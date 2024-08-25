Опрос: В Тюрингии и Саксонии лидирует правопопулистская АдГ

Сформировать большинство в ландтагах в Эрфурте и Дрездене без участия АдГ или ССВ не получится, комментируют наблюдатели последний опрос INSA.

За неделю до выборов в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии и Тюрингии правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может рассчитывать в обеих федеральных землях ФРГ на лидирующие позиции. Это следует из результатов опроса, проведенного по заказу таблоида Bild am Sonntag (BamS) институтом исследования общественного мнения INSA. Издание опубликовало эти прогнозы на своем сайте в субботу, 24 августа.

"Светофор и ХДС дрожат в ожидании результатов (голосования на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии. - Ред.)", - констатирует BamS, подразумевая перспективы на этих выборах партий СДПГ, СвДП и "Союз 90"/"зеленые", входящих в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, а также оппозиционного Христианско-демократического союза. - Ведь большую победу могутодержать двое: АдГ и новая партия Вагенкнехт (ССВ. - Ред.)".

Как отметил глава INSA Херман Бинкерт (Hermann Binkert) в беседе с газетой, "практически каждый второй избиратель в обеих федеральных землях хочет сделать свой выбор в пользу АдГ или ССВ". Это означает, что без участия хотя бы одной из этих партий сформировать большинство в ландтагах в Дрездене и в Эрфурте будет невозможно, указывают журналисты.

Предпочтения избирателей в Саксонии и Тюрингии

Социологи INSA опросили по 1000 избирателей в Саксонии и Тюрингии в период с 19 по 23 августа и получили следующие результаты. В Саксонии поддержать АдГ готовы 32% граждан. На втором месте там идет ХДС с 30% голосов. Далее - зарегистрированная в январе партия "Союз Сары Вагенкнехт", которая может рассчитывать на 15% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая на выборах 2019 года получила в Саксонии 7,7% голосов, скатилась до уровня в 6%. "Зеленые" с 8,6% на прошлых выборах опустились до 5%, так что гарантии, что они пройдут в ландтаг нет. Свободная демократическая партия (СвДП) может рассчитывать на столь несущественную поддержку, что она попала в опросе в категорию "другие партии".

В Тюрингии складывается аналогичная ситуация. Правопопулистская АдГ занимает в опросе лидирующую позицию с прогнозируемым результатов в 30%. ХДС - на втором месте с поддержкой в 21%. При этом партия Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) находится на третьей строчке с ожидаемым результатов в 20% голосов. Ни "зеленые", ни СвДП, по прогнозам, не смогут преодолеть в Тюрингии пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг. Каждой из этих партий предсказывают поддержку 3% избирателей.

"Что это будет означать для формирования правительства? В Саксонии для формирования большинства ХДС понадобится ССВ, поскольку он исключил сотрудничество с АдГ, - рассуждают авторы публикации в BamS. - В Тюрингии большинство без крайне правых с их основным кандидатом Бьёрном Хёке (Björn Höcke) будет сформировано только в том случае, если ХДС, ССВ и СДПГ создадут альянс. Судя по всему, ожидаются сложнейшие переговоры!"

Что касается тем, которые избиратели называют ключевыми для принятия решения, то в Саксонии таковыми считают миграцию (56%), безопасность (50%) и образование (44%). В Тюрингии это те же темы, но в иной последовательности по приоритету: образование (52%), миграция (51%) и безопасность (50%).

Возможно ли сотрудничать с АдГ и ССВ?

Между тем сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) сделала ХДС предложение о формировании правящих коалиций." Мы в АдГ готовы к коалиции с ХДС, если это будет возможно с содержательной точки зрения и ХДС начнет шевелиться",- заявила она в интервью газете Welt am Sonntag.

Со своей стороны ХДС исключил возможность сотрудничества с АдГ во всех трех восточногерманских землях, где в сентябре проходят выборы в ландтаг: Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. В Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии земельные союзы партии АдГ признаны Ведомством по охране конституции устойчиво правоэкстремистскими. В Бранденбурге за АдГ наблюдают в связи с подозрением в правоэкстремистской направленности.

Судя по опросу организации Yougov, проведенному по заказу газеты Welt am Sonntag и обнародованному на ее сайте 24 августа, граждане ФРГ в целом в большинстве своем (55%) отвергают идею участия правых популистов из АдГ в правительствах восточных земель.

При этом 21% немцев считает, что "этаблированные партии должны в целом стремиться к сотрудничеству", а 13% выступают за сотрудничество с АдГ, но только если это позволит сформировать большинство, способное управлять страной". В то же время 11% респондентов воздержались от ответа.

В восточной Германии (включая Берлин) против сотрудничества с АдГ выступает значительно меньше граждан (43%), чем в западных землях (58%). При этом до 30% восточных немцев приветствовали бы, если бы к подобному сотрудничеству стремились "в принципе".

Что касается Сары Вагенкнехт, то совместную работус ее партией ССВ отвергают 33% граждан ФРГ. 28% выступают за сотрудничество в принципе, 22% одобряют сотрудничество с целью формирования "способного к правлению большинства".