В ФРГ ухудшилось отношение к миграционной политике властей

Большинство немцев считают, что Германия должна принимать меньше беженцев, а система приема и интеграции мигрантов плохо работает.

Среди населения Германии ухудшилось отношение к миграционной политике властей, а большинство жителей ФРГ выступают за ее ужесточение и ограничение числа принимаемых беженцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 18 сентября, результаты соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Подавляющее число опрошенных - 73 процента - считают, что система размещения и распределения беженцев в Германии работает "плохо" или "очень плохо". Лишь 19 процентов респондентов высоко оценили работу системы. Это новое минимальное значение, отмечает ARD. В сентябре 2018 года 43 процента немцев называли систему успешной.

Кроме того, 78 процентов опрошенных раскритиковали качество интеграции беженцев в общество или в рынок труда Германии.

В Германии ухудшается отношение к мигрантам

В целом опрос показал и рост скептицизма немцев в отношении мигрантов, пишет ARD. 64 процента опрошенных заявили, что видят больше недостатков в миграционной политике - это на 10 процентных пунктов больше, чем в мае этого года.

Те же 64 процента немцев выступают за то, чтобы Германия принимала меньше беженцев. Это на 12 п.п. больше, чем в мае этого года. 27 процентов поддерживают сохранение нынешнего уровня приема беженцев, и лишь 5 процентов выступают за прием большего количества беженцев.

Все больше немцев поддерживают и ужесточение контроля за миграцией: 82 процента опрошенных выступают за усиление пограничного контроля, 77 процентов - за заключение соглашений о беженцах с африканскими государствами, а 69 процентов - за включение Алжира, Марокко и Туниса в список безопасных стран.

Число беженцев в Германии достигло нового максимума

Резкий рост числа мигрантов, пытающихся попасть в Европу Средиземным морем, привел к напряженности внутри ЕС из-за обсуждения мер по ограничению потока нелегальных мигрантов, отмечает агентство dpa. По данным ООН, в 2023 году в Европу из Африки морем прибыли уже около 186 тысяч человек. Большинство мигрантов приплыли из Туниса (более 100 тысяч) и Ливии (45 тысяч).

По состоянию на конец июня 2023 года число живущих в Германии людей, которые бежали из других стран, достигло нового максимального показателя за последние десятилетия. В качестве беженцев в центральном регистре иностранцев числились 3,26 млн человек - на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года.

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