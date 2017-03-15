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Фото: Manfred Dietsch/CHROMORANGE/picture alliance

Тюрингия

Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии. Столица Тюрингии - Эрфурт.

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Контекст

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