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ЕС продлил для украинцев статус беженцев до марта 2025

Виталий Кропман
28 сентября 2023 г.

Украинские беженцы будут пользоваться особой защитой в Евросоюзе как минимум до марта 2025 года. Продление срока действия позволит обеспечить безопасность более чем четырем миллионам украинцев, оказавшимся в ЕС.

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Украинские беженцы в Германии (Фото из архива)
Украинские беженцы в Германии (Фото из архива)Фото: Hannibal Hanschke/Getty Images

Украинские беженцы от войны будут пользоваться особой защитой в Европейском Союзе как минимум до марта 2025 года. Такое решение было принято на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе в четверг, 28 сентября, по предложению Европейской комиссии, сообщила пресс-служба Европейского совета.

После нападения России на Украину страны ЕС впервые задействовали Директиву о временной защите. Она позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они могут устроиться на работу, отправить детей в школу и иметь медицинскую страховку. До сих пор временная защита была ограничена сроком до начала марта 2024 года, напоминает агентство AFP.

Продление срока действия призвано обеспечить безопасность более чем четырех миллионов украинцев, находящихся в ЕС. Около миллиона из них нашли убежище в Германии.

Пока это будет необходимо

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала продление срока действия соглашения в Брюсселе "хорошим сигналом". По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, таким образом страны-члены ЕС показывают, что "мы будем поддерживать Украину и украинцев до тех пор, пока это будет необходимо".

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