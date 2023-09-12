Реальна ли экстрадиция из ФРГ украинских уклонистов от армии

Возможна ли экстрадиция уклонистов от службы в армии, которые в нарушение законов Украины уехали из страны и нашли убежище в Германии? Как и на каких основаниях может осуществляться процедура выдачи?

В Украине не утихает обсуждение возможности возвращения и привлечения к ответственности сбежавших за границу мужчин, уклонившихся таким образом от мобилизации. В первую очередь, речь идет о тех уклонистах, которые смогли незаконно выехать с помощью купленных "липовых" справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе.

"Правоохранительные органы могут запросить экстрадицию"

Новый импульс дискуссии добавило недавнее заявление главы президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, что экстрадиция в Украину уклонистов возможна, ведь "сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи". По его словам, речь идет об ответственности за дачу взятки, подделку документов и уклонение от мобилизации. "Правоохранительные органы могут запросить экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность", - сказал Арахамия в эфире украинского телевидения.

Однако украинский министр юстиции Денис Малюська признал, что сейчас добиваться экстрадиции в Украину даже по гораздо более очевидным преступлениям, например, в случае сбежавших за границу топ-коррупционеров проблематично. Ведь "суды очень осторожно относятся к вопросам экстрадиции, в частности в связи с тем, что у нас война продолжается", сказал министр в эфире телемарафона. В то же время, по его мнению, после законодательных изменений, гарантирующих дополнительную безопасность для экстрадированных, ситуация улучшится.

Если в Украине действительно перейдут от заявлений к возбуждению соответствующих дел, предъявлению подозрений и подаче экстрадиционных запросов, то возможна ли выдача во время войны уклонистов от службы в армии, нашедших убежище в Германии? DW обратилась с этими вопросами к немецким специалистам.

Давид Арахамия Фото: MICHAEL BUHOLZER/Keystone/picture alliance

184 тысячи украинских мужчин

"Киев пока не обращался к немецким властям с требованием высылать в Украину мужчин призывного возраста из числа украинских беженцев, которые нелегально выехали из Украины в ФРГ или не вернулись, уехав легально", - сообщил на днях представитель МВД Германии Максимилиан Калл (Maximilian Kall).

По данным МВД ФРГ, в страну после 24 февраля 2022 года въехало 214 263 украинских мужчины, которым, по состоянию на 31 июля этого года, было от 18 до 60 лет. Из них в Германии оставалось 184 272 человека, говорится в ответе ведомства на запрос DW. Сколько среди этих украинских мужчин въехавших и оставшихся в Германии без нарушения украинских законов, данных нет. Сколько из них может быть предполагаемых уклонистов, сбежавших от мобилизации с помощью взяток, подделки документов, незаконного пересечения границы или других нарушений, тоже неизвестно.

Экстрадиция за правонарушения, предусмотренные военным правом?

Процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Условием для экстрадиции является то, что в обеих странах соответствующее деяние влечет уголовную ответственность. Однако есть важное исключение. Согласно 4-й статье конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена. "Здесь прежде всего подразумеваются преступления, которые состоят исключительно в нарушении воинских обязанностей", - пояснила в ответ на запрос DW представительница немецкого министерства юстиции.

Правонарушения, соответствующие параграфам 15-18 немецкого закона (Wehrstrafgesetz), где определяется наказание, в частности, за дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для выдачи. Если же за преступление также грозит наказание согласно нормам обычного уголовного права, например, когда речь идет о даче взяток, чтобы не быть мобилизованным, тогда исключение на это не распространяется, уточнила представительница министерства юстиции ФРГ. Условием для экстрадиции также является то, что защищенные конституцией личные права преследуемого лица не нарушаются. Кроме того, экстрадиция при заочном осуждении возможна только в особых исключительных случаях.

Дача взятки, чтобы не быть мобилизованным, относится к уголовным преступлениям и может быть основанием для экстрадиции Фото: Burkhard SchubertGeisler-Fotopress/picture alliance

Экстрадиция только за уклонение от службы в армии не предусмотрена

Следовательно, хотя нарушение военных обязанностей и дезертирство в Германии также являются уголовно наказуемыми, на выдачу украинцев из Германии только за уклонение от мобилизации Киеву надеяться не стоит. Если же к этому будут добавляться обвинения в подделке документов, использовании ненастоящих справок, даче взяток, то в таких случаях могут подаваться запросы на экстрадицию, отметил в интервью DW Франк Петер Шустер (Frank Peter Schuster), профессор кафедры международного уголовного права Университета Юлиуса Максимилана в Вюрцбурге . И защищенный статус, которым обладают украинские беженцы в Германии, этому не препятствует, подчеркивает юрист.

Однако сначала Украина должна собрать доказательства, возбудить уголовное дело, предъявить подозрение или заочно вынести приговор, а потом подать экстрадиционный запрос - только после этого немецкий суд может начать рассмотрение его обоснованности. Пока что вопрос возможной экстрадиции украинских уклонистов "очень гипотетичен, ведь до сих пор не было еще ни одного соответствующего случая", сказал в интервью DW Руди Фридрих (Rudi Friedrich), глава организации Connection E.V., отстаивающей права отказников от военной службы и дезертиров. "Мы не знаем, каким может быть обоснование такого запроса на экстрадицию. Можно лишь сказать, что выдача за преступления, предусмотренные военным правом, невозможна, а в отношении других преступлений, это должно рассматриваться судами в каждом отдельном случае. Кроме того, есть возможность обжалования ", - отметил он.

Теоретически экстрадиция возможна, но...

Впрочем, даже в случае теоретического начала процедуры рассмотрения запроса об экстрадиции, на практике довести дело до выдачи непросто, констатирует Франк Петер Шустер. Одно из препятствий - отказ от военной службы с оружием из соображений совести, что в Германии не только возможно, но и гарантируется конституцией. Согласно Основному закону ФРГ, никто не может быть принужден вопреки совести к военной службе с оружием. Например, если украинец, выдачу которого потребует Киев, будет утверждать, что в Украине у него нет возможности отказаться по убеждениям совести от военной службы с оружием, то это после тщательной проверки в суде может быть учтено. "Это действительно в отдельном частном случае могло бы стать препятствием для выдачи, даже если лицом были совершены и другие преступления", - говорит профессор Шустер.

Соответствующий прецедент есть. "Федеральный верховный суд Германии еще в 70-х годах прошлого века принял решение по делу, касавшемуся бывшей Югославии, что выдача за уголовные преступления, не относящиеся к военному праву, неприемлема, если это приводит к тому, что преследуемый сразу после отбытия наказания в стране, которой его выдали, принуждается к военной службе с оружием, хотя он отказался от этого из соображений совести", - напоминает юрист.

Кроме того, даже в случае начала рассмотрения экстрадиционного запроса в Германии есть еще одна возможность создать препятствие для выдачи. "Если уклонисты опасаются преследования в Украине за отказ от военной службы в случае выдачи, тогда они могут подать прошение об убежище", - отмечает Руди Фридрих. По его словам, в таком случае проситель убежища будет находиться под защитой на протяжении всей процедуры рассмотрения.

Отказ от военной службы с оружием по соображениям совести?

Сколько среди украинских мужчин призывного возраста в Германии тех, кого можно считать отказником от военной службы с оружием по соображениям совести, а кто уехал из других соображений, неизвестно, ведь до сих пор украинские беженцы не должны подавать индивидуальные просьбы о предоставлении убежища (Asyl), а получают в ЕС временную защиту (vorübergehender Schutz) без указания подробных причин. В настоящее время этот статус дает украинцам право на пребывание до марта 2024 года, и его могут продлить еще на год.

Однако в будущем, после того, как право на пребывание по этому статусу завершится, мужчины-уклонисты могут предстать перед выбором - вернуться в Украину или подавать просьбу о предоставлении убежища, которое может быть отклонено, предупреждает Руди Фридрих. По его словам, опыт 2015-2016 годов свидетельствует, что положительный ответ на прошение о представлении убежища в Германии украинским мужчинам-отказникам от военной службы получить будет очень сложно.

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