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Фото: Manfred Dietsch/CHROMORANGE/picture alliance
Тюрингия
Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии. Столица Тюрингии - Эрфурт.
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Контекст
Протесты против АдГ: чем они отличаются на востоке Германии
Протесты против АдГ: чем они отличаются на востоке Германии
В ФРГ уже несколько недель сотни тысяч людей протестуют против правого экстремизма. Акции проходят и в малых городах.
Политика
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Как не пустить во власть "фашиста" из АдГ?
Как не пустить во власть "фашиста" из АдГ?
В ФРГ активно обсуждают легальный вариант поражения в правах одного из наиболее одиозных деятелей правых популистов.
Политика
18.01.2024
18 января 2024 г.
Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп
Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский Лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц…
Туризм
25.12.2023
25 декабря 2023 г.
История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО
История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО
Еврейские памятники Эрфурта 17 сентября 2023 года получили статус Всемирного наследия.
Туризм
17.09.2023
17 сентября 2023 г.
На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века
На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века
Этот замок был заложен во времена Салической династии. В XIX веке на горе возвели Памятник Барбароссе.
Туризм
30.08.2023
30 августа 2023 г.
Айзенах - город, где учился Мартин Лютер
Айзенах - город, где учился Мартин Лютер
Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.
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25 августа 2023 г.
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Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
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