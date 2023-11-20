Лишат ли украинских беженцев в ФРГ "денег для граждан"?

Из стран ЕС больше всех украинских беженцев приняла Германия. Одна из причин - щедрое соцпособие Bürgergeld. Впрочем, немецкие консерваторы считают, что оно лишает украинцев стимула работать.

60 000 000 000 евро. В такую астрономическую сумму обернулось решение Конституционного суда ФРГ, в середине ноября признавшего противоречащим Основному закону перераспределение невостребованных кредитных средств из фонда для борьбы с пандемией ковида на другие цели. В результате решения судей в немецком госбюджете неожиданно образовалась прореха в 60 млрд евро.

Теперь в коалиционном правительстве Олафа Шольца (Olaf Scholz) судорожно размышляют о том, где изыскать требуемую сумму, чтобы свести в бюджете концы с концами. Самая большая, причем, с большим отрывом статья расходов - на социальные нужды. На 2024 год запланировано 171,7 млрд евро, что в три с лишним раза больше, чем на оборону (51,8 млрд евро). В этой ситуации в Берлине развернулась дискуссия о социальных выплатах украинским беженцам в Германии.

В ФРГ более миллиона беженцев из Украины

В первые месяцы после начала широкомасштабной войны России против Украины Польша была страной, принявшей наибольшее число украинских беженцев. В отдельные периоды времени их было здесь больше 1 млн 660 тысяч человек. Теперь осталось менее 960 тысяч.

В Германии - более миллиона украинских беженцев Фото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Сейчас по числу украинских беженцев среди стран ЕС лидирует Германия: по официальной статистике, их здесь 1 млн 116 тысяч человек. Впрочем, точное число неизвестно: украинцы могут свободно передвигаться по шенгенскому пространству.

В отличие от беженцев из всех других стран, гражданам Украины согласно специально принятому на этот счет решению Евросоюза не требуется ходатайствовать в Германии об убежище. Они получают его автоматически. Это правило действует во всех странах ЕС. Но не во всех странах ЕС приняты единые стандарты социальной поддержки украинских беженцев.

Размер социального пособия в Германии

В ФРГ такая поддержка весьма щедрая. Украинские беженцы здесь еще летом прошлого года решением немецкого правительства были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld). Размер этого пособия составляет 502 евро для взрослого человека, живущего в отдельном домохозяйстве. Плюс деньги на оплату жилья и коммунальных услуг. Можно получить еще и дотацию на курсы повышения квалификации.

На "деньги для граждан" прожить можно Фото: IlluPics/IMAGO

Для сравнения: взрослому одинокому соискателю убежища полагается 410 евро плюс "уместное" жилье, которым может быть и койка в общежитии. Соискатели убежища могут претендовать только на самое необходимое медицинское обслуживание. А получатели Bürgergeld - такие же клиенты больничных касс, как и все остальные застрахованные. Только взносы за них платит государство.

Со следующего года размер Bürgergeld существенно увеличивается - с 502 до 563 евро. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повышается с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 7 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.

Высокий риск злоупотреблений соцпособием

По оценке главы объединения немецких окружных властей (Deutscher Landkreistag) Райнхарда Загера (Reinhardt Sager), столь высокий уровень социального пособия имеет двойной негативный эффект. Во-первых, говорит он, это "тормозит мотивацию украинских беженцев идти работать".

А, во-вторых, Bürgergeld служит магнитом для тех граждан Украины, которые на первых порах уехали от военных действий на родине в другие страны ЕС, а теперь переезжают в Германию. "Почему? - спрашивает Загер, - Потому что Bürgergeld существенно больше, чем сравнимые социальные пособия в других странах Евросоюза".

Регистрация украинских беженцев в Берлине Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

К тому же, как выясняется, немецкие власти не знают, не имеют ли украинские беженцы, получающие пособия в Германии, регистрации и статуса беженца еще в какой-либо стране ЕС. Немецкое правительство сообщило об этом в ответе на парламентский запрос управляющего делами фракции оппозиционных консерваторов Торстена Фрая (Thorsten Frei). Отсутствие таких проверок, указывает Фрай, "настежь открывает ворота для возможных злоупотреблений".

Германия, продолжает он, принимает больше всего украинских беженцев, и в то же время, число работающих среди них очень низкое. "В Польше и Нидерландах, - заявил Фрай, - доля работающих составляет соответственно 66 и 70 процентов, в Германии - 17 процентов".

Изъян немецкой системы социальных гарантий

Его коллеги по фракции Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) и Гитта Коннеман (Gitta Connemann) также считают, что Bürgergeld приводит к тому, что украинским беженцам выгоднее и удобнее получать такое пособие, чем идти работать.

"В Германии - 2 миллиона вакансий и примерно 5 миллионов получателей Bürgergeld, из них 3,9 миллиона - работоспособных. Очевидно, что изъян в самой системе", - заявила Коннеман в понедельник, 20 ноября, в интервью ARD - первому каналу телевидения ФРГ. Ссылки на то, что 80 процентов украинских беженцев - женщины, многие из них с травмированными после российских авианалетов детьми, ее не убеждают.

В немецком агентстве по труду говорят и на украинском языке Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"В соседних странах ЕС тоже украинские матери с детьми. И тем не менее, доступ на рынок труда там другой, - говорит Коннеман. - В Германии работает меньше, чем каждый пятый украинский беженец, в Польше или Нидерландах - двое из трех. То есть при одинаковых исходных положениях, в этих странах очевидно существуют другие стимулы идти работать".

Изъян, считают немецкие консерваторы, в самой системе. "Многие работающие в Германии люди - и не важно, родились они здесь или приехали - иногда чувствуют себя оказавшимися в дураках, - поясняет Коннеман. - И ведь в самом деле: при определенном уровне заработной платы и налоговом классе государство "съедает" налогами всякое повышение жалованья. Плюс с ростом доходов человека ему перестают доплачивать, например, за жилье".

Отменять Bürgergeld для украинских беженцев немецкое правительство не собирается. Вместе с тем, от них теперь ожидают больших усилий по поиску работы. Еще месяц назад министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) объявил о снижении языковых требований к работоспособным украинским беженцам и повышении - к их собственной инициативности. Так, им придется теперь, как и всем прочим безработным жителям Германии, регулярно, не реже раза в шесть недель, отчитываться в агентстве по труду о собственных усилиях по поиску работы. В противном случае пособия им будут сокращать.

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