Почему медсестры из Украины не могут работать в Германии?

По данным Института немецкой экономики (IW) в Кельне, через 10 лет в Германии будет не хватать около полумиллиона единиц младшего медперсонала, помогающего в больницах и домах престарелых. Уже сейчас идут активные поиски, причем не только в самой Германии, но и далеко за ее пределами.

В апреле 2022 года министр труда, социальных вопросов, преобразований и цифровой инфраструктуры федеральной земли Рейнланд-Пфальц Александер Швайтцер (Alexander Schweitzer) вместе с представителями объединения медсестер земли организовал и провел ярмарку вакансий ("Arbeitsmarktgipfel Ukraine"), целью которой было трудоустроить как можно больше беженцев из Украины. В результате на локальном уровне были учреждены пилотные проекты, в которых участвовали местные медработники. Их цель - без бюрократических проволочек трудоустраивать беженок со средним медицинским образованием в больницах и домах престарелых. Земля Рейнланд-Пфальц потратила на это около 4 млн евро. Каков результат?

26 украинок подали документы на признание квалификации

В конце минувшего года министерство труда земли Рейнланд-Пфальц сообщило прессе конкретные цифры: "По состоянию на 31 декабря 2022 года 26 украинских медицинских сестер подали заявки на признание своей профессиональной квалификации. Среди них - 10 беженок, две заявительницы, пока еще находящиеся в Украине, и 14 человек с гражданством Украины, которые приехали в Германию еще до начала войны".

Надежды на сокращение дефицита медперсонала были и у министерства здравоохранения федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Вместе с Ассоциацией больниц и Германским объединением помощи пожилым людям (KDA) оно разработало концепцию "профессиональной интеграции украинцев в больницы и учреждения по уходу за престарелыми людьми". Издание pflegen-online.de тогда цитировало земельного министра здравоохранения Штефани Дрезе (Stefanie Drese): "Если нам удастся добиться хорошей и быстрой интеграции украинских специалистов в нашу систему здравоохранения, то мы надеемся, что сможем "удерживать" их в Мекленбурге - Передней Померании столько, сколько они сами пожелают".

Стоит заметить, что это желание могло стать реальностью только в случае обоюдного интереса и привлекательных предложений. И они тоже были.

3000 евро в качестве подъемного пособия

Правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия попыталось привлечь иностранных специалистов, оказавшихся здесь в роли беженцев, подъемными пособиями. В начале мая 2022 года министр труда и здравоохранения Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) предложил 3000 евро всем медсестрам из стран, которые не входят в ЕС, включая украинок, имеющих опыт работы по специальности на родине, в виде "приветственных денег от правительства федеральной земли".

Однако инициативы, которые были запущены больше года назад, пока мало что дали. Министерство здравоохранения земли Мекленбург - Передняя Померания признало, что "заявок от украинских медсестер было очень мало". Чиновники предполагают, что причина низкого спроса на вакансии в немецких клиниках - в том, что среди беженцев из Украины очень небольшое количество медицинских работников.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия желающих тоже оказалось не так уж и много, так как, по сообщению министерства здравоохранения, большинство из беженцев все еще проходят так называемые интеграционные курсы и изучают немецкий язык, без которого невозможна профессиональная деятельность в сфере медицины.

Руководитель кельнского Центра занятости (Jobcenter) Мартина Вюркер Фото: Victor Weitz/DW

Тот факт, что вышеперечисленные усилия и различные предложения по трудоустройству беженцев в клиниках и домах престарелых не вызвали у них отклика и интереса может быть связан с тем, что для профессиональной интеграции беженцам необходимо приложить большие усилия. Однако существует ряд веских причин, которые удерживают многих украинских медсестер от поиска работы в Германии, считает руководитель кельнского Центра занятости (Jobcenter) Мартина Вюркер (Martina Würker).

Главная проблема не в квалификации, а в немецком языке

По данным статистики, датируемых мартом 2023 года, с февраля 2022 года в Германии число людей, подлежащих обязательному социальному страхованию с украинским гражданством, увеличилось с 57 000 до 137 000. А число работников, занятых на низкооплачиваемых должностях за этот же период, увеличилось примерно с 8000 до 33 000 человек. В это число входят и украинцы, которые приехали в Германию еще до начала войны.

"В Кельне около 6200 выходцев из Украины в возрасте от 15 лет и старше получают пособие от агентства по труду. Около 4400 из них - женщины. По нашим оценкам, около восьми процентов этих украинцев были заняты в сфере здравоохранения", - говорит в интервью DW Мартина Вюркер.

Главное здание кельнского Центра занятости Фото: Victor Weitz/DW

В кельнском Центре занятости, по словам его руководителя, зарегистрировано около 40 процентов людей, в основном женщины с высшим образованием, и примерно столько же не имеют признанной в Германии профессиональной квалификации.

На вопрос, почему так трудно предложить работу украинским беженцам с медицинским образованием, Мартина Вюркер объясняет: "Главная проблема состоит в том, что беженцы из Украины не владеют немецким языком в той степени, чтобы работать с пациентами или пожилыми людьми. В данный момент в Кельне около двух тысяч беженцев занимаются на полугодичных курсах немецкого языка и примерно столько же ждут своей очереди. Многие проходят так называемые интеграционные курсы, которые длятся девять месяцев. Там же они получают элементарные знания немецкого языка, но их недостаточно, чтобы начать работу в медицинских учреждениях, ведь общаться им придется не только с коллегами, но и с пациентами или престарелыми людьми, которых надо понимать, чтобы им помочь".

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) уже выдало более 30 тысяч разрешений на бесплатные курсы немецкого языка для украинских беженцев. Но процесс овладения языком требует определенного времени. Даже если немецкий является вторым по популярности языком в Украине после английского и, по данным опроса 2015 года, более 17 процентов городского населения изучало немецкий язык в украинских школах, проблема общения остается серьезным препятствием в профинтеграции, причем не только в медицине.

Вторая проблема - в признании дипломов. Эта процедура тоже занимает много времени. Медсестрам или персоналу по уходу за пожилыми и больными людьми необходимо на экзаменах подтвердить свою квалификацию. Пока этого не произошло, люди живут на пособия - "Bürgergeld". Некоторые из беженок еще не уверены в том, хотят ли они работать в Германии, потому что надеются как можно скорее вернуться на родину к своим мужьям.

Языковую проблему называет главной и Доротея Ульманн (Dorothea Ullmann), управляющая амбулаторной сестринской службой одного из районов Гамбурга. "На собеседовании у меня была украинская медсестра, но я смогла общаться с ней только с помощью переводчика в Google. Я не могу отправлять медсестер, не владеющих немецким языком, к своим пациентам, несмотря на их хорошую квалификацию", - подчеркнула она в интервью сетевому изданию pflegen-online.

Профессиональная ориентация в школе

Лучше обстоят дела с беженцами старшего школьного возраста, которые готовы пройти обучение на медработников. Примером могут стать некоторые школы в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Здесь можно начать обучение на гериатрических медсестер со специальными стажировками в домах престарелых. По окончании обучения ученики получают не только аттестат зрелости, но и дипломы техникума.

В школах общины Ванген уже два года успешно предлагают двухгодичный курс обучения с интенсивным курсом немецкого языка. В первый год основное внимание уделяется изучению языка с 10 уроками в неделю. Через четыре месяца участники сдают языковой тест B1 и далее обучаются будущей профессии. После окончания школы выпускники могут повышать свою квалификацию - в зависимости от желаний и способностей.

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