены ликования сторонников ХАМАС и Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Однако необходимо также четко сказать, - добавил он, - что не каждую проблему в нашем обществе можно выдворить из страны, поскольку приверженцев человеконенавистнических и антисемитских взглядов немало в самых разных слоях населения Германии. Их можно встретить далеко не только среди людей с миграционными корнями".

Тем временем социал-демократический бургомистр берлинского района Нойкёльн Мартин Хикель (Martin Hikel), по сообщению столичной газеты BZ, исходит из того, что в ближайшие дни в этой части города продолжатся "собрания солидарности", как он выразился. Мэр подчеркнул, что "насилие или восхваление террора ни при каких обстоятельствах нельзя оправдывать" и выразил надежду, что "полиция обеспечит свободу собраний и одновременно будет непреклонно пресекать любые правонарушения".

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