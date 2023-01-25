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Высылка немецкой полицией нелегального мигрантаФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ОбществоЕвропа

ЕК анонсировала новый план депортации нелегальных мигрантов

Дмитрий Андреев
20 мин. назад

Усилия в этом направлении предпринимаются на протяжении ряда лет. Но доля высланных и репатриированных мигрантов продолжает снижаться.

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Европейская комиссия хочет справиться с растущим числом нелегальных мигрантов в ЕС с помощью новой стратегии депортации, о которой было объявлено во вторник, 24 января. "Те, кто не нуждается в международной защите, должны вернуться в страну происхождения", - заявила в Брюсселе комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, в 2022 году на территорию ЕС прибыло более 300 000 нелегальных мигрантов. Большинство из них не имеют права на получение убежища.

ЕС безуспешно стремится к повышению уровня репатриации на протяжении ряда лет. Однако доля высланных и репатриированных мигрантов снижается: если в 2019 году из всего числа людей, которые должны были покинуть ЕС, это сделали 29 процентов, то в 2021 году - лишь 21 процент.

Страны ЕС должны работать над проблемой вместе

Новая стратегия депортации должна "служить сдерживающим фактором, помогающим сократить небезопасную и нелегальную миграцию", говорится в заявлении Еврокомиссии. Стратегия предполагает более тесное сотрудничество между государствами - членами ЕС, ускоренные процессы обмена данными и принятия решений.

Кроме того, в Еврокомиссии рассчитывают увеличить количество возвращений мигрантов в те страны, с которыми у ЕС налажено сотрудничество, и которые и не имеют "никаких политических препятствий" для этого.

ФРГ - лидер в ЕС по числу заявлений об убежище

По количеству заявлений с просьбой о предоставлении убежища среди стран Евросоюза в 2022 году лидировала Германия. При этом количество обращений возросло на 57% по сравнению с 2021 годом. Большинство из просителей - граждане Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и Грузии.

За ФРГ следуют Франция, Испания, Австрия и Италия. Меньше всего среди стран ЕС в прошлом году убежища просили в Латвии, Словакии и Венгрии.

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