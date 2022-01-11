В 2021 году число нелегальных пересечений границ ЕС резко увеличилось

В 2021 году число нелегальных пересечений границ ЕС достигло самого высокого уровня с 2017 года. По предварительным данным, показатель, включивший в себя также и зарегистрированные попытки, составил около 196 000. Такую статистику обнародовало во вторник, 11 января, Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

По его оценкам, это - на 57% больше, чем в 2020 году, и на 36% больше, чем в 2019 году, когда ограничения в связи с началом пандемии два года назад существенно отразились на процессах миграции. Говоря о 2021 годе, Frontex напомнило о "гибридной операции" против ЕС на границе с Беларусью.

Выходцы из Сирии, Туниса, Марокко, Алжира и Афганистана

Задержанные, главным образом, были выходцами из Сирии, Туниса, Марокко, Алжира и Афганистана.

Большинство незаконных пересечений границы (свыше 65 тыс.) было зафиксировано на центральном средиземноморском маршруте. На западнобалканском направлении было зарегистрировано около 61 500 случаев, на западноафриканском (с конечным пунктом назначения на Канарских островах) - около 22 500, на западносредиземноморском - около 18 000. На восточносредиземноморском маршруте выявлено около 20 400 подобных инцидентов, а на границе между Беларусью, странами Балтии и Польшей - около 7900. По сравнению с 2020 годом речь шла о десятикратном увеличении показателей, указало агентство dpa.

Одно и то же лицо могло быть учтено несколько раз

Как уточняет агентство epd, в статистику входят попытки и успешные нелегальные въезды, в связи с чем одно и то же лицо могло быть учтено несколько раз.

Ранее, 9 декабря 2021 года, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала "скандальным и бесчеловечным" использование Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в Брюсселе в ходе своей первой встречи с коллегами по должности из других государств ЕС.

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