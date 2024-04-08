В Беларуси разрешат охоту на медведей?

Недавно силовики задержали 19 браконьеров, которые с вертолета застрелили медведя. Сейчас такая охота под запретом - до 6 лет лишения свободы.

В Беларуси готовят новое издание Красной книги. Охотники просят исключить из нее медведя, чтобы легализовать добычу животного, и позволить отстреливать еще больше зубров. Что об этом думают эксперты - в материале DW.

Белорусские ученые мониторят численность животных, чтобы к 2025 году определиться, кого исключить из нового издания Красной книги. Принимать решение будет Минприроды на основе данных Академии наук.

Под угрозой - бурый медведь, на его исключении настаивает бывший министр МВД, а ныне глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич. Он считает, что медведей в Беларуси слишком много и они опасны для людей. Также Шуневич настаивает, что нужно исключить из Красной книги зубра, рысь и барсука. Охотников поддерживают в Министерстве лесного хозяйства, в Минприроды с этим пока не согласны.

Что будет с медведем?

Белорусский биолог, к которому мы обратились за комментарием, (попросил не указывать его имя в статье. - Ред.) отмечает, что точной информации о численности бурого медведя в Беларуси нет. Вот какие цифры называл Белстат последние пять лет: 2023 год - 700 особей, 2022 - также 700, 2021 - 580, 2020 - 42 и 2019 год - всего 19 особей. Данные получены на основе опроса пользователей охотничьих угодий и ученых, погрешность - до 50%, поясняет биолог. "Статистика не выдерживает никакой критики, ведь только в Березинском заповеднике, где самая большая популяция белорусских медведей, в 2020 году было учтено не менее 84 особей. И рост там был постепенным, начиная с 2005 года - в два раза".

Барсук может быть исключен из Красной книги Беларуси Фото: Jakub Mrocek/Zoonar/picture alliance

В 2023 году специалисты Академии наук утвердили рекомендации по учету медведя в Беларуси, подсчеты должны стать точнее. Но Белорусское общество охотников и рыболовов уже настаивает на исключении животного из Красной книги, чтобы в местах его наибольшей концентрации была разрешена охота. По словам Шуневича, медведи стали чаще выходить к людям, а это повышенная опасность.

Биолог же отмечает, что многолетние наблюдения показывают, что белорусский медведь держится очень осторожно, предпочитает избегать человека. "С послевоенного времени не было случаев, чтобы в Беларуси человек погибал от медведя, - говорит специалист. - Конфликты случаются, но они единичны".

Так, в 2015 году в Лепельском районе женщина пришла в лес за ягодами и столкнулась с медведем, он ударил ее по бедру и убежал. В 2018 году в Витебском районе пьяный мужчина решил сначала погладить, а потом покормить вареньем медведя, который зашел к нему во двор. Когда медведь в ответ напал на него, это увидели соседи, начали громко кричать, чем испугали животное - он убежал в лес.

Перед выходом опрыскать одежду духами

73% белорусских медведей живут в Витебской области, еще 24% - в Минской. Местные власти регулярно предупреждают жителей, как правильно вести себя в лесу, где можно встретить медведя: например, перед выходом опрыскать одежду духами, в самом лесу периодически включать на телефоне громкую музыку, хлопать в ладоши.

Кроме заботы о людях, есть у охотников и другие аргументы. Сергей Цебрук, еще один представитель общества охотников и рыболовов, не скрывает, что медведи для них - конкуренты. "Мы все-таки охотпользователи: растим животных, охотимся, зарабатываем на этом. Поэтому конкуренты для нас - не очень хорошо. И чем их становится больше, тем нам хуже", - заявил он в эфире госТВ.

А еще охота на медведей - дополнительный заработок. Например, предприятие Минлесхоза "Белгосохота" предлагает организовать охоту на медведя в России, стоимость пакета - почти 3500 евро за трофей ростом до 100 см (если медведь выше, нужно доплатить от 1350 до 2250 евро).

Однако по мнению Минприроды, численность медведя в Беларуси еще не достигла оптимального значения, при котором обеспечивалось бы сохранение вида в долгосрочной перспективе. Это значит, что животное пока останется под охраной.

Охота на медведей в Беларуси запрещена с 1930-х годов. Случаи браконьерства достаточно редкие. Но недавно в Витебской области задержали сразу 19 охотников, которые арендовали вертолет, чтобы застрелить медведя. Фигурантам уголовного дела грозит до 6 лет колонии, ущерб государство оценивает в 48 тысяч рублей (13,7 тысяч евро в эквиваленте).

Численность зубров в Беларуси составляет около трети от общей численности в мире Фото: Robert Canis/robertharding/picture alliance

Зубр тоже в опасности?

Беларусь занимает первое место в мире по численности вольно живущих зубров - 2,7 тысячи. Животное находится под особой охраной с 1946 года, однако с 2005 года Лукашенко разрешил охоту в исключительных случаях. Речь идет о старых животных, больных и рожденных с отклонениями. Их заносят в резервный генофонд. Колбаса и тушенка из мяса зубра, которую производят в Брестской области, получена именно после таких отстрелов. На сайте "Белгосохоты" указано, что в год выдается не более 10 разрешений. В заповеднике "Беловежская пуща" отмечают, что разрешение на добычу зубра в возрасте до года стоит от 1200 рублей (340 евро), на молодняка в возрасте до 2 лет - 2600 рублей (737 евро), взрослого нетрофейного зубра - от 6000 рублей (1701 евро). Цены для иностранцев нужно умножать на два. Иногда стоимость охоты доходит до 40 тысяч евро.

Проблема в том, что в Беларуси нет системного контроля, действительно ли охотники убивают животных из резервного генофонда. Более того, власти все время изменяют критерии. Так, с 2021 года разрешен отстрел здоровых животных, если их численность в микропопуляции превышает 350 особей.

В обществе охотников считают, что и этого недостаточно. "Поскольку зубрам сейчас ничто не угрожает, изымать их можно уже не единицами, а десятками, как мы считаем, исходя из количества, динамики восполнения стада", - заявил в эфире госТВ Шуневич.

Однако Минприроды такие радикальные предложения пока не поддерживает. "Что касается таких видов, как зубр, рысь, медведь, барсук, предлагается снизить охранный статус", - заявил на коллегии Минприроды глава ведомства Андрей Худык.

Понижение охранного статуса значит, что вид больше не считается на грани исчезновения, но все равно нуждается в особой охране.

Смотрите также: