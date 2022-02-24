Леонид Кравчук - могильщик СССР, которого должна благодарить Украина

У каждой страны есть свой первый номер - президент, который стоял у истоков. В Украине это был Леонид Кравчук, который умер в возрасте 88 лет. Так сложилось, что именно советский аппаратчик, ответственный за идеологию и пропаганду, в судьбоносном декабре 1991 года повел вторую по численности населения и экономическому потенциалу республику Советского Союза прочь от Москвы. Кравчук сыграл важную роль в том, что коммунистической империи нет уже больше 30 лет.

"Обезьяна с (ядерной) гранатой"

Украина многим обязана своему первому президенту, хотя на родине его наследие считается спорным. Самой большой ошибкой многие называют принципиальное решение Кравчука отказаться в начале 1990-х от третьего в мире ядерного арсенала, который Украина унаследовала от СССР. После аннексии Крыма Россией число критиков этого решения возросло.

Упреки несправедливы. Слабая политически и экономически Украина тогда не могла противостоять давлению США и России, которые настаивали на ее безъядерном статусе. В интервью DW Кравчук как-то сравнил свою страну, получившую ядерное оружие, с "обезьяной с гранатой". По его словам, ответственность и огромные расходы на содержание смертоносного арсенала были тогда для Украины слишком велики. Кроме того - "красная кнопка" управления стратегическими ракетами и так была в Москве.

Кравчук поступил правильно. Его можно упрекнуть лишь в том, что он - то ли по наивности, то ли по неопытности - не смог договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Хотя тогда никто не мог себе представить, что Россия будет вести де-факто войну с Украиной, аннексировав Крым и начав гибридный вооруженный конфликт в Донбассе.

Кравчук провел Украину через первые самые тяжелые годы в ее новейшей истории. Фото из архива, 21 декабря 1992 года

Печальный имидж Украины как чемпиона утраченных возможностей и коррупции тоже уходит корнями в эпоху Кравчука, и в этом случае критика оправдана. Кравчук допустил много ошибок. Одно банкротство Черноморского морского пароходства (ЧМП) в Одессе, этой жемчужины советского гражданского флота с сотнями кораблей, осталось постыдным пятном на его биографии. И все же даже его связи с олигархами и поддержка пророссийских сил после ухода с поста президента ничего не меняют в том, что, по большому счету, Украине с ним повезло.

Главный идеолог переходит на другую строну баррикад

Леонид Кравчук родился в 1934 году в Западной Украине, которая тогда была частью территории Польши. Выходец из крестьянской семьи сделал карьеру в компартии. На закате СССР бывший преподаватель политэкономии поднялся в высшие эшелоны власти, возглавив отдел по идеологии и став членом политбюро ЦК КПУ.

Когда после провала августовского путча против Михаила Горбачева судьба СССР была решена, Кравчук был председателем Верховного совета Украины. Под его руководством парламент проголосовал 24 августа 1991 года за независимость республики. Три месяца спустя, 1 декабря, подавляющее большинство украинцев поддержали это решение на референдуме. В тот же день Кравчук был избран первым президентом, а неделю спустя подписал со своим российским коллегой Борисом Ельциным и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Подписание соглашения о создании СНГ, 8 декабря 1991 г., Леонид Кравчук - второй слева

Конечно, жаждущий власти Ельцин был тогда движущей силой, но без Украины история пошла бы по другому пути. Кравчук оказался в нужное время в нужном месте. Он выглядел государственным мужем, умеренной и компромиссной фигурой, которая устраивала и националистов из Западной Украины, и пророссийских коммунистов на востоке страны. Это был его звездный час.

Первый, который не держался за кресло

Кравчук провел Украину через первые самые тяжелые годы в ее новейшей истории. Второй по размерам стране Европы с населением в 52 миллиона пришлось все учить с чистого листа. У Украины не было опыта независимого государства. Это ощущается до сих пор. Переход от партийной диктатуры к демократии и от плановой экономики к рыночной шел болезненно, миллионы жили в бедности. Символом лишений тех лет стала в Украине двухколесная тележка для покупок, которую в народе прозвали "кравчучка".

Украина выстояла, в том числе, благодаря Кравчуку. Несмотря на все ошибки, он смог удержать политическую ситуацию под контролем, сохранив гражданский мир. Это было достижением в те времена, когда во многих соседних бывших советских республиках полыхала война.

И все-таки настроения граждан обернулись тогда против первого президента. Летом 1994 года прошли досрочные выборы, на которых он проиграл своему премьеру Леониду Кучме. Это был новый и важный опыт - мирная передача власти, которой завидовали в других республиках. Возможно, это была одна из главных заслуг Кравчука - помимо того, что Украина состоялась как независимое государство. А были и другие варианты.

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