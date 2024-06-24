Шольц: Рейтинг власти в ФРГ низок из-за пророссийских мнений

По словам канцлера ФРГ, "светофорная" коалиция теряет голоса из-за поддержки Украины, но страна не может бездействовать.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) винит пророссийские настроения среди части граждан Германии в низких рейтингах правящей коалиции в ФРГ. Позиция граждан, которые не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину и ввела санкции в отношении РФ за развязывание войны против соседней страны, отражается в результатах соцопросов, заявил Шольц в традиционном летнем интервью телеканалу ARD, опубликованном в воскресенье, 23 июня.

Глава правительства признал, что ощутимая часть граждан ФРГ не согласна с позицией Берлина, но кабмин не рассматривает иную позицию в отношении войны РФ против Украины. "На мой взгляд, нет альтернативы, чтобы изменить это (свою позицию. - Ред.) сейчас", - заявил Шольц.

Агентство Reuters отмечает, что настроения против поддержки Украины особенно сильны в восточной части Германии. В этих землях повышенной популярностью пользуется правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), последовательно продвигающая пророссийскую повестку в политической жизни ФРГ.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что Россия ведет "классическую захватническую войну" в Украине и нарушила "многолетнее соглашение" о неприкосновенности соседней страны.

При этом Шольц отметил, что продолжает выступать за "благоразумие" и поиск мирного способа окончания войны, который бы не привел к капитуляции Украины. Среди инициатив на этом пути канцлер ФРГ отметил прошедший саммит мира в Швейцарии, который может приблизить возможные переговоры Москвы и Киева.

Правительство ФРГ будет настаивать на экономии бюджета в 2025 году

Среди других тем в летнем интервью ARD обсудил с канцлером вопрос согласования бюджета ФРГ на 2025 год, который вызывает споры в политических кругах на фоне образовавшейся в бюджете страны "дыры" в несколько десятков миллиардов евро из-за невозможности использовать средства из "коронавирусного фонда".

По словам Шольца, правительству Германии "придется обходиться теми деньгами, которые есть, обойти это невозможно". Власти страны ведут "конструктивную дискуссию" с министерствами, которые не хотят соблюдать требования жесткой экономии, и Шольц уверен, что бюджет страны на 2025 год начнут составлять уже в июле. При этом канцлер оставил открытым вопрос о возможном введении в ФРГ чрезвычайной ситуации из-за затрат на поддержку Украины - подобная мера требуется, чтобы дать Берлину конституционное право увеличить госдолг ФРГ, отключив "долговой тормоз".

Популярность партии Ле Пен во Франции беспокоит Шольца

Канцлер ФРГ выразил обеспокоенность возможными результатами предстоящих досрочных выборов во Франции. На них может одержать верх сотрудничавшая с АдГ правопопулистская партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен.

По словам Шольца, возможная победа правых популистов на досрочных выборах в парламент Франции приведет к "переменам" в отношении Берлина и Парижа. Президент страны Эмманюэль Макрон неожиданно объявил о выборах в стране после победы французских правых популистов на выборах в Европарламент. Но, хотя Шольц надеется на успех "партий, не относящихся к Ле Пен", решение остается за французами, отметил он.

Шольц верит в победу сборной Германии на Евро-2024

После ряда побед сборной Германии по футболу в групповом этапе Евро-2024 Шольц полагает, что бундестим может претендовать на титул чемпиона в турнире. "У меня такое ощущение, что немецкая команда действительно в ударе", - заявил он.

Канцлер отметил, что он все же смотрит на футбол "скорее как фанат, чем эксперт", но в его офисе полны энтузиазма и даже делали ставки на победы сборной в играх Евро-2024.