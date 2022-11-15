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На фото попадают ноги двоих мужчин, несущих полупрозрачные белые и голубые пакеты с едой. Они одеты в тренировочные штаны и кроссовки. На переднем плане железнодорожные пути в солнечный день и нижняя часть ржавого вагона.
Мигранты на заброшенных вагонах поезда в Греции недалеко от Салоников. Через Северную Македонию они добираются до границы с другими странами Евросоюза, например Германией, Францией. Чаще всего они приезжают в Грецию через Турцию.Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Резко выросло число нелегальных въездов в Евросоюз

Анна Мельникова
34 мин. назад

Агентство Frontex зафиксировало 275 500 случаев нелегальной миграции в Европу за первые десять месяцев 2022 года. Больше всего людей въехали через страны Западных Балкан.

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С января по октябрь 2022 года в государства Евросоюза нелегально въехали 275 500 раз. Это на 73% больше, чем за тот же период прошлого года. Такую статистику в понедельник, 14 ноября, опубликовала пограничная служба ЕС Frontex.

Больше всего мигрантов в ЕС попадали через страны Западных Балкан и Восточного Средиземноморья: там прирост случаев незаконного пересечения границы составил 168% и 122% соответственно. Frontex констатирует, что с 2016 года это  самый высокий показатель. Некоторые переселенцы благодаря безвизовому режиму прилетают в Сербию, а затем по суше добираются до Евросоюза. Наибольшее число нелегальных мигрантов пришлось на граждан Бурунди, Афганистана и Ирака.

Также на 70% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество попыток выезда из Евросоюза в Великобританию через Ла-Манш.

При этом на нескольких направлениях частота нелегальных въездов снизилась: так, через восточные границы в ЕС попали на 30% человек меньше, чем в 2021 году. Польша, Латвия и Литва огородились стенами от Беларуси, которую многие мигранты использовали как транзит. Кроме того, на 27% уменьшилось число въездов через Западное Средиземноморье и на 16% - через Западную Африку.

Смотрите также:

Отсутствие единой миграционной политики - проблема ЕС

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