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Беженцы в Германии. Сколько получают и на что имеют право?

Маттиас фон Хайн | Марина Барановская
4 октября 2023 г.

Немецкие политики все чаще обсуждают вопрос, не создают ли социальные льготы для беженцев дополнительного стимула для миграции. Но на какие социальные услуги и денежные пособия могут рассчитывать те, кто ищет убежища?

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Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург
В Германии для мигрантов нет молочных рек и кисельных берегов, но базовые потребности удовлетворяются. Правда, для этого приходится постоять в очереди.Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

В Германии не утихает скандал, спровоцированный Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) - председателем Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии страны. 28 сентября, во время выступления в ток-шоу на телеканале Welt, обсуждая ситуацию с миграцией, Мерц заявил буквально следующее: "Население сходит с ума, когда видит, что 300 тысяч просителей убежища получили отказ, но не покидают страну, а получают всевозможные социальные услуги, полную медицинскую помощь. Они сидят у врача и делают себе новые зубы, а немецкие граждане при этом не могут записаться на прием".
 
Это высказывание вызвало шквал критики. "Жалкий популизм за счет самых слабых. Тот, кто так говорит, настраивает людей друг против друга и только укрепляет АдГ (немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". - Ред.)", - так охарактеризовала слова Мерца глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), а канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), прямо не называя лидера ХДС, призвал политические силы к сплоченности и отметил, что "популизм лишь разогревает настроения в стране".

Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц
Высказывание Фридриха Мерца о беженцах вызвало шквал критикиФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Высказались по этому поводу даже зубные врачи. "Честно говоря, я не могу понять высказываний Фридриха Мерца. Обычно записаться на прием к стоматологу несложно", - сказал глава ассоциации Кристоф Бенц (Christoph Benz) в комментарии изданию Wirtschaftswoche.

Важно сказать, что в действительности люди, подавшие прошение об убежище, в первые 18 месяцев своего пребывания в Германии имеют лишь ограниченный доступ к медицинским услугам. Поэтому обычно они могут попасть к стоматологу только при острой боли. В целом же список социальных услуг, получаемых беженцами в ФРГ, напрямую зависит от их статуса. DW разбиралась в том, какие льготы положены мигрантам в Германии.

Какие льготы есть у украинских беженцев в Германии

Беженцы от войны в Украине пользуются в Германии особым статусом. Он предусмотрен Директивой о временной защите (ДВЗ), которую активировал Евросоюз в марте 2022 года.

Директива о временной защите позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они могут устроиться на работу, отправить детей в школу и пользоваться медицинской страховкой. Украинские беженцы также имеют право на базовую государственную социальную помощь (Bürgergeld) от центра трудоустройства.

Беженки из Украины на консультации в центре по трудоустройству
Беженцы из Украины сразу же получают разрешение на работу. Проконсультироваться они могут в специальных центрах по трудоустройствуФото: Political-Moments/IMAGO

Ее цель - обеспечить людей средствами к существованию, необходимыми для покупки продуктов питания, одежды, предметов личной гигиены, билетов на проезд в общественном транспорте и оплаты электроэнергии. Сумма пособия в сентябре 2023 года составляла 502 евро на человека. Семейные пары получают 451 евро на человека. Украинские беженцы также имеют право на государственную оплату арендного жилья.

До недавнего времени Директива о временной защите действовала до начала марта 2024 года, но 28 сентября на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе срок ее действия было решено продлить еще на год.

Где размещают соискателей на предоставление убежища

Для остальных беженцев, которые въезжают в Германию и подают здесь прошение о предоставлении убежища, действуют иные правила.

Соискателей убежища обычно вначале размещают в так называемых центрах первичного приема (Erstaufnahmeeinrichtung), которые находятся в ведении федеральных земель. Очень часто центры первичного приема расположены в бывших воинских казармах. Соискателям убежища предоставляют спальное место в общих комнатах и обеспечивают полноценным питанием. Обычно в таких центрах живут те, кто недавно приехал в Германию.

Спустя несколько недель или месяцев людей, как правило, отправляют в другое место проживания, которое может быть расположено в соседнем районе или городе. В основном это коммунальные общежития (Gemeinschaftsunterkunft), где проживают от 30 до 100 человек. Условия проживания в них могут быть очень разными: иногда это может быть новое, благоустроенное здание с отдельными комнатами и кухнями, садом и игровой площадкой для детей, а иногда - обветшалый дом на окраине города с общими комнатами на 5-6 человек.

Беженцы в Берлине на пути в центр первичного приема
Первая остановка: центр первичного приема. В дальнейшем беженцы распределяются по общежитиям в разных городахФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Пока длится процедура предоставления убежища, свобода передвижения соискателей ограничена: в этот период беженцы должны проживать в определенном месте, а обо всех своих перемещениях сообщать в соответствующие инстанции. Это ограничение иногда сохраняется и на некоторое время после предоставления убежища.

Финансовая поддержка: кому и сколько

Порядок предоставления материальной помощи беженцам в Германии регулируется так называемым Законом о пособиях просителям убежища (Asylbewerberleistungen). После регистрации беженцы получают право на помощь от государства в покрытии базовых потребностей. В этот список входят продукты питания, одежда, лекарства, предметы личной гигиены и домашнего обихода. Все это можно получить в центрах первичного приема. Соискателям убежища также полагаются карманные деньги на необходимые личные нужды. В настоящее время эта сумма составляет около 150 евро в месяц на одного человека.

В некоторых случаях для покрытия базовых потребностей предоставляется не натуральное пособие, а денежное: для просителя убежища без семьи оно достигает 367 евро в месяц.

Поощряется добровольный труд: если соискатели убежища выполняют какую-либо добровольную работу, они могут получать вознаграждение в размере до 200 евро.

Медицинские страховки: когда можно начать лечить зубы?

В случаях, требующих неотложного медицинского вмешательства, соискателей убежища направят в больницу, а расходы на оплату исследований, операции и пребывания в стационаре компенсируют ведомства социального обеспечения. В остальном же порядок предоставления медицинских услуг, которые претенденты на убежище получают в Германии, различается в зависимости от федеральной земли.

В одних немецких землях соискатели убежища получают электронную медицинскую карту, с которой они могут напрямую обратиться к врачу. В других беженцы прежде должны обратиться за сертификатом на прием у врача в ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde). Впрочем, на спектр предоставляемых услуг это не влияет.

После получения официального статуса беженца или после 18 месяцев проживания в Германии соискатели убежища получают доступ к регулярному медицинскому обслуживанию - как и все остальные жители ФРГ с медицинскими страховками.

Отсрочка депортации

Соискатели, чье заявление о предоставлении убежища было отклонено, как правило, должны покинуть Германию. Но при определенных условиях им предоставляется отсрочка депортации (Duldung). Это происходит при наличии определенных препятствий для депортации. Например, если у человека нет документов, удостоверяющих его личность, он не может путешествовать по состоянию здоровья или если между Германией и родной страной беженца нет прямого авиасообщения.

Депортация беженцев из Германии
Беженцев из Германии депортируют не так уж часто: на пути к экстрадиции оказывается немало препятствийФото: Daniel Kubirski/picture alliance

В этом случае беженцы имеют право на выплаты, предусмотренные для претендентов на получение убежища (Asylbewerberleistungen). Они также могут работать, если ведомство по делам иностранцев предоставило необходимое разрешение. Люди с отсрочкой о депортации не имеют права переезжать в другой город или другую федеральную землю и не должны выезжать за пределы Германии: в последнем случае отсрочка будет аннулирована.

Смотрите также:

Как в немецких городах справляются с беженцами

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