Выборы в Тюрингии: самое важное об этой земле ФРГ

Тюрингия славится своими поэтами, природой, зимними видами спорта, передовой оптикой и вкусными сосисками. А еще эта федеральная земля - оплот правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Тюрингия- это, среди прочего, Веймар с его великими поэтами Гёте и Шиллером и всемирно известной архитектурной и художественно-промышленной школой Баухаус (Bauhaus). Веймар - город, давший название первой демократии на немецкой земле, ведь именно здесь в 1919 году заседало Германское национальное собрание - парламент, принявший конституцию страны. Но совсем рядом - мемориал на месте страшного нацистского концлагеря Бухенвальд, расположенный на горе Эттерсберг прямо за городом.

Тюрингия - это Айзенах с замком Вартбург , где реформатор Мартин Лютер перевел на немецкий Библию. Это знаменитая пешеходная тропа Реннштайг и кафедральный собор в Эрфурте - столице этой федеральной земли. Это Тюрингский лес . Тюрингия - это настоящий центр Германии: не имеющая внешних границ, окруженная Саксонией и Саксонией-Анхальт на востоке и севере, Нижней Саксонией, Гессеном и Баварией на западе и юге.

Автомобили, оптические приборы и огромный лес

Тюрингия с населением около 2,1 миллиона человек - довольно маленькая федеральная земля, и ее экономика также характеризуется доминированием небольших фирм.

Zeiss - всемирно известный производитель оптики Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

К более крупным компаниям относятся всемирно известные заводы по производству оптических изделий в Йене, такие как Zeiss или Jenoptik, или автомобильное производство в Айзенахе, где в период бывшей ГДР выпускались машины марки Wartburg. Сегодня это производственная площадка концерна Opel.

Туристические центры Тюрингии - это пешеходные зоны в среднегорье (от 500 до 1500 метров) или один из крупнейших сплошных буковых лесов Европы - Хайних .

Зимние виды спорта и Иоганн Себастьян Бах

Оберхоф - популярный зимний спортивный курорт, где проводятся соревнования самого высокого ранга по биатлону, лыжам и лыжному двоеборью. А тюрингская сосиска, которая была объявлена ЕС защищенной торговой маркой (как французский коньяк или итальянский пармезан) и которой в Мюльхаузене посвящен "Немецкий музей сосисок", действительно всемирно известна.

Оберхоф - место проведения соревнований по биатлону и лыжам самого высокого ранга Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Многие знаменитости родом из этих мест: Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе, издатель знаменитой энциклопедии Фридрих Арнольд Брокгауз работал в Альтенбурге . Топ-модель Эва Падберг (Eva Padberg) также выросла в Тюрингии.

Безработица в Тюрингии на уровне средней по стране

После воссоединения Германии в 1990 году эта федеральная земля, расположенная в центре страны, переживала долгие годы тяжелых испытаний, которые прежде всего были связаны с высоким уровнем безработицы, особенно в сельских регионах. В 2005 году этот показатель все еще составлял 17,1%, но сейчас стабилизировался, опустившись до 6,1% - примерно до средней отметки по всем землям (5,7%). Крупнейшим городом Тюрингии является столица этой федеральной земли Эрфурт с населением около 210 000 человек, за ним следуют Йена (110 000 жителей) и Гера (95 000).

В прошлом надежный форпост ХДС

В политическом плане Тюрингия в течение многих лет после воссоединения Германии была надежным форпостом для консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). С ноября 1990 года по декабрь 2014-го регионом управляли четыре премьер-министра от ХДС - три мужчины и одна женщина.

Бодо Рамелов Фото: Staatskanzlei Thüringen/dpa/picture alliance

Первым из них и дольше всех возглавлявшим земельное правительство (с 1992 по 2003 год) был Бернхард Фогель (Bernhard Vogel), выходец из Западной Германии, который до этого являлся премьером Рейнланд-Пфальца. С 2014 года (с небольшим перерывом) пост премьер-министра Тюрингии занимает Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии, который сейчас руководит коалицией меньшинства в союзе с СДПГ и "зелеными". По важным вопросам ее поддерживает ХДС.

По данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA и опубликованного 24 августа, за неделю до выборов в ландтаг Тюрингии лидирует правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую готовы проголосовать 30% избирателей. На втором и третьем местах - ХДС (21%) и "Союз Сары Вагенкнехт" (20%). У Левой партии и социал-демократов - соответственно 14% и 6%.

Тюрингия - оплот "Альтернативы для Германии"

Сразу после воссоединения Германии в Тюрингии, особенно в сельской местности, сформировались правоэкстремистские центры, которые нашли свое худшее выражение в террористах из так называемого "Национал-социалистического подполья" (NSU). Члены этой правоэкстремистской группировки, выходцы из Йены, убили в период с 2000 по 2007 год в общей сложности десять человек - девять мигрантов и женщину-полицейского. Когда их разоблачили, двое главных преступников покончили с собой в ноябре 2011 года.

Сегодня Тюрингия - один из оплотов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Лидером фракции AдГ, представленной в земельном парламенте с 2014 года, является Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), который принадлежит к крайне правому националистическому крылу партии и считается чрезвычайно влиятельным политиком в AдГ. Федеральное ведомство по охране конституции признала "Альтернативу для Германии" организацией, подозреваемой в правом экстремизме.