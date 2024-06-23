  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
СпортГермания

Евро-2024: Германия сыграла вничью со Швейцарией

Анатолий Арни
23 июня 2024 г.

Для сборной Германии ничья со Швейцарией почти ни на что не влияет - она уже вышла в плей-офф чемпионата. Сравнять счет бундестим помог Никлас Фюлькруг.

https://p.dw.com/p/4hPfO
Матч сборных Швейцарии и Германии на групповом этапе Евро-2024
Матч сборных Швейцарии и Германии на групповом этапе Евро-2024Фото: Manuel Winterberger/Just Pictures/Sipa USA/picture alliance

Сборная Швейцарии на Евро-2024 выиграла матч против Германии со счетом 1:1. Встреча команд произошла в воскресенье, 23 июня, на стадионе во Франкфурте-на-Майне.

На 17-й минуте матча немецкий полузащитник Роберт Андрих забил гол, однако он был отменен по решению судьи, который увидел нарушение со стороны Германии - полузащитник Джамал Мусиала сфолил против Мишеля Эбишера. Вскоре после этого уже официально счет в матче открыли швейцарцы - на 28-й минуте нападающий Дан Ндойе завершил прострел полузащитника Ремо Фройлера.

Германия пыталась изменить ситуацию на протяжении всего матча, однако сравнять счет бундестим удалось лишь на второй добавленной минуте после окончания основного времени игры - гол забил Никлас Фюлькруг.

В плей-офф Евро-2024 уже вышли Германия, Швейцария, Испания и Португалия

Для Германии ничья в матче против Швейцарии в групповом этапе Евро-2024 не критична - для бундестим обеспечено место в 1/8 финала первенства после победы над Шотландией в открывающем матче турнира со счетом 5:1 и позднее - над Венгрией со счетом 2:0. Швейцария же шла второй после Германии в группе А, что также давало ей шансы на выход в плей-офф даже в случае проигрыша немцам.

Теперь сборная Германии как победитель группы А 29 июня в Дортмунде встретится в 1/8 финала со второй командой группы С. За право выйти в плей-офф из этой группы сохраняют шансы все четыре ее участника: Англия, Дания, Словения и Сербия. Последняя в отличие от первых трех уже претендует только на второе место в группе. Соперник бундестим определится 25 июня.

Швейцарцы в тот же день сразятся в Берлине с командой, которая окажется второй в группе В. Победителем в этой группе досрочно стали испанцы,а на второе место претендуют сборные Италии, Хорватии и Албании. 

Ранее в плей-офф также вышла Португалия, заняв первое место в группе F. 

В напряженной ситуации остается сборная Украины - она проиграла первый матч в группе сборной Румынии, но затем вырвала победу у словаков. Вопрос ее дальнейшего участия в Евро-2024 будет решаться в матче против Бельгии 26 июня.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Эмблема Евро-2024

Города, матчи, фавориты: все, что нужно знать о Евро-2024

Города, матчи, фавориты: все, что нужно знать о Евро-2024

24 сборные, 10 городов и стадионов, 51 матч, 31 день - Германия в предвкушении 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу. Все, что нужно знать о турнире - в фотогалерее DW.
Спорт7 июня 2024 г.11 фото
external

ЧМ-2022: почему это самый противоречивый турнир за всю историю ФИФА? (18.11.2022)

ЧМ-2022: почему это самый противоречивый турнир за всю историю ФИФА? (18.11.2022)

Уже 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. Турнир в Катаре уже стал особенным. Почему?
Политика18 ноября 2022 г.02:24 мин.
external

Болеть ли за спортсменов из Беларуси на Олимпиаде в Париже? Обсуждают Навоша и Снытина. Сварка-шоу

Болеть ли за спортсменов из Беларуси на Олимпиаде в Париже? Обсуждают Навоша и Снытина. Сварка-шоу

На Евро-2024 белорусы болеть за своих не могут - сборная в Чемпионате Европы не участвует. Но белорусские спортсмены все-таки поедут на другое главное спортивное мероприятие этого лета - Олимпиаду в Париже. Будем ли болеть за наших, даже если они остаются в системе и выступают под нейтральными флагами? Объединяет ли сегодня белорусов спорт?
Спорт21 июня 2024 г.44:00 мин.
Показать еще