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В ФРГ украинский мальчик погиб при пожаре

Даниил Сотников
53 мин. назад

Причины пожара в общежитии для беженцев в Тюрингии пока не установлены, ведется расследование.

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Пожар в общежитии для беженцев в городе Апольда
Пожар в общежитии для беженцев в городе АпольдаФото: Johannes Krey/dpa/picture alliance

В результате пожара в общежитии для беженцев в городе Апольда в федеральной земле Тюрингия погиб 9-летний мальчик из Украины, спасавшийся от войны на родине. Информацию об этом подтвердил вечером в воскресенье, 4 июня, глава регионального МВД Георг Майер.

"Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от путинских бомб. Такие дни могут привести в отчаяние", - написал он в Twitter.

Причины случившегося пока не установлены, ведется расследование. "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выяснить причину пожара. Здесь должна быть полная ясность", - подчеркнул Майер.

Ранее местная полиция сообщала, что еще 10 человек получили ранения и доставлены в больницу.

Пожар начался в районе 5 часов утра в одном из жилых помещений здания. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По данным полиции, в тот момент в общежитии находилось порядка 250 человек, которые были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.

"Расследование обстоятельств продолжается. Федеральные органы безопасности находятся в постоянном контакте с полицией Тюрингии и готовы оказать помощь в любое время", - сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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