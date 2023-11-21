Минфин ФРГ заморозил расходы госбюджета. Что это значит?

В проекте госбюджета Германии на 2024 год неожиданно для немецкого правительства образовалась дыра в 60 млрд евро. Для начала всем министерствам ФРГ запрещены ассигнования.

О шатдауне в США, когда вынужденно приостанавливается работа федерального правительства, многие наслышаны. Теперь нечто подобное произошло в Германии: министерство финансов ФРГ распорядилось заморозить почти все еще не осуществленные бюджетные ассигнования. Исключения составляют только расходы на поддержание работоспособности конституционных органов власти - бундестага, бундесрата, ведомства федерального президента и Конституционного суда Германии. А вот ведомству федерального канцлера деньги пока не поступают.

Конституционный суд "наказал" правительство Германии

Причиной для столь неординарной для Германии меры стало решение Конституционного суда ФРГ, принятое еще в среду на прошлой неделе. В тот день, 15 ноября, судьи в Карлсруэ пришли к выводу о том, что федеральное правительство не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Судьи Конституционного суда ФРГ Фото: Uli Deck/dpa/picture-alliance

Сам этот фонд удалось создать только потому, что пандемией было оправдано объявление в том году чрезвычайного финансового положения в Германии, что позволило обойти заложенный в Основной закон так называемый "долговой тормоз" (Schuldenbremse), призванный предотвращать возникновение чрезвычайной государственной задолженности.

Повторить такой маневр можно было бы только в том случае, если постфактум объявить чрезвычайной и ситуацию в течение всего текущего года.

Выдержит ли "долговой тормоз"?

Вначале - сразу после решения Конституционного суда - Минфин ФРГ заморозил только расходы из того климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были перекачены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из антиковидного дополнительного бюджета 2021 года. Но этой меры оказалось явно недостаточно.

Утром во вторник, 21 ноября, стало известно, что практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства. Например, заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы. Так что, в отличие от США, немецким госслужащим все-таки не надо уходить в неоплачиваемые отпуска, и расходовать отпущенные на текущий год средства тоже можно.

Инсталляция перед Минфином ФРГ в Берлине с надписью "Schuldenbremse" ("Долговой тормоз") Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Несмотря на запрет на будущие ассигнования, текущих государственных расходов решение Минфина не касается, пояснил Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с "зелеными" и либералами из СвДП в правительственную коалицию. Но вот сам "долговой тормоз" для Кюнерта не догма. Если бы СДПГ правила в одиночку, дал понять ее генсек, то вариант с объявлением чрезвычайной финансовой ситуации в 2023 году был бы вполне реальным.

Председатель парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) также предлагает в очередной раз отключить "долговой тормоз": "С моей точки зрения, нам без этого не обойтись, придется и на 2024 год сделать исключение, а может, и на дольше". По его словам, задачи, стоящие перед Германией, будь то в сфере защиты климата, индустриальной трансформации или во внешней политике, настолько велики, что за год с ними не справиться.

Не отвечающим требованиям времени и "недостаточно интеллигентным" называет "долговой тормоз" и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), представляющий "зеленых". По мнению министра, этот инструмент слишком "статичен" и не позволяет проводить различия между текущими расходами и инвестициями в будущее, которые начнут окупаться только через многие годы.

К тому же, добавляет Хабек, "долговой тормоз" создавался в то время, когда "у нас всегда был дешевый газ из России, Китай был нашим станком или рынком сбыта, а американцы - надежными, верными друзьями, снимавшими с нас военное бремя".

Что считать чрезвычайной ситуацией?

Включенный в 2009 году в Основной закон ФРГ "долговой тормоз" и в самом деле существенно ограничивает правительству поле для маневра, его возможности залезать в долги, расплачиваться за которые придется грядущим поколениям немцев. Отключать этот "тормоз" допускается только в чрезвычайных ситуация - в случае природных катастроф, пандемии или, например, энергетического кризиса, разразившегося из-за войны России с Украиной.

Кристиан Линднер Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

Входящие в немецкое правительство либералы из Свободной демократической партии (СвДП), как и их представитель во главе Минфина Кристиан Линднер (Christian Lindner), также считают "долговой тормоз" важным конституционным достижением, настаивают на его соблюдении. Рачительное обращение с государственной казной - одно из центральных предвыборных обещаний СвДП.

Вот и в этот раз либералы выступают против того, чтобы снова отпустить "долговой тормоз", а необходимые бюджету средства предлагают изыскать за счет сокращения его социальных статей.

Если денег мало, надо сокращать расходы или повышать доходы

С трудом сверстанный бюджет ФРГ на 2024 год в размере 445,7 млрд евро оказался под вопросом. Не ясно, смогут ли энергоемкие предприятия получать обещанные госдотации, найдутся ли деньги на запланированное повышение социального пособия (Bürgergeld) на 12 процентов или на давно назревшую модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Проблемы могут возникнуть и с оплатой обещанных Украине дополнительных поставок вооружений.

У экспертов на этот счет разные мнения. Так, Ханно Кубе (Hanno Kube) из университета в Хайдельберге, которого пригласили на слушания в бюджетный комитет бундестага оппозиционные консерваторы, считает, что решение Конституционного суда Германии вынуждает заново пересмотреть структуру и объем законопроектов о бюджете на 2024 год, и в считанные недели это сделать невозможно.

Социал-демократы пригласили дать свое заключение другого эксперта. Йенс Зюдекум (Jens Südekum) из университета в Дюссельдорфе, напротив, полагает, что основные позиции бюджета на следующий год утверждать уже можно. Смета расходов из климатического и трансформационного фонда, правда, недействительна, указывает он, но другие статьи бюджета этим напрямую не затронуты.

Ясно, что при нехватке денег в казне надо либо сокращать расходы, либо повышать доходы. Либералы, как и оппозиционные консерваторы, ратуют за первый вариант и указывают на то, что и без 60 млрд евро климатический и трансформационный фонд сможет обойтись, хотя под угрозой и окажутся некоторые инвестиционные проекты, в частности многомиллиардная дотация концерну Intel, который собирается строить фабрику по производству чипов под Магдебургом на востоке Германии. Лозунг СвДП: тратить можно только то, что заработал.

Но партнеры СвДП по коалиции - социал-демократы и "зеленые" - ратуют за второй вариант. Из их рядов все настойчивее звучат требования повысить налоги на сверх- и просто богатых, на наследство, на предметы роскоши и в частности снова повысить до 19% ставку НДС для заведений общественного питания, сниженную во время пандемии до 7%. Или - в очередной раз отключить "долговой тормоз". К этому, предполагают наблюдатели, дело и идет.

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