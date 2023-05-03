Литва легализовала "пушбэки". Что говорят правозащитники?

В Литве вступил в силу закон, позволяющий выдворять из страны нелегальных мигрантов без рассмотрения их ходатайств об убежище. Такая практика применяется и в других странах Евросоюза.

В Литве 3 мая вступил в силу закон, легализующий так называемые "пушбэки" (от "Pushback") - практику выдворения беженцев на границах Евросоюза без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. "Отныне пограничники имеют право отправлять через границу обратно нелегальных мигрантов без индивидуальной проверки на предмет того, нуждается тот или иной из них в защите или нет", - констатирует Юрате Юскайте, директор Литовского центра прав человека.

К такой практике литовские власти начали прибегать еще летом 2021 года, когда резко возрос поток мигрантов из Беларуси. Вильнюс, как и Еврокомиссия, подозревали тогда Александра Лукашенко в "гибридной атаке", в попытке организованным транзитом нелегальных мигрантов через белорусскую территорию дестабилизировать ЕС. Новый закон, говорят в МВД Литвы, должен применяться в чрезвычайных обстоятельствах и проводить строгое различие между естественной миграцией и организованной для достижения политических целей.

Кому доверено охранять границу?

Протяженность литовско-белорусской границы - 680 километров. Чтобы пресечь нелегальную миграцию в ЕС, литовские власти ответили на историю 2021 года сооружением 550-километрового пограничного забора высотой в четыре метра с колючей проволокой наверху. По новому закону охранять литовские рубежи смогут и так называемые "гражданские пограничники". Это вызывает критику правозащитников. Юскайте, в частности, обращает внимание на невысокие требования при приеме таких охранников на работу и предоставляемое им право применения силы.

На литовско-белорусской границе теперь возведен забор длиною в 550 километров Фото: Mindaugas Kulbis/dpa/picture alliance

Это приведет к криминализации мигрантов и к тому, что применение насилия станет нормой, считает и Юлия Зельвенска, руководительница службы юридической консультации Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), объединяющего 110 неправительственных организаций из разных стран. И Литва, рассказала она в интервью DW, не единственная страна ЕС, применяющая такую практику. По ее словам, Венгрия также задействует частных пограничников, и именно венгерский закон взяли в пример власти Литвы.

Между тем, как указал официальный представитель Еврокомиссии, по действующим в ЕС правилам нести пограничную службу могут только хорошо подготовленные и соответствующим образом обученные профессионалы.

Литовский закон - не исключение в ЕС

Практика "пушбэков" на внешних границах ЕС не нова. О многих таких фактах сообщают НПО и журналисты. В прошлом году в отставку ушел глава Frontex (Европейского агентства по охране сухопутных и морских границ) Фабрис Легери. Причиной стали сообщения СМИ о соучастии в нелегальной практике и сотрудников самого агентства. При этом, говорится в пресс-релизе комитета по предупреждению пыток Совета Европы, часто речь идет о применении сотрудниками полиции, береговой охраны или пограничниками физического насилия - побоев, пощечин, ударов дубинками. И все это теперь будет в Литве легализовано?

Жертвы "пушбэков" на внешних границах ЕС Фото: Dirk Planert/DW

Но похожие меры принимались и в других странах, говорит Зельвенска в интервью DW: "По большому счету это была весьма распространенная практика в различных государствах ЕС, а именно тогда, когда их власти принимали краткосрочные, ограниченные по времени антикризисные меры и фактически вводили своего рода ограничение права на убежище". В качестве примера она называет Грецию. А по данным правозащитной организации Pro Asyl, похожие правила действуют также в Польше и Венгрии.

Защита границ ЕС и права человека

Еврокомиссия заверяет, что по-прежнему придерживается принципа, согласно которому охрана внешних границ ЕС не должна противоречить основным правам человека. Но Карл Копп (Karl Kopp) из Pro Asyl сомневается, что Брюссель справляется со своей задачей: "Еврокомиссия обязана обеспечивать соблюдение законодательства ЕС, Хартии Евросоюза по правам человека и вводить санкции в случае их нарушения. Но справляется ли она со своей работой? Мы в этом сомневаемся". Многое, по его словам, Еврокомиссия пускает на самотек и не наказывает за нарушения прав человека.

Европейский суд в Люксембурге Фото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance

Европейский суд в Люксембурге уже в прошлом году занимался литовскими правилами предоставления убежища. В решении о действовавших в то время чрезвычайных мерах судьи постановили, что фактическое лишение мигрантов доступа к процедуре индивидуального рассмотрения их ходатайств об убежище противоречит законодательству ЕС. Наряду с возможным применением насилия в ходе "пушбэка", именно отказ в такой процедуре является наиболее острой проблемой.

Новый литовский закон хоть и предусматривает возможность оценки пограничниками отдельных случаев, но Юскайте считает, что они недостаточно компетентны для принятия решения: "Мы видели, как выдворяли детей, мы видели, как людей зимой без обуви возвращали обратно в лес. Мы видели умиравших в литовских лесах".

Совет Европы призывает прекратить практику "пушбэков"

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, страна вынуждена защищаться. "Когда речь идет о национальной безопасности и правах человека, простых решений не бывает, но и альтернатив тоже", - приводит ее слова информационное агентство AFP. А МВД Литвы сообщает, что располагает данными спецслужб о том, что Беларусь ведет переговоры с Ираном и Ираком о новых рейсах прямого авиасообщения.

Такого рода аргумента едва ли сочтут убедительными в Совете Европы. В конце марта его комитет по предотвращению пыток призвал правительства стран ЕС прекратить "пушбэки" - в первую очередь на сухопутных и морских границах Евросоюза. Глава комитета Алан Митчелл заявил, что и сложная ситуация на границах не может служить оправданием игнорирования государствами их обязательств по соблюдению прав человека.

Страны ЕС обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, на страже которой стоит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Юскайте, литовские правозащитники первым делом намерены именно в этот суд подать иск против Литвы. Рассматривают они и другие варианты, в частности, обращение в ООН.

Кроме того, и сама Еврокомиссия в принципе может возбудить дело о нарушении Вильнюсом обязательств по договорам, если сочтет новые литовские правила противоречащими законодательству Евросоюза.

Смотрите также: