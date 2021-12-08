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Фото: Reuters/K. Pempel
Беловежская пуща
Беловежская пуща - самый старый заповедник в Европе.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Анна Кондратюк: "Беловежская пуща - отдельная цивилизация"
Анна Кондратюк: "Беловежская пуща - отдельная цивилизация"
Премию Ежи Гедройца получила книга литературных репортажей о жизни людей в Беловежской пуще. Интервью с автором - на DW.
Культура
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
Стена на белорусско-польской границе. Что думают экологи
Стена на белорусско-польской границе. Что думают экологи
О том, как строительство забора на границе Польши и Беларуси влияет на природу в этом регионе, DW расспросила экспертов.
Природа и окружающая среда
15.07.2022
15 июля 2022 г.
Леонид Кравчук - могильщик Советского Союза
Леонид Кравчук - могильщик Советского Союза
Он был советским аппаратчиком и первым президентом Украины. Кравчук допустил много ошибок, но Украине с ним повезло.
Политика
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси
Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси
Скончался первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Его подпись стоит под Беловежскими соглашениями.
Политика
04.05.2022
4 мая 2022 г.
Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны
Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны
Конфликт России и Украины уходит корнями в историю. DW о событиях, предшествовавших началу войны.
Политика
24.02.2022
24 февраля 2022 г.
Метастазы из Беловежской пущи
Метастазы из Беловежской пущи
Почему к 30-летию распада СССР Беларусь подошла практически советской страной. Мнение Саши Романовой.
Саша Романова
Колонка
Политика
08.12.2021
8 декабря 2021 г.
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