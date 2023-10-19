ФРГ меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать

"Знания языка не должны быть совершенными". Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.

"Языковой барьер снижается. Настало время идти работать". Это заявление министра труда ФРГ Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) адресовано беженцам из Украины, точнее говоря - беженкам, поскольку женщины составляют 80% тех украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли c прошлого года убежище в Германии. Министр заявил это 18 октября на пресс-конференции в Берлине, на которой он по сути дела провозгласил смену курса правительства ФРГ в вопросе трудоустройства беженцев. Речь шла вообще о беженцах, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но упор был сделан именно на украинках.

Германия помогла беженцам, теперь они должны помочь Германии

На следующий день, 19 октября, смену курса фактически подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Выступая в бундестаге с правительственным заявлением в преддверии саммита ЕС, он, коснувшись темы миграции, в частности, объявил: "Мы приступаем к широкомасштабным действиям для того, чтобы находящиеся в Германии украинские гражданки и граждане … теперь все бы вышли на немецкий рынок труда".

Беженцы из Украины имеют в Германии с начала лета 2022 особый статус. Они получают более высокое пособие (Bürgergeld) и имеют более широкие возможности для трудоустройства, чем прибывшие из других стран соискатели убежища. По состоянию на июнь 2023 украинских получателей такого пособия в трудоспособной возрасте было примерно 480 тысяч. "Федеральное правительство долго оставляло их в покое, но теперь бежавшие от войны в Украине должны стать более самостоятельными", - констатирует онлайн-портал еженедельника Die Zeit.

Даниэль Терценбах, Андреа Налес и Хубертус Хайль (слева направо) на пресс-конференции в Берлине 18 октября Фото: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr/picture alliance

Издание обращает внимание на то, как именно Хубертус Хайль обосновал изменившийся подход. Правительство, подчеркнул министр, очень серьезно относится к тревогам граждан ФРГ из-за большого числа мигрантов, к растущим опасениям, что страна "может надорваться или потерять контроль над ситуацией". Поэтому те, кто нашел защиту в Германии, тоже должны внести теперь свой вклад.

Так что произошедшая в Берлине смена курса вызвана, с одной стороны, резко обострившимся в этом году во всем ЕС миграционным кризисом, который привел в Германии к росту популярности и все более значительными электоральными успехами право-популистской, частично даже праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

От выпускников языковых курсов ждут быстрого трудоустройства

С другой стороны, правительству ФРГ надо срочно решать проблему быстро нарастающего на немецком рынке труда дефицита кадров, который все более ощутимо тормозит экономическое развитие страны. Причем нужны не только высококвалифицированные специалисты. Многие пустующие рабочие места не требуют особых знаний, в том числе и языковых.

Именно на это и упирал Хубертус Хайль на пресс-конференции. "Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными", - подчеркнул министр труда. Он отметил, что в последнее время свыше 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в ближайшие месяцы. В аналогичной ситуации находятся еще 200 тысяч беженцев из других стран.

Ярмарки вакансий для украинских беженцев в Берлине и других городах Германии начали проводить еще весной 2022. На этом стенде информировали, "как выучить немецкицй язык для своей профессии" Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"Так что речь идет о потенциале для нашего рынка труда примерно в 400 тысяч человек", - указал министр и заверил: "Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места, и мы добьемся этого". Отвечать за выполнение поставленной задачи будет член правления Федерального агентства по труду (BA) Даниэль Терценбах (Daniel Terzenbach), которого назначили спецпредставителем правительства ФРГ по интеграции беженцев на рынке труда. Такой должности до сих пор не было.

Ему поручено подготовить местные отделения BA к выполнению новых требований и вести переговоры с бизнесом. К тому же он намерен вместе с муниципальными властями искать решение проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях и в школьных группах продленного дня, чтобы прицельно вовлекать в трудовой процесс матерей. Ведь примерно половина приехавших в Германию украинок имеет несовершеннолетних детей.

От предлагаемой работы лучше не отказываться

В то же время будут ужесточены требования к самим украинским беженцам. Если немецкие безработные обязаны регулярно отчитываться о поисках работы перед местным отделением агентства по труду (Jobcenter), то от украинцев этого до сих пор не требовали. Теперь это изменится, объявил Хубертус Хайль.

Украинские получатели пособия Bürgergeld будут обязаны как минимум раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству, а агентство по труду будет активнее предлагать им конкретные рабочие места. "Тем, кто не захочет сотрудничать или будет отказываться от предложенной работы", подчеркнул Хубертус Хайль, могут сократить выплаты. Однако министр исходит из высокой готовности украинок начать работать. По его словам, "многие бежавшие из Украины имеют хорошую квалификацию и хотят работать".

Это подтверждает опубликованный в августе доклад Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB) об интеграции украинских беженцев на немецком рынке труда. Так, в 1-м квартале этого года примерно 70% еще не работавших украинок в трудоспособном возрасте в той или иной форме готовились к будущей трудовой деятельности в Германии, а 54% намеревающихся работать в ходе анкетирования заявляли, что планируют сделать это примерно через год после прибытия в страну. Доклад подтверждал: примерно через год после приезда процент работающих, действительно, заметно возрастает до 28%.

Украинские беженки консультируюся по поводу трудоустройства в агентстве по труду в Кёльне Фото: Political-Moments/IMAGO

Именно на это исследование подчиненного ей института опиралась глава Федерального агентства по труду Андреа Налес (Andrea Nahles), которая участвовала в пресс-конференции вместе с Хубертусом Хайлем. Оба они являются влиятельными представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - партии канцлера Олафа Шольца. Андреа Налес сообщила, что доля работающих среди трудоспособных украинских беженцев составляет сейчас 19%.

Почему в Польше и Чехии большинство украинцев работает

В то же время в Польше и Чехии, которые, наряду с Германией, приняли в ЕС наибольшее число граждан Украины, данный показатель составляет примерно две трети, то есть порядка 66%, отмечает газета Die Welt. В статье под заголовком "Почему в Германии так мало украинских беженцев работают" она указывает, что финансовая поддержка беженцев в этих странах намного ниже, чем в ФРГ, и к тому же ограничена по времени.

Так, в Чехии прибывшим в течение первых пяти месяцев выдавали по 200 евро в месяц, после чего сокращали эту сумму до 130 евро. В Польше одноразово выдавали 66 евро и ежемесячное детское пособие в 110 евро. В то же время в Германии пособие Bürgergeld составляет ежемесячно 502 евро, к тому же на каждого ребенка выплачивают по 420 евро.

У правительства ФРГ была иная стратегия, поясняет газета: "Вместо того, чтобы стимулировать скорейший поиск работы, оно сделало упор на языковые и интеграционные курсы, чтобы повысить тем самым шансы на рынке труда". Если в Польше и Чехии украинские беженцы часто заняты "на плохо оплачиваемой работе и, несмотря на свой труд, живут ниже уровня бедности", то в Германии им хотели дать возможность выбрать место, соответствующее их квалификации, ведь три четверти украинских беженцев имеют высшее образование. "Но на практике, похоже, эта стратегия не сработала", - приходит к выводу Die Welt.

К схожему выводу, судя по всему, пришли и в Берлине. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль недвусмысленно дал понять на пресс-конференции, что не всем украинкам удастся найти в Германии именно ту работу, которую они хотели бы. Тем не менее пора начинать работать, и лучше сегодня, чем завтра.

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