Что о стене на белорусско-польской границе думают экологи

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О том, как строительство Варшавой защитного забора на границе Польши и Беларуси влияет на природу в этом регионе, DW расспросила специалистов. Многие из них бьют тревогу.
Польша почти возвела забор на границе с Беларусью. Он должен стать преградой на пути нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться из РБ в Европейский Союз. Строительство было начато после принятия в Польше специального закона об устройстве охраны госграницы. Высота установленных заграждений - 5,5 метров, длинна - более 186 км. Часть их проходит по территории Беловежской пущи. По неофициальным данным, из-за строительства пришлось вдоль границы вырубить лесополосу шириной 200 метров.
Белорусские власти направляли главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО жалобу на то, что строительство стены вредит животному миру заповедника. В погранкомитете Польши, в свою очередь, заверили, что в ней будут переходы для естественной миграции крупных и мелких животных, а также трубы на водотоках.
Что о строительстве забора на границе думают польские и белорусские экологи? Как на природу приграничья влияют ограждения, которые на протяжении нескольких лет в рамках проекта "Рубеж охраны" возводит Госпогранкомитет Беларуси?
За запрет строительства забора на белорусско-польской границе выступили уже более 1800 ученых, экологов и активистов Польши и других стран ЕС. В открытом письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ее первому заместителю Франсу Тиммермансу и еврокомиссару по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусу Синкявичюсу они обратили внимание на то, что в процессе планирования строительства стены не проводилась оценка воздействия проекта на цели, предусмотренные программой охраны территории Беловежской пущи Natura 2000.
"Создание экологического барьера в результате возведения стены вызовет, среди прочего, функциональную и пространственную изоляцию польской части Беловежской первобытной пущи (важнейшего ареала низинных лесов в Европе) от ее восточной части на белорусской стороне.
В результате создания экологического барьера произойдет пространственное и функциональное разделение Беловежской первобытной пущи, что особенно важно для сохранения целостности и экологической связанности местообитаний водно-болотных угодий. Это поставит под угрозу сохранение многих ключевых природных процессов, которые составляют основу для внесения Беловежской пущи в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - отмечается в послании.
Представитель польского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Томаш Пецольд-Кнежевич, в свою очередь, добавляет, что строительство забора приведет "к изменению самого статуса Беловежской пущи - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который теперь войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой".
"Беловежская пуща - реликтовый лес, он охраняется столетиями. Любое вмешательство будет оказывать влияние. Пуща имеет единый гидрологический режим. Если разделять забором экосистемы, надо четко просчитывать, как это повлияет на него", - указывает белорусский эколог, попросившая не называть ее фамилии.
Как отмечает собеседница DW, Беловежская пуща - единый миграционный коридор для животных, который признан на европейском уровне, а из-за строительства стены популяции будут разделены, что может сказаться на генетическом состоянии видов. Кроме того, будут получать травмы и гибнуть, пытаясь преодолеть заграждение.
Согласна с коллегой и эколог Инесса Болотина: "Ущерб уже нанесен, в процессе строительства уничтожена часть леса. Животные оказались отрезаны, рысь или волк - у них свои понятия о границах". Она также обращает внимание на то, что ценность Беловежской пущи в ее целостности.
"Есть определенные экологические законы, согласно которым, чем меньше участок, чем больше он изолирован, разрезан инфраструктурой, тем хуже для биоразнообразия, тем быстрее оно будет исчезать. В этом смысле ранее Беловежская пуща как целостный объект представлял ценность, - уточняет Болотина. - Такого рода стройки вдоль границы, даже если это продиктовано безопасностью государства, должны проводится с анализом воздействия на окружающую среду. Это было проигнорировано, что засвидетельствовано польской общественностью и международными учеными в процессе строительства".
Беспокойство эколога также вызывает и то, что подобная стена в скором времени может появится и на литовско-белорусской границе.
"Перетяните руку шпагатом, посмотрите, что будет. Она вроде на месте, но не функционирует, точно также ведут себя и экосистемы, если их перерубают какими-то коммуникациями, забором, - приводит пример общественный эколог из Беларуси, пожелавший сохранить анонимность.- Но не стоит обвинять Польшу огульно. Что стало причиной ее действий, ведь еще до 2020 года такой вопрос не стоял. После миграционного кризиса в Варшаве из двух зол выбрали меньшее".
Во время миграционного кризиса на границе двух стран с белорусской стороны находились тысячи беженцев
По словам собеседника, перед тем, как Беларуси обвинять Польшу и предъявлять ущерб из-за строительства забора, по мнению Госконтроля РБ, это 52 млн рублей (свыше 20 млн евро в пересчете), стоит оценить и ущерб, который белорусской природе наносят заграждения "Рубеж охраны", которые на протяжении нескольких лет строятся в зоне госграницы РБ.
Все обращения общественности в госструктуры по этому поводу, напоминает эколог, остались без ответа. Власти ссылались на то, что заказчик - Госпогранкомитет, поэтому информация засекречена. Хотя, по словам специалиста, объект не военный. "Рубеж охраны" может пройти по 19 особо охраняемым природным территориям, в том числе в Беловежской пуще, заказниках Сорочанские озера, Белый мох, Браславские озера и Припятском национальном парке.
Заграждения возводились за счет средств, которые Евросоюз с 2010 года выделял Беларуси на обустройство госграницы. Заборы в 2,5 метра устанавливали в 5-10 километрах от госграницы. "За забором образуется своеобразный резерват, куда никто кроме пограничников не вхож. Это доступ к природным ресурсам: животные, рыба, грибы, ягоды. Что там происходит? Кто там браконьерит, пилит лес? И куда потом этот лес идет?" - задается напоследок вопросами эколог.
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