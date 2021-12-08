 Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.05.2022

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Беларусь

Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси

На 88-м году жизни умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Это его подпись стоит под Беловежскими соглашениями, ознаменовавшими распад СССР. DW о том, кем был Шушкевич и кем не смог стать.

Станислав Шушкевич (фото из архива)

Станислав Шушкевич (фото из архива)

В Минске 4 мая на 88-м году жизни скончался первый глава суверенной Беларуси Станислав Шушкевич. Его, в частности, подпись стоит под документом о прекращении существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". Одного этого факта достаточно, чтобы войти в историю. А еще - именно при Шушкевиче были заложены правовые основы независимой белорусской государственности.

Некоторые совпадения и эпизоды в биографии Станислава Шушкевича поразительны. Сын репрессированного и освобожденного в 1956 году белорусского писателя закончил физмат Белорусского государственного университета и, работая на минском радиозаводе, какое-то время курировал и учил русскому языку Ли Харви Освальда - будущего убийцу президента США Джона Кеннеди. А Кеннеди во время экскурсии в Белом доме приветствовал юный Билл Клинтон. 15 января 1994 года визит президента Клинтона в Минск по приглашению председателя Верховного Совета Шушкевича стал пиком карьеры тогдашнего первого лица Беларуси. Не пройдет и двух недель, как депутаты отправят его в отставку.

Успешный ученый и педагог

Станислав Шушкевич - символ надежд поздней перестройки и периода обретения Беларусью независимости, а также упущенных возможностей начала 90-х годов в период правления Лукашенко. До прихода в политику Шушкевич сделал завидную карьеру в научно-педагогической сфере: в 38 лет - профессор, завкафедрой ядерной физики БГУ. Чуть позже - лауреат премии Совета Министров СССР и Госпремии БССР, проректор по научной работе БГУ, член-корреспондент АН БССР.

Академический бэкграунд выгодно выделял Шушкевича на фоне большинства лидеров стран СНГ - бывший партийных деятелей союзных республик. Сам он рассказывал, что ему приятнее всего было общаться с Левоном Тер-Петросяном. Первый президент Армении, доктор филологических наук, слывет блестящим интеллектуалом.

И на парламентской трибуне, и в интервью СМИ Шушкевич выглядел уверенно, за словом в карман не лез, но крайностей избегал. Его упорное стремление к компромиссу, так раздражавшее в Беларуси многих по разные стороны баррикад, возможно, было и следствием научного прошлого - ведь путь к истине не всегда прямой.

Путь в большую политику на волне перестройки

Станислав Шушкевич - один из представителей плеяды ярких политиков периода горбачевской перестройки. В БССР же дополнительным фактором стала еще и Чернобыльская катастрофа - точнее, реакция общественности на действия тогдашних коммунистических властей, которых обвиняли в замалчивании последствий аварии для ряда регионов республики.

На фото - акции протеста в Минске в связи замалчиванием последствий аварии на ЧАЭС

На фото - акции протеста в Минске в связи замалчиванием последствий аварии на ЧАЭС

Шушкевич, боровшийся с той порочной практикой в комиссии по изучению последствий взрыва на четвертом блоке ЧАЭС, был выведен из ее состава. На этой волне он и пошел в политику - в 1989 году народный депутат СССР, через год - депутат Верховного Совета БССР. В мае 1990-го Шушкевич, проиграв выборы за пост спикера парламента секретарю ЦК КПБ по сельскому хозяйству Николаю Дементею, в итоге был избран первым зампредседателя Верховного Совета.

Реванша пришлось ждать чуть больше года. Во время августовского путча Дементей открыто поддержал ГКЧП, а Шушкевич вместе с оппозицией из Белорусского народного фронта (БНФ) потребовал созыва внеочередной сессии парламента. Она состоялась после провала путча, Дементей ушел в отставку, а Шушкевич в сентябре 1991-го занял кресло спикера. Свое избрание главой парламента сам он спустя многие годы назовет "великой случайностью".

Беловежье и распад СССР

Такой же случайностью некоторые до сих пор продолжают считать и распад СССР, к которому Станислав Шушкевич приложил руку в прямом и переносном смысле слова. Хотя Шушкевич неоднократно подчеркивал, что гордится Беловежским соглашениями, изначально он вовсе не был сторонником такого сценария и принимал участие в инициированном Горбачевым новоогаревском процессе, который предусматривал заключение нового союзного договора. Из-за этого его отношения с депутатами от БНФ, выступавшими за скорейшее провозглашение независимости, складывались непросто.

Шушкевич смотрит передачу о Беловежских соглашениях

Шушкевич неоднократно подчеркивал, что гордится Беловежским соглашениями

В Беларуси, экономику которой называли "сборочным цехом Советского Союза", роспуск СССР и, как следствие, разрушение единого хозяйственного комплекса особой популярностью не пользовались даже осенью 1991-го. Возможные негативные последствия понимали и элита, и миллионы рядовых граждан.

Как позже признается другой белорусский участник исторической встречи в Вискулях экс-премьер Вячеслав Кебич, "даже собираясь в Беловежской пуще по моему приглашению, мы изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР. Таких заготовок не было ни у меня и нашей делегации, ни, думаю, и у других тоже". А, по словам Шушкевича, он ехал в Вискули, чтобы договориться об увеличении поставок нефти и газа в Беларусь, однако в процессе обсуждения основная тема изменилась. В итоге произошло то, что произошло - как писали некоторые политологи, независимость свалилась Беларуси на голову, и Минск был вынужден отправиться в суверенное плавание.

Во главе парламента и страны

За те два с половиной года, что Шушкевич оставался спикером Верховного Совета, были заложены основы национальной государственности Беларуси, принята целая серия соответствующих законов, а статус белорусского языка как единственного государственного был закреплен законодательно.

Беларусь стала членом ведущих международных организаций, первой из республик бывшего СССР выполнила обязательства по Лиссабонскому протоколу, ратифицировала Договор СНВ-1 и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Именно вывод ядерного оружия с территории страны Шушкевич называл самым главным своим политическим достижением.

Cовесткая ракета, способная нести ядерную боеголовку, на параде (фото из архива)

Cовесткая ракета, способная нести ядерную боеголовку, на параде (фото из архива)

Минск провозгласил курс на нейтралитет и безъядерный статус. Шушкевич пытался продвинуть новые внешнеполитические приоритеты - не отказываясь от стратегической линии на сотрудничество с РФ и странами СНГ, сделать Беларусь мостом между Востоком и Западом. Отсюда и его первоначальный отказ подписывать Договор о коллективной безопасности стран СНГ, едва не стоивший спикеру отставки еще летом 1993 года.

Между тем политическому процессу присущи внутренняя логика и законы: получив власть, надо ее укреплять - искать союзников, создавать коалиции, расширять влияние. Шушкевич получил высокую должность, не имея опыта работы во власти и не зная тонкостей аппаратных игр. Он балансировал между партией власти и оппозиционным БНФ. Национал-демократы не простили ему срыва референдума о досрочных выборах в Верховный Совет. Партхозноменклатура, представителей которой в депутатском корпусе он называл "красными директорами" и "красными помещиками", только и ждали момента, чтобы поквитаться со спикером.

Новая конституция

Развязка наступила, когда больше нельзя было тянуть с принятием нового Основного закона. Шушкевич, возглавляя Конституционную комиссию, сначала выступал за парламентскую форму правления без введения должности президента, потом - со "слабым" президентом. Проправительственное большинство ВС требовало президентскую форму правления - и сам пост президента, и обширные полномочии прописывались под премьера Кебича (а достались в итоге Лукашенко). Конфликт разгорался.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко всегда с явной неприязнью относился к Станиславу Шушкевичу

Помимо этого, и в парламенте, и у значительной части избирателей вызывал отторжение стиль спикера. Шушкевич демонстративно не вмешивался в работу правительства, мотивируя свою позицию тем, что вопросы экономики вне его компетенции. За это его обвиняли в нежелании брать на себя ответственность за ухудшающееся положение страны.

Александр Лукашенко, глава антикоррупционной комиссии, которая стала инструментом смещения Шушкевича и трамплином для самого Лукашенко в президенты, говоря о причинах отставки спикера, был откровенен: "Станислав Станиславович, неужели вы думаете, что мы ставим вопрос о вашем отзыве на основании двух килограмм гвоздей, которые вы неправильно оформили? Вы не состоялись как высшее должностное лицо, (…) не выполняете свои конституционные функции".

После отставки

После отставки с поста спикера ВС Станислав Шушкевич не ушел из политики, но никогда больше не имел прежнего влияния. Белорусская оппозиция и он сам не смогли - или не захотели - капитализировать статус первого главы независимой Беларуси, хотя возможное объединение под его знаменами противников авторитарного курса Лукашенко казалось логичным.

Шушкевич без особого успеха поучаствовал в первых президентских выборах летом 1994 года - четвертое место с 10% голосов и непопадание во второй тур. Потом избрался в парламент следующего созыва, через пару лет возглавил одну из социал-демократических партий, не игравшую существенной роли даже в оппозиционном лагере. Лукашенко, которого лично знающие его люди характеризуют как человека мстительного, с явной неприязнью относился к Шушкевичу, лишив его (единственного из бывших руководителей БССР и РБ) персональной пенсии, и активно использовал фамилию экс-спикера как некий жупел, сделав нарицательной - эти "шушкевичи и лебедьки".

Бывший первый глава независимой Беларуси много ездил по миру, читал лекции в лучших университетах, участвовал во всех важных оппозиционных форумах, охотно общался с журналистами, резко и аргументированно критиковал политику Лукашенко. Он оставался живым воплощением той Беларуси, которой она могла бы стать, но не стала - умеренной, нейтральной, способной к компромиссам. Политическая карьера Станислава Шушкевича - своеобразный ответ на вопросы, какую Беларусь белорусы потеряли, и почему это произошло.

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    Автор: Галина Петровская, Мария Василькова


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