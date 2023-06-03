Беженцы в ЕС: Бербок - за исключения для семей с детьми

Глава МИД ФРГ приветствовала предложение Еврокомиссии по беженцам. Однако потребовала исключить из процедуры на внешних границах подростков и семьи с детьми.

В дискуссии об общей европейской политике по приему беженцев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) высказалась за организацию подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища на внешних границах Евросоюза.

Такая процедура проблематична, поскольку нарушает права просителей убежища, заявила Бербок в интервью изданиям Funke, публикуемом в субботу, 3 июня. Однако подготовленные Еврокомиссией предложения дают единственный реальный шанс создать в обозримом будущем упорядоченную и гуманную процедуру в сообществе из 27 очень разных государств, считает немецкий политик.

По мнению Бербок, необходимо создать условия, в которых никому не придется ждать решения более нескольких недель. Кроме того, подростки без сопровождения взрослых, а также семьи с детьми должны быть исключены из процедуры подачи документов на статус беженцев на границах ЕС.

Бербок призвала к солидарному распределению беженцев в странах ЕС

Бездействие в этом вопросе будет иметь горькие последствия, отметила глава МИД Германии. Без общеевропейского ответа на проблему нелегальной миграции уже сейчас "повсюду происходит больше самоизоляции, "пушбэков" (практики выдворения беженцев на границах ЕС без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. - Ред.), заборов на границах". А без порядка на внешних границах Евросоюза пройдет совсем немного времени, и страны ЕС одна за другой начнут вводить пограничный контроль на границах друг с другом, сказала Бербок.

При этом она призвала к солидарному распределению беженцев между странами Евросоюза, не прибегая к установлению обязательных квот. "Новое предложение Еврокомиссии - сложное. Однако оно позволило привлечь к переговорам и те страны, которые ранее блокировали подобные попытки", - заявила Бербок. В частности, Еврокомиссия предлагает ежегодно определять, сколько людей нужно распределить, а страны ЕС сами сообщают, скольких они готовы принять. Государства с небольшим числом беженцев должны участвовать в процессе другими способами, например, оказывая финансовую помощь странам с большой нагрузкой.

Смотрите также: