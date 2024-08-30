Выборы в Саксонии: самое важное об этой земле ФРГ

Германия славится своими автомобилями. Малоизвестно, что каждый восьмой из них сделан в Саксонии. Что еще нужно знать об этой федеральной земле на востоке страны, где в сентябре пройдут выборы?

Саксония - немецкая федеральная земля, полная контрастов. Это великий композитор Иоганн Себастьян Бах, роскошные здания в стиле барокко и научные исследования мирового уровня. Но это также и ксенофобские демонстрации и правый экстремизм.

После Второй мировой войны в 1945 году Саксония оказалась в советской оккупационной зоне, где в октябре 1949 года была создана социалистическая Германская Демократическая Республика (ГДР). В 1989 году именно в Саксонии началась мирная революция, в итоге приведшая к падению Берлинской стены и воссоединению Германии. Осенью того года в Лейпциге прошли так называемые "понедельничные демонстрации", участники которых требовали политических реформ и свободы слова. Демонстрации распространились на другие города и стали частью более широкого протестного движения в Восточной Германии. Когда ГДР вошла в состав Федеративной Республики Германия, 3 октября 1990 года Саксония была вновь наделена статусом федеральной земли.

Популизм и экстремизм: родина Pegida, убежище для NSU

Однако в последние годы этот регион ФРГ часто попадал в заголовки публикаций международных СМИ как очаг политического экстремизма. В 2014 году в Дрездене возникло движение Pegida ("Патриотические европейцы против исламизации Запада"), которое организует демонстрации против политики предоставления убежища в стране и, как утверждают его сторонники, имеющей место исламизации ФРГ.

Демонстрация в Дрездене сторонников движение Pegida (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/S. Willnow

В 2015 году в небольшом саксонском городке Фрайталь случилась серия ксенофобских нападений на общежития, в которых были размещены просители убежища. В августе 2018 года в Хемнице в течение нескольких дней проходили демонстрации ультраправых и беспорядки после убийства гражданина ФРГ, совершенного предположительно мигрантами. Так называемое "Национал-социалистическое подполье" (NSU) нашло временное убежище в Хемнице и Цвиккау в 1998 году. Члены этой правоэкстремистской террористической группы с 2000 по 2007 год убили девять мигрантов и женщину-полицейского.

Саксония также известна проявлением и левоэкстремистских тенденций. Здесь, особенно в районе Конневиц в Лейпциге, регулярно происходят столкновения между крайне левыми группировками и полицией.

Расклад сил перед выборами: ХДС под давлением AдГ

Михаэль Кречмер Фото: Timothy Rooks/DW

Консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) правит в Саксонии с 1990 года. После земельных выборов 2019 года премьер-министр Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) руководит этой федеральной землей, создав коалицию с "зелеными" и Социал-демократической партией (СДПГ). Пять лет назад ХДС получила на выборах 32% голосов. Правопопулисткая "Альтернатива для Германии" (AдГ), чье отделение в Саксонии признано земельным Ведомством по охране конституции "определенно правоэкстремистским", набрала тогда 27,5%.

В нынешнем году, по данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA и опубликованного 24 августа, за неделю до выборов в саксонский ландтаг, поддержать АдГ готовы 32% граждан, ХДС - 30%.

Земля и люди: снижение рождаемости, низкая религиозность населения

Саксония, в которой проживает более четырех миллионов человек, седьмая среди 16 федеральных земель Германии по численности населения и десятая по площади - около 18 450 квадратных километров. Ее столица - Дрезден, город на Эльбе с населением свыше 570 000 человек. Самый густонаселенный город - Лейпциг, в нем почти 620 000 жителей. На третьем месте Хемниц - около 250 000. Саксония граничит с четырьмя немецкими федеральными землями - Баварией, Тюрингией, Саксонией-Анхальт, Бранденбургом, а также с Польшей и Чехией.

Саксония называет себя "свободным государством". Этот термин появился в 1918 году, когда было распущено Саксонское королевство, и был призван выразить то, что эта земля больше не подчиняется никакому королю. Сегодня он подчеркивает историческое значение Саксонии - несмотря на то, что свободное государство не имеет особых прав в федеративной системе Германии.

Лейпциг - самый крупный город Саксонии Фото: Werner Dieterich/imageBROKER/picture alliance

По данным Федерального института демографических исследований, с момента воссоединения Германии Саксония потеряла почти 700 000 жителей, что означает сокращение населения на 14%. Одна из основных причин: людей здесь умирает больше, чем рождается. А еще десять лет назад эмиграция превышала иммиграцию.

В конце 2023 года в Саксонии проживало почти 332 000 иностранцев, или 8,1% от всех жителей. "Доля иностранцев в Саксонии значительно ниже среднего показателя по стране, который составляет 15,2%", - сообщили DW в земельном Управлении уполномоченного по делам иностранцев. Самой многочисленной группой являются украинцы (18,8%), за ними идут сирийцы (10,7%) и поляки (7,2%). Более 80% саксонцев не принадлежат ни к одной из церквей. Менее 16% являются протестантами и чуть более трех процентов - католиками.

Экономика Саксонии: от электромобилей до микрочипов

После воссоединения Германии эта федеральная земля превратилась в современный деловой и промышленный центр. Крупные немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW и Porsche, разместили свои производственные мощности там, где во времена ГДР собирали Trabant. "Примерно каждый восьмой автомобиль, произведенный в ФРГ, сделан в Саксонии", - отмечается на сайте Минэкономики этой федеральной земли. Ожидается, что переход на электромобили даст отрасли дополнительный импульс. "В ближайшие годы каждый четвертый электромобиль в Европе будет собран в Саксонии", - прогнозируют в министерстве.

На заводе BMW в Лейпциге, май 2019 года Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Уже более четверти века регион вокруг Дрездена известен как "Саксонская силиконовая долина". По данным Саксонской госканцелярии, он является крупнейшим центром полупроводниковой промышленности в Европе и входит в пятерку самых больших в мире. Каждый третий микрочип, выпускаемый в Европе, "поступает с саксонских заводов и используется в смартфонах, автомобилях и электронных удостоверениях личности по всему миру".

Саксония обладает развитой инфраструктурой и двумя международными аэропортами - Дрезден и Лейпциг/Галле, последний является одним из крупнейших грузовых авиаузлов в Европе.

Уровень безработицы здесь невысок по сравнению с другими восточными землями ФРГ. По данным Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA), в прошлом году он составил в Саксонии 6,2%, а по всей стране - 5,7%. По информации портала Statista, саксонский ВВП в 2023 году составит около 156 миллиардов евро. По этому показателю она занимает первое место на востоке Германии и находится в середине списка всех федеральных земель страны.

Наука в Саксонии: передовые университеты и исследовательские центры

В Саксонии находятся такие всемирно известные вузы, как Лейпцигский университет и Дрезденский технический университет, который называют "элитным университетом" благодаря его выдающимся исследованиям. Он финансируется как федеральным, так и земельным правительствами.

Здесь также расположено множество научных учреждений и инновационных центров, в том числе Институт прикладных исследований и разработок Фраунгофера и Институт фундаментальных исследований Макса Планка.

Культура и ландшафт: от добычи олова до объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

В среднем эту федеральную землю в год посещают более 8 миллионов туристов. Среди популярных достопримечательностей - скалистые ландшафты Саксонской Швейцарии, регион Фогтланд, Майсен с его широко известным фарфором, фахверковые деревни Верхней Лужицы и объект всемирного наследия ЮНЕСКО Рудные горы, в которых веками добывались олово, серебро и свинец, отсюда же родом знаменитые немецкие рождественские пирамиды. Любители спорта могут посетить матчи местного футбольного клуба "РБ Лейпциг", в последние годы постоянно играющего в Лиге чемпионов УЕФА.

Такие города, как Дрезден, Лейпциг и Хемниц, заслуженно славятся своими историческими и культурными достопримечательностями. Среди них построенные в стиле барокко архитектурный комплекс дворцовых зданий Цвингер, церковь Фрауэнкирхе и Оперный театр Земпера в Дрездене. Дрезденская Штаатскапелла и оркестр Гевандхауса в Лейпциге известны по всему мире. Иоганн Себастьян Бах, один из самых выдающихся немецких композиторов, работал кантором в знаменитой церкви Святого Фомы в Лейпциге. В этом же городе каждую весну проходит международная книжная ярмарка - самая посещаемая в Германии.