Что ждет правящую коалицию ФРГ после выборов в Европарламент

Партии, входящие в правящую коалицию ФРГ, потерпели поражение на выборах в Европарламент. Победители выборов в ЕП в Германии ХДС/ХСС настаивают на досрочных выборах в бундестаг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после сокрушительного поражения на выборах в Европарламент центристского лагеря, в который входит и его партия "Возрождение", объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Национальное собрание. И канцлер ФРГ Олаф Шольц(Olaf Scholz) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после европейских выборов также должен признать, что партии, входящие в правящую "светофорную" коалицию (СДПГ, "Союз-90"/"зеленые", СвДП) проиграли. Набрав, по предварительным результатам, 13,9 процента голосов, социал-демократы показали худший результат на выборах общенационального уровня. "Зеленые" опустились до 11,9 процента, СвДП получила 5,2 процента.

Как показывают результаты соцопросов, трое из четырех граждан Германии недовольны федеральным правительством, а рейтинги входящих в правящую коалицию партий уже давно низкие. Но результаты европейских выборов опустили их еще ниже. Между тем правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" показала лучший результат, чем правящие партии, - 15,9 %.

Явным победителем в Германии на выборах в Европарламент стал оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, который суммарно набрал 30 процентов голосов избирателей. Расчет христианских демократов - превратить европейские выборы в лакмусовую бумажку общенационального голосования - оправдался. "Еще одна причина проголосовать за ХДС - "светофорная" коалиция", - говорили политики из Христианско-демократического союза (ХДС) в последние дни перед европейскими выборами, намекая на непопулярность правящей коалиции.

Внеочередные выборы в бундестаг, как во Франции?

Лидеры Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz ) и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призывают провести досрочные парламентские выборы в Германии. Выборы в Европарламент стали символом того, что "светофорную" коалицию на этот раз "не выбрали", и "явным вотумом недоверия канцлеру", заявил Зёдер в Мюнхене и подчеркнул, что у Шольца больше нет ни легитимности, ни доверия среди населения. Если нынешнее правительство не сменит курс и будет делать то же самое, что и до сих, это "глубоко разочарует народ", считают христианские демократы.

Лидер ХДС Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однако досрочные выборы в бундестаг - вообще не тема для обсуждения внутри самой "светофорной" коалиции. "Мы не задумывались об этом ни на секунду", - подчеркнул на пресс-конференции 10 июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). В Германии следующие парламентские выборы должны состояться осенью 2025 года. "Это мы и планируем реализовать", - сказал Хебештрайт.

Вероятно, такая непоколебимая позиция правительственной коалиции связана с тем, что федеральный канцлер - в отличие от президента Франции - может лишиться своего поста в случае проведения досрочных выборов. Макрон был избран напрямую народом и занимает свой пост до 2027 года, в то время как федеральный канцлер Германии избирается большинством депутатов бундестага.

Риск для правящей коалиции

По соображениям политической стабильности, в Германии не так просто распустить бундестаг и назначить досрочные выборы. Необходимым условием для этого является то, что канцлер больше не может заручиться поддержкой большинства в парламенте. В этом случае он может обратиться к федеральному президенту с просьбой о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

Но сейчас СДПГ, "зеленые" и СвДП в этом не заинтересованы. Помимо потери поста канцлера и министерских кресел, многие депутаты опасаются лишиться своих мандатов. Однако возникает вопрос: может ли страх потерять власть помочь решить проблемы в правящей коалиции? Ведь отношения между СДПГ, "зелеными" и СвДП давно нельзя назвать хорошими. Политические споры внутри коалиции происходят постоянно и давно очевидно, что у партий разные политические интересы.

Генсекретарь СДПГ Кевин Кюнерт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Для генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта (Kevin Kühnert) - разногласия внутри коалиции являются одной из причин низких результатов социал-демократов на европейских выборах. О чем он и заявил в Берлине, подчеркнув: "Не следует забывать, что это также связано с восприятием "светофорной" коалиции". В последние месяцы партнеры по правящей коалиции неоднократно предупреждали друг друга о том, что их работа должна быть более качественной, конструктивной и ориентированной на достижение конкретных целей. Но пока это ни к чему не привело, и Кюнерт, все больше понимает, что конфликты внутри коалиции никуда не денутся.

Спор вокруг госбюджета и долгового тормоза

Судя по всему, спор внутри коалиции будет еще сильнее. Ведь 3 июля правительство представит проект федерального бюджета на 2025 год. Между тем, сколько государство получит и сколько захочет потратить, существует огромный разрыв, и дефицит бюджета составляет миллиарды евро. Федеральный министр финансов и лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) умалчивает о том, насколько он велик.

Оценки варьируются от 25 до 50 миллиардов евро. Линднер хочет сэкономить эти деньги преимущественно за счет социальных расходов, чтобы соблюсти принцип "долгового тормоза" - ограничения государственной задолженности, закрепленного в Основном законе ФРГ. Многие представители СДПГ и "зеленых", напротив, хотели бы приостановить действие "долгового тормоза" и заткнуть дыры в бюджете за счет новых кредитов.

Глава СвДП и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Линднер еще до европейских выборов пригрозил, что тому, кто захочет отменить "долговой тормоз", придется искать других союзников. Его партия сделала бюджетную дисциплину своим политическим кредо и не может позволить себе отступать от него. В противном случае либералы предпочли бы выйти из коалиции.

Канцлер Шольц знает об этом и намерен сохранить правящую коалицию. Поэтому он однозначно соглашается с Линднером по вопросу о "долговом тормозе". К неудовольствию СДПГ, которая еще перед европейскими выборами выражала несогласие по поводу возможного сокращения бюджета. "Что невозможно, так это сократить 30 или 40 миллиардов из федерального бюджета", - подчеркивал сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Будущее "светофорной" коалиции

После выборов в ЕП позиция социал-демократов стала еще более жесткой. Очевидно, что они не поддержат никаких сокращений госбюджета, которые поставят под угрозу социальное единство, заявил генеральный секретарь Кюнерт. Он не может представить себе "никакого сценария", при котором СДПГ согласилась бы на сокращение бюджета. "Больше СДПГ в коалиции" - такие требования озвучивают социал-демократы. Сможет ли Шольц реализовать их?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Sabina Crisan/dpa/picture alliance

До сих пор его подход заключался в том, чтобы завоевать поддержку с помощью благоразумия и взвешенной позиции. На европейских выборах он позиционировал себя как "канцлер мира", но это, похоже, не сработало. Однако Олаф Шольц не выглядит подавленным или расстроенным из-за поражения его партии на европейских выборах. Как ни в чем не бывало он демонстративно спокойно вел себя на вечеринке в штаб-квартире СДПГ вечером после выборов и делал селфи со своими однопартийцами. Кризис еще раз показал, что Шольц не из тех, кто просто опускает руки. Напротив, трудности никогда его не останавливали. Он не раз демонстрировал это в своей политической карьере, которая длится уже более трех десятилетий.

Однако лидер СвДП Кристиан Линднер, похоже, не готов к компромиссу. Хотя СвДП потеряла голоса избирателей, по сравнению с выборами в бундестаг в 2021 году, Линднер интерпретирует результат европейских выборов как "сильный сигнал стабилизации, который мы также хотим использовать в политических целях".

"Зеленые", возможно, уже догадываются, что ждет правящую коалицию, если не будет достигнут компромисс. Сопредседатель этой партии Омид Нурипур (Omid Nouripur) предупреждает партнеров по коалиции, что они должны помнить о том, "что мы ставим страну выше партийных цветов". Это особенно актуально в связи с предстоящими переговорами по бюджету. Почти умоляюще Нурипур добавляет, что нет смысла "продолжать борьбу внутри коалиции".