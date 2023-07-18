Почти 50% украинских беженцев в ФРГ хотят остаться в стране

Как живут в ФРГ беженцы из Украины? На что они надеются, как идет их интеграция в немецкое общество? Ответы дает опрос, проведенный четырьмя исследовательскими институтами Германии.

Все больше беженцев из Украины, покинувших страну из-за войны и находящихся сейчас в ФРГ, хотят остаться здесь подольше или навсегда. Таков главный итог второго опроса, проведенного в рамках исследования "Беженцы из Украины в Германии".

Данные были получены Институтом социальных исследований (Infas) по заказу Института исследований занятости (IAB), Федерального института демографических исследований (BiB), Исследовательского центра Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF-FZ) и Социально-экономической группы (SOEP) Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin).

Информация о положении украинских беженцев в ФРГ

Хотя пока неясно, продлят ли им немецкие власти право на проживание, ограниченное на данный момент мартом 2024 года, почти половина беженцев (44%), согласно опросу, заявили, что намерены остаться в Германии дольше. "То есть, по крайней мере, еще на несколько лет или даже навсегда", как отмечается в исследовании.

По сравнению с первым опросом, проведенным в конце лета 2022 года, это на пять процентных пунктов больше. При этом 71% респондентов сообщили, что не планируют оставаться в Германии навсегда. Из них 38% хотят вернуться на Украину после окончания войны. Еще 30% хотят поддерживать тесные контакты с ФРГ и проживать здесь хотя бы временно.

В первом исследовании участвовали случайным образом отобранные около 11 000 беженцев в возрасте от 18 до 70 лет, которые ответили на вопросы об их пребывании в Германии. Для сопоставимости данных в ходе второго исследования с середины января по начало марта нынешнего года было опрошено 7000 из них. В обоих случаях чуть более 80% респондентов составили женщины, среди которых много матерей с несовершеннолетними детьми. Средний возраст опрошенных - чуть менее 40 лет.

Молодая мать с ребенком у центр приема беженцев из Украины в бывшем берлинском аэропорту Тегель Фото: Emmanuele Contini/IMAGO

Помимо продолжающейся войны в Украине, важную роль в желании не покидать Германию играет семейное положение. "Беженцы, чей партнер живет за границей, реже хотят остаться одни в ФРГ навсегда", - сообщил Маркус Грабка (Markus Grabka) из Социально-экономической группы (SOEP) Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) на презентации результатов второго опроса.

Увеличение числа курсов немецкого языка

Определенную роль играет и жилищная ситуация. "Люди, проживающие в частном жилье, чаще демонстрируют намерение остаться на продолжительное время в ФРГ, чем беженцы, которые живут в гостиницах или пансионатах", - пояснил Грапка. При этом, по данным опроса, 79% беженцев сейчас проживают в частном жилье, в конце лета прошлого года этот показатель составлял 74%.

Исследователи зафиксировали у беженцев прогресс в изучении немецкого языка. Трое из четырех украинских участников опроса посещают или уже закончили один или несколько курсов немецкого языка, чаще всего - интеграционный курс. "Это означает рост на 25% по сравнению с концом лета 2022 года", - констатирует Нина Ротер (Nina Rother) из Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF-FZ) в Нюрнберге.

Благодаря увеличению количества курсов доля беженцев, не владеющих немецким языком, сократилась вдвое - с 41% до 18%. "С другой стороны, все еще есть возможности для улучшения ситуации. Хотя процент беженцев с хорошим или очень хорошим знанием немецкого языка удвоился, он остается довольно низким - 8%", - уточняет Ротер.

Знание языка как необходимое условие для трудоустройства

Языковые и интеграционные навыки имеют решающее значение для шансов беженцев на немецком рынке труда. Однако уровень занятости среди них, по сравнению с первым опросом, вырос лишь незначительно: 18% украинских беженцев в возрасте от 18 до 64 лет были трудоустроены этой весной в ФРГ (в конце лета 2022 года - 17%).

Поскольку около двух третей респондентов на момент проведения исследования посещали курсы немецкого языка, для них доступ на рынок труда пока был закрыт полностью или частично. Более двух третей опрошенных, не имевших работу, заявили, что хотят искать ее прямо сейчас или в течение ближайшего года.

Волонтеры выдают беженцам, прибывшим в Берлин, продукты питания и предметы первой необходимости, март 2022 года Фото: Jens Krick/Flashpic/dpa/picture alliance

"Особенно у беженок-женщин с маленькими детьми очень низкий уровень занятости - всего три процента, - добавляет Юлия Косякова из Института исследования занятости (IAB) в Нюрнберге. - Как правило, они живут в Германии без партнера. Напротив, уровень занятости отцов с маленькими детьми гораздо выше - 23%, и большинство из них живут в Германии вместе со своей партнершей".

По итогам второго опроса была впервые получена информация о доходах беженцев, которую они сообщили сами. По словам беженцев, "на начало 2023 года средний чистый доход домохозяйства украинских беженцев составляет чуть менее 850 евро в месяц", говорит Косякова. Для сравнения: по данным Федерального статистического ведомства, чистый доход домохозяйства в Германии в 2021 году в среднем составлял около 3800 евро в месяц. При этом не уточняется, сколько человек проживают в одном домохозяйстве украинских беженцев и сколько человек работают в немецком домохозяйстве.

Дети перед центром приема беженцев из Украины в бывшем аэропорту Тегель в Берлине, май 2023 года Фото: Emmanuele Contini/IMAGO

Значительную часть беженцев составляют дети и подростки: примерно каждая вторая украинка прибыла в Германию хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком. В то время как почти все дети школьного возраста посещают общеобразовательную или профессиональную школу в ФРГ, лишь немногие родители-беженцы, согласно исследованию, отправляют своих детей в немецкие детские сады, хотя число таковых растет: больше половины украинских детей в возрасте до шести лет посещают в Германии в детсады.

Необходимо больше предложений для детей

"Для большой группы украинских беженцев в Германии важно наличие достаточно широкого предложения мест в детских садах, - подчеркивает Андреас Этте (Andreas Ette) из Федерального института демографических исследований (BiB) в Висбадене. - Родители могут посещать языковые курсы и заниматься оплачиваемой работой, а дети - учить язык, иметь структурированную повседневную жизнь и заводить друзей".

С момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года более миллиона украинцев нашли убежище в Германии. Но принять и интегрировать такое количество людей за столь короткий срок - чрезвычайно сложная задача. В этой связи четыре исследовательских института рассматривают результаты своего исследования как имеющую огромное значение помощь для немецких властей всех уровней.

И даже сели эксперт DIW Грабка делает "обнадеживающий промежуточный вывод" и говорит о том, что интеграция в немецкое общество украинских беженцев "в последнее время достигла значительного прогресса", ответственные за исследование понимают, что этот процесс - далеко не то, что будет происходить само собой.

Советы для тех принимающих политические решения

Ученые рекомендуют политикам быстро принять решение о продлении временной защиты украинских беженцев в ФРГ и после марта 2024 года или создать иные долгосрочные перспективы их пребывания в стране.

"Инвестиции в социальное участие и профессиональную занятость требуют планирования и правовой защищенности, а также надежных перспектив пребывания - как для беженцев, так и для немецкого общества", - резюмируют авторы исследования.

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