Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2020, едва не уступив Венгрии

Сборная Германии сыграла вничью с командой Венгрии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Немцы сыграли со счетом 2:2 в матче, который прошел в Мюнхене вечером в среду, 23 июня.

По ходу игры бундестим дважды уступала венграм, и во второй раз сравняла счет только в самой концовке игры - на 84-й минуте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым. В прошедшем параллельно матче Португалия и Франция также сыграли вничью - 2:2.

В итоге Германия заняла второе место в группе F и сыграет в 1/8 финала против Англии в Лондоне. Игра пройдет 29 июня. Для бундестим это последний турнир под руководством тренера Йоахима Лева (Joachim Löw), с которым немцы выиграли чемпионат мира в 2014 году. После Евро его сменит экс-наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick).

Все пары 1/8 финала Евро-2020

Ранее 23 июня стало известно, что сборная Украины также вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе благодаря лучшей разнице мячей, чем у двух других команд, также оказавшимися третьими в своих квартетах с тремя очками. Украинцев ждет встреча со Швецией в Глазго 29 июня.

Все пары 1/8 финала выглядят так: Бельгия - Португалия, Италия - Австрия, Франция - Швейцария, Хорватия - Испания, Швеция - Украина, Англия - Германия, Нидерланды - Чехия, Уэльс - Дания.

Матчи пройдут с 26 по 29 июня.

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