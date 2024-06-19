Евро-2024: Германия первой вышла в плей-офф чемпионата

Хозяйка чемпионата Европы по футболу - Германия одержала свою вторую победу в групповом турнире и первой из участниц гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2024. В среду, 19 июня, подопечные тренера Юлиана Нагельсмана (Julian Nagelsmann) выиграли в Штутгарте у команды Венгрии со счетом 2:0. Эта победа в группе A стала пятым стартовым дублем сборной ФРГ на чемпионатах Европы: до этого бундестим выигрывала свои первые два матча европейских первенств в 1972, 1980, 1996 и 2012 годах.

На последнем чемпионате Европы, в 2020 году, немцы тоже встречались с Венгрией на групповом этапе, причем в последнем туре, когда в группе F, прозванной "группой смерти", решалась судьба второй путевки в 1/8 финала (первая досрочно досталась сборной Франции). Тогда бундестим, которую считали явным фаворитом в матче, оказалась на грани поражения и спаслась лишь чудом, сравняв счет за несколько минут до финального свистка.

Немцы захватили инициативу почти с первых минут

Матч в Штутгарте, за ходом которого наблюдали с трибун канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, протекал, однако, в совсем ином ключе. Игра началась обоюдными атаками, но уже очень скоро немцы захватили инициативу. Их превосходство - как во владении мячом, так и территориальное - становилось все очевиднее. Венгры, вынужденные уйти в оборону, искали возможности для контратак. А на 22-й минуте полузащитник бундестим Илкай Гюндоган (İlkay Gündoğan), воспользовавшись оплошностью защитника сборной Венгрии во вратарской, отнял у него мяч, отпасовал назад Джамалу Мусиале (Jamal Musiala), и тот - правда, не без помощи колена соперника - пробил под перекладину: 1:0.

Попытки венгров поскорее сквитать счет успеха не принесли, немцы вновь принялись атаковать, однако венгерская оборона всякий раз действовала без сбоев. В добавленное время первого тайма после розыгрыша штрафного на половине поля немцев хавбек Роланд Шаллаи на добивании поразил ворота Мануэля Нойера (Manuel Neuer), но судья на линии тут же поднял флажок: офсайд.

Второй тайм мало чем отличался от первого

Во второй половине игры события развивались почти так же, как в первой: в начале тайма команды обменялись несколькими острыми выпадами, после чего сборная Германии восстановила свое преимущество, уверенно контролируя ситуацию на поле. Немцы почти постоянно и подолгу атаковали, венгры изредка шли в контратаки и даже создали два-три голевых момента.

И все же постоянный прессинг сборной Германии заставил защиту Венгрии капитулировать во второй раз: на 67-й минуте защитник бундестим Максимилиан Миттельштедт (Maximilian Mittelstädt), подключившийся к атаке, прострелил с левого фланга в центр штрафной прямо под удар Гюндогану, и капитан немецкой команды установил окончательный счет в матче - 2:0.

Заключительный матч группового этапа Германия проведет 23 июня во Франкфурте-на-Майне со швейцарцами, Венгрия в этот же день сыграет против Шотландии.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства выйдут по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третье место. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.