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Беловежская пуща в солнечный день
Фото: Reuters/K. Pempel

Беловежская пуща

Беловежская пуща - самый старый заповедник в Европе.

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Контекст

Беловежская пуща

Анна Кондратюк: "Беловежская пуща - отдельная цивилизация"

Анна Кондратюк: "Беловежская пуща - отдельная цивилизация"

Премию Ежи Гедройца получила книга литературных репортажей о жизни людей в Беловежской пуще. Интервью с автором - на DW.
Культура28 ноября 2023 г.
Стена на границе Польши Беларуси

Стена на белорусско-польской границе. Что думают экологи

Стена на белорусско-польской границе. Что думают экологи

О том, как строительство забора на границе Польши и Беларуси влияет на природу в этом регионе, DW расспросила экспертов.
Природа и окружающая среда15 июля 2022 г.
Леонид Кравчук

Леонид Кравчук - могильщик Советского Союза

Леонид Кравчук - могильщик Советского Союза

Он был советским аппаратчиком и первым президентом Украины. Кравчук допустил много ошибок, но Украине с ним повезло.
Политика10 мая 2022 г.
Станислав Шушкевич (фото из архива)

Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси

Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси

Скончался первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Его подпись стоит под Беловежскими соглашениями.
Политика4 мая 2022 г.
Российская бронетехника на учениях у границ Украины, декабрь 2021

Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны

Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны

Конфликт России и Украины уходит корнями в историю. DW о событиях, предшествовавших началу войны.
Политика24 февраля 2022 г.
Милиция и ограждения на площади Независимости в Минске

Метастазы из Беловежской пущи

Метастазы из Беловежской пущи

Почему к 30-летию распада СССР Беларусь подошла практически советской страной. Мнение Саши Романовой.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Политика8 декабря 2021 г.
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