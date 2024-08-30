Правительство ФРГ под угрозой из-за земельных выборов

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" может победить на выборах в восточных землях Германии, нанеся удар по немецкой демократии и особенно по партиям, входящим в правительство канцлера Шольца.

В курортном городке Бад-Лангензальце, что в Тюрингии, несколько сотен человек собрались на автостоянке, чтобы послушать выступление человека в безупречно белой рубашке, которого считают одним из самых опасных людей в немецкой политике: Бьёрна Хёкке (Björn Höcke), лидера тюрингского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AдГ).

Мероприятие, которое проходит у увитой плющом старой городской стены, организовано как обычная "летняя вечеринка": продается пиво и сосиски, много воздушных шаров, детям раскрашивают лица. Хёкке, последний из нескольких ораторов, выходит на небольшую сцену с широко раскинутыми руками, излучая уверенностью в себе.

Что и неудивительно - AдГ уже несколько месяцев уверенно лидирует в соцопросах, посвященным земельным выборам в Тюрингии. До голосования здесь и в соседней Саксонии осталось меньше недели - оно пройдет 1 сентября, и правые популисты вполне могут победить в обеих федеральных землях.

Канцлер Шольц в Дрездене

За день до выступления Хёкке в Бад-Лангензальце гораздо менее популярный на востоке Германии политик - канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) - посетил столицу Саксонии Дрезден, чтобы поучаствовать в символической закладке фундамента завода по производству полупроводников, который построит тайваньская компания и, как ожидается, обеспечит региону 8000 новых рабочих мест. Проект поддерживается на уровне ЕС.

Олаф Шольц Фото: T.Rooks/DW

Шольц приезжал в Дрезден отчасти для того, чтобы спасти свое политическое будущее: его левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) получает всего около 5% в предвыборных опросах в Саксонии и Тюрингии. Это означает, что она рискует не попасть в ландтаги этих федеральных земель, и если это случится, то канцлер может столкнуться с серьезными вопросами перед выборами в бундестаг, запланированными на осень 2025 года.

"Шольц добился больших успехов в Восточной Германии во время федеральных выборов 2021 года, - напомнил в интервью DW Ханс Форлендер (Hans Vorländer), политолог из Дрезденского технологического университета. - Если социал-демократы не смогут пройти в ландтаги (в Тюрингии и Саксонии. - Ред.), то я уверен, что внутри СДПГ встанет вопрос о лидерских способностях Шольца и о другой кандидатуре на пост канцлера".

Выборная кампания в ландтаги - рецепты популистов работают

Сколько бы заводов по выпуску полупроводников ни появилось на востоке ФРГ, этот регион часто кажется погрязшим в обидах и страхах - с оттоком населения, крайне правыми политическими симпатиями, все еще страдающий от экономических последствий воссоединения Германии. AдГ, по оценкам наблюдателей, довела до уровня искусства разжигание этих остающихся обид. В Бад-Лангензальце Бьёрн Хёкке закончил свою речь призывом голосовать за него, чтобы предотвратить "гибель страны". По его выражению, это выборы о том, "хотим ли мы будущего или нет".

Слушавших его выступление Хёкке, похоже, убедил. Даже колеблющихся избирателей, оказавшихся на этой "летней вечеринке", не отпугивают ни расистские заявления, которые иногда позволяют себе деятели "Aльтернативы для Германии", ни то, что немецкие спецслужбы считают тюрингское отделение AдГ еще более экстремистским, чем всю партию в целом. "Несколько вещей, которые он сказал, были очень хороши, - поделился с DW один из участников "вечеринки", по его словам, еще не определившийся со своим выбором. - Например, о снижении налогов. Но все партии обещают это перед выборами".

Бьёрн Хёкке на предвыборном митинге правопопулистской "Альтернативы для Германии", 21 августа 2024 года Фото: Ben Knight/DW

Не все в Тюрингии воспринимают AдГ как допустимый вариант для голосования. Где бы Хёкке ни проводил избирательную кампанию, ему приходится перекрикивать свистящих и улюлюкающих участников контрдемонстраций - членов различных левых и антифашистских групп. Всего за день до "летней вечеринки" в Бад-Лангензальце "Aльтернатива для Германии" была вынуждена отменить мероприятие с участием Хёкке в городе Йена, потому что противникам правых популистов удалось прорваться через полицейские кордоны на его встречу с избирателями.

Между тем Бьёрн Хёкке, похоже, уже давно научился канализировать эту враждебность оппонентов в свои речи. Между утверждениями о том, что трансвеститы преподают сексуальное воспитание в начальных школах и что мигранты привозят в Германию рост преступности, он говорит о том, что правительство становится все более авторитарным. Используемые Хёкке при этом параллели с коммунистической диктатурой, которая когда-то правила Восточной Германией, хорошо воспринимаются его сторонниками в Бад-Лангензальце.

Аналитики констатируют, что такая смесь реального и воображаемого - это именно то, с чем в Тюрингии и Саксонии сегодня приходится бороться всем немецким политическим партиям, особенно тем, которые входят в левоцентристскую коалицию Шольца. Похоже, этот рецепт популистов работает: в Тюрингии, согласно последним опросам, AдГ набирает около 30%, опережая консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), у которого 21%. В соседней Саксонии ХДС ведет предвыборную борьбу более успешно, там у него, как и у АдГ, по данным социологов, около 30%.

Саксония и Тюрингия: похожие, но разные

Хотя весь восток Германии часто воспринимается как однородный регион, между федеральными землями здесь существуют серьезные политические различия. Если Тюрингией в течение последнего десятилетия (с небольшим перерывом) управляла Левая партия, представителем которой является премьер-министр Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), то правительством Саксонии с 2017 года руководит Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из ХДС.

Михаэль Кречмер Фото: Timothy Rooks/DW

И их перспективы в нынешней избирательной кампании вряд ли могут еще больше отличаться друг от друга: ХДС Кречмера недавно сравнялась с AдГ в соцопросах, в то время как пребывание Рамелова у власти, похоже, подходит к концу. Рейтинг Левой партии в Тюрингии с момента последних выборов в ландтаг 2019 году упал вдвое и теперь, по опросам, составляет 15%. А ее нынешние партнеры по земельной коалиции - СДПГ и "зеленые" - вполне могут не попасть в новый состав парламента, не преодолев пятипроцентный барьер.

Это означает, что в обеих федеральных землях единственными возможными коалициями, которые не позволят AдГ войти в земельные правительства (все остальные партии обещают не допустить этого), похоже, будет неудобный для его участников альянс между ХДС и "Союзом Сары Вагенкнехт" (ССВ). Это было бы довольно странное партнерство. ХДС - основанная еще в 1945 году и ныне, по сути, центристская партия, которая любит представлять себя как оплот стабильности, традиций и консерватизма. ССВ - партия, которой меньше года и которую возглавляет бывшая коммунистка, обладающая даром популистской риторики.

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), в прошлом году расколовшая Левую партию, лидером парламентской фракции которой она являлась с 2010 по 2019 годы, стала очень популярной на востоке Германии - даже несмотря на то, что фамилии ее самой нет в бюллетенях на предстоящих выборах. "Вагенкнехт - культовая фигура в Восточной Германии, она руководит партией автократично и является образцом стремления к власти и лидерству на востоке страны", - считает Ханс Форлендер.

Возможен ли альянс ХДС и ССВ?

Альянс с ССВ - а эта партия, по опросам, набирает около 20% голосов в Тюрингии и более 10% в Саксонии - вероятно, будет трудно переварить некоторым членам консервативного ХДС. Помимо того, что Вагенкнехт когда-то была членом СЕПГ во времена коммунистической диктатуры в Восточной Германии, она уже выдвигает требования, которые консерваторам будет трудно принять. В частности, ХДС - как и любой другой партии - для создания коалиции с ССВ нужно будет заявить о своем несогласии с размещением в ФРГ американских ракет средней дальности.

Сара Вагенкнехт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

По словам Форлендера, такие вещи хорошо воспринимаются на востоке Германии: "Многие люди там со времен ГДР унаследовали скептицизм и неприятие НАТО. Есть и антиамериканские настроения, и инстинктивное сопротивление всему, что исходит от "Запада". Следуя этим инстинктам, и ССВ, и AдГ, отмечают наблюдатели, успешно используют опасения восточных немцев по поводу войны России с Украиной - вопроса, который стал доминирующим на этих земельных выборах.

И хотя ССВ последовательно дистанцируется от ультраправой AдГ и исключает возможность сотрудничества с ней, один факт не дает многим покоя на нынешних выборах - у этих двух партий больше общего, чем различий. Все это ставит СДПГ канцлера Олафа Шольца в безвыходное положение, тем более что в еще одной восточногерманской земле, Бранденбурге, выборы пройдут тремя неделями позже. Здесь AдГ также лидирует в опросах, а социал-демократы и и ХДС борются за второе место.

Однако больше всего опасаться грядущих выборов нужно партнерам Шольца по правящей в Берлине коалиции. "Зеленые", которые сейчас входят в правительства во всех трех федеральных землях, где пройдет голосование, скорее всего, потеряют эти позиции. А либералам из Свободной демократической партии (СвДП) вообще грозит исчезновение с политического поля на востоке страны - вероятно, в наказание за то, что они прицепились к поезду федерального канцлера. Это не сулит ничего хорошего и без того расколотому правительству Шольца.