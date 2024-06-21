Евро-2024: Украина вырвала победу у сборной Словакии

Сборная Украины выиграла свой второй матч на проходящем в Германии футбольном чемпионате Европы, победив команду Словакии 2:1. Шансы украинцев на выход в 1/8 финала первенства стали более отчетливыми.

Матч Словакия - Украина в группе Е проходил в пятницу, 20 июня, на стадионе в Дюссельдорфе в присутствии 46,5 тысячи зрителей и начался систематическими атаками подопечных итальянца Франческо Кальцоны. Словаки чаще владели мячом, контролировали ход игры и сравнительно быстро воплотили игровое преимущество в голевое: на 17-й минуте Лукаш Гараслин после вбрасывания мяча из-за боковой на половине поля украинцев сделал дальний навесной пас, который замкнул головой Иван Шранц. Анатолий Трубин попытался отбить мяч, но тот нырнул под его руками в сетку ворот. Команда Украины бросилась отыгрываться и даже создала несколько опасных моментов у ворот Мартина Дубравки. На 34-й минуте мяч после мощного удара Александра Тымчика попал в штангу, а на 38-й Михаил Мудрик, выйдя один на один с Дубравкой, не сумел обыграть голкипера. Словаки ушли на перерыв, ведя в счете - 1:0.

Второй тайм решил исход матча

Второй тайм начался массированными атаками сборной Украины, но завершить их голом мешали неточности. И все же на 54-й минуте настойчивость украинцев была вознаграждена: после прострела Александра Зинченко Николай Шапаренко примерно из района 11-метровой отметки точно пробил по воротам, забив первый гол Украины на Евро-2024. Этот успех явно прибавил игрокам украинской сборной и настроения, и уверенности в себе. Команда тренера Сергея Реброва все чаще прессинговала, сокращая отставание по владению мячом. На 80-й минуте Илья Забарный отдал пас Шапаренко, тот подал навес в штрафную на Романа Яремчука, который, приняв мяч, вторым касанием протолкнул его мимо Дубравки в ворота - 2:1.

Соперником сборной Украины 26 июня в третьем, последнем для нее групповом матче, станет сборная Бельгии, одновременно с этой игрой состоится матч сборных Словакии и Румынии.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства выйдут по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.