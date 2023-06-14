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Число беженцев из Украины в ФРГ снижается

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В апреле зафиксировано около 19 300 случаев въезда беженцев из Украины в Германию, в мае показатель снизился до примерно 15 600, следует из ответа федерального правительства на запрос депутата ХДС.

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Пункт приема беженцев из Украины в Штутгарте
Пункт приема беженцев из Украины в Штутгарте (фото из архива)Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Число прибывающих в Германию беженцев из Украины продолжает снижаться. Это следует из ответа федерального правительства на запрос депутата фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Матиаса Миддельберга (Mathias Middelberg). Цифры приводит в среду, 14 июня, агентство dpa c опорой на данные Центрального реестра иностранцев (AZR).

В апреле было зафиксировано около 19 300 подобных случаев въезда, в мае показатель снизился до примерно 15 600. За первые три месяца года он составлял в общей сложности около 81 600.

При этом из цифр неясно, сколько выходцев из Украины покинули Германию с начала года, чтобы вернуться в эту страдающую от войны страну или переехать в другое государство ЕС.

Количество просителей убежища из других стран растет

В то же время на фоне снижения числа украинских беженцев количество просителей убежища из других стран в ФРГ растет, констатировал Миддельберг.

При этом опасения экспертов из-за возможности исчерпания местными властями ресурса по приему соискателей усиливаются.

Суть реформы

Главы МВД стран Евросоюза 8 июня приняли решение радикально изменить процедуру предоставления убежища и временной защиты в ЕС.

Одобренная реформа предусматривает отмену пока действующей нормы, согласно которой любой иностранец, так или иначе оказавшийся на территории ЕС, может рассчитывать на тщательную индивидуальную процедуру рассмотрения его ходатайства об убежище или временной защите.

Впредь предварительная централизованная процедура отбора будет проводиться уже на внешних границах Евросоюза: нелегалы из стран, граждане которых в настоящее время в среднем реже, чем в 20 процентах случаев, получают право остаться в ЕС, будут интернированы в специальные лагеря. Для них предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения заявлений об убежище и оперативная депортация. Они не будут считаться въехавшими на территорию европейского сообщества.

По словам депутата ХДС, в этой связи важно, чтобы федеральное правительство не пошло на дальнейшее ослабление компромисса, достигнутого странами ЕС.

В ходе голосования 8 июня Германия настаивала на более гуманном отношении к семьям нелегальных мигрантов с детьми.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) при этом выражала уверенность в необходимости оперативной реализации договоренностей, чтобы "число прибывающих в Германию беженцев наконец-то уменьшилось".

Большинство ищущих защиты - из Сирии, Афганистана и Турции

Военные беженцы из Украины, которые принимаются странами - членами ЕС, не должны обращаться за убежищем.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), за первые пять месяцев этого года первичную заявку на убежище в ФРГ подали 125 556 человек. Это почти на 77 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство ищущих защиты прибыли из Сирии, Афганистана и Турции.

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