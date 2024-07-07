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Христианские демократы в ФРГ остаются сильнейшей партией

Сергей Ромашенко
7 июля 2024 г.

За блок ХДС/ХСС сейчас готовы голосовать 30 процентов избирателей - вдвое больше, чем за правящих социал-демократов. Зеленые все больше теряют популярность, а правые популисты усилили позиции.

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Христианские демократы (ХДС, CDU) остаются силой, наиболее привлекательной для немецких избирателей
Христианские демократы (ХДС, CDU) остаются силой, наиболее привлекательной для немецких избирателейФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

Оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС остается самой популярной в Германии политической силой - за него по-прежнему готовы голосовать 30 процентов избирателей - вдвое больше, чем за правящих ныне социал-демократов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 7 июля, результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Как следует из результатов опроса, за три партии, представленные в правящей "светофорной коалиции", - социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов - сейчас готовы поддержать в общей сложности 31 процент избирателей.

"Зеленые" потеряли один процентный пункт - за них сейчас готовы голосовать лишь 11 процентов немцев. Свободные демократы также лишились одного процентного пункта и пользуются поддержкой лишь 5 процентов избирателей.

Правые популисты слегка усилили позиции

В то же время правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) слегка укрепила свои позиции - ее рейтинг повысился на один процент и составил 18 процентов. Левые из "Союза Сары Вагенкнехт" могут рассчитывать на девять процентов, тогда как Левая партия - преемница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) времен ГДР - лишь на два процента. Это означает, что ей не удалось бы пройти в бундестаг.

Глава Insa Херманн Блинкерт (Hermann Blinkert), комментируя результаты опроса, заявил, что, судя по нынешней расстановке сил, возможны две коалиции - "большая коалиция" в составе блока ХДС/ХСС и социал-демократов (45 процентов в общей сложности) или коалиция "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, "зеленых" и свободных демократов (46 процентов).

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