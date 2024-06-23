Евро-2024: Германия сыграла вничью со Швейцарией

Для сборной Германии ничья со Швейцарией почти ни на что не влияет - она уже вышла в плей-офф чемпионата. Сравнять счет бундестим помог Никлас Фюлькруг.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 выиграла матч против Германии со счетом 1:1. Встреча команд произошла в воскресенье, 23 июня, на стадионе во Франкфурте-на-Майне.

На 17-й минуте матча немецкий полузащитник Роберт Андрих забил гол, однако он был отменен по решению судьи, который увидел нарушение со стороны Германии - полузащитник Джамал Мусиала сфолил против Мишеля Эбишера. Вскоре после этого уже официально счет в матче открыли швейцарцы - на 28-й минуте нападающий Дан Ндойе завершил прострел полузащитника Ремо Фройлера.

Германия пыталась изменить ситуацию на протяжении всего матча, однако сравнять счет бундестим удалось лишь на второй добавленной минуте после окончания основного времени игры - гол забил Никлас Фюлькруг.

В плей-офф Евро-2024 уже вышли Германия, Швейцария, Испания и Португалия

Для Германии ничья в матче против Швейцарии в групповом этапе Евро-2024 не критична - для бундестим обеспечено место в 1/8 финала первенства после победы над Шотландией в открывающем матче турнира со счетом 5:1 и позднее - над Венгрией со счетом 2:0. Швейцария же шла второй после Германии в группе А, что также давало ей шансы на выход в плей-офф даже в случае проигрыша немцам.

Теперь сборная Германии как победитель группы А 29 июня в Дортмунде встретится в 1/8 финала со второй командой группы С. За право выйти в плей-офф из этой группы сохраняют шансы все четыре ее участника: Англия, Дания, Словения и Сербия. Последняя в отличие от первых трех уже претендует только на второе место в группе. Соперник бундестим определится 25 июня.

Швейцарцы в тот же день сразятся в Берлине с командой, которая окажется второй в группе В. Победителем в этой группе досрочно стали испанцы,а на второе место претендуют сборные Италии, Хорватии и Албании.

Ранее в плей-офф также вышла Португалия, заняв первое место в группе F.

В напряженной ситуации остается сборная Украины - она проиграла первый матч в группе сборной Румынии, но затем вырвала победу у словаков. Вопрос ее дальнейшего участия в Евро-2024 будет решаться в матче против Бельгии 26 июня.