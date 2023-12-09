Немецкая СДПГ призвала на год отключить "долговой тормоз"

Немецкие социал-демократы приняли важное решение по бюджетной политике на 2024 год. Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), проходящего в Берлине, единогласно одобрили в субботу, 9 декабря, предложение об отключении на следующий год так называемого "долгового тормоза", чтобы профинансировать дефицит бюджета займами.

Положение о "долговом тормозе" заложено в Основной закон Германии для того, чтобы заставлять правительство соблюдать финансовую дисциплину. "Тормоз" не позволяет сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

В проекте госбюджета Германии на будущий год образовался дефицит в 17 млрд евро. 15 ноября Конституционный суд Германии пришел к выводу о том, что федеральное правительство не может направить на другие цели невостребованные кредиты на эту сумму из специального дополнительного кредитного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

СДПГ не готова финансировать дефицит за счет сокращения социального бюджета, заявила сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен (Saskia Esken). "Мы не можем справиться с кризисом из обычного бюджета", - подчеркнула она, призвав продлить отмену "долгового тормоза" и на следующий год.

Социал-демократы обосновали чрезвычайную ситуацию

Для ликвидации дефицита возможны два пути. Один из них - резкое сокращение расходов, на чем настаивает как оппозиция, так и сторонники СДПГ в правящей коалиции из Свободной демократической партии Германии. Другой - обосновать чрезвычайную ситуацию, отсрочив тем самым действие "долгового тормоза", и восстановив доступ к дополнительным средствам.

По этому пути и призывают пойти социал-демократы, обосновав чрезвычайную ситуацию войной России против Украины. Речь идет об удорожании энергоносителей, выделении средств на поддержку Украины и беженцев из этой страны, находящихся в Германии.

По решению своей партии канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) теперь продолжит переговоры по поводу федерального бюджета с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck ) и министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner), отмечает dpa.

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