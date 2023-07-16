  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

В ФРГ растет число зависящих от соцпособий пожилых жителей

Виталий Кропман
14 мин. назад

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в конце первого квартала текущего года базовую помощь по старости получали около 684 тыс. человек, что больше, чем когда-либо.

https://p.dw.com/p/4Txib
Пожилой человек держит две купюры по пять евро
Фото: picture alliance/Fotostand

В Германии все больше людей пенсионного возраста зависят от социальных пособий. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщают издания Funke Mediengruppe, ссылаясь на пока неопубликованные данные Федерального статистического ведомства. Эта государственная поддержка оказывается тем, кто не получает пенсию по старости и уже не может обеспечить себе средства к существованию за счет работы.

Согласно полученным данным, в конце первого квартала текущего года базовую помощь по старости получали около 684 тыс. человек, что больше, чем когда-либо ранее. По сравнению с декабрем 2022 года, их число выросло примерно на 25 тыс. человек. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то следует говорить об увеличении примерно на 90 тыс. человек, что соотвествует росту в 15 процентов. Особенно часто от бедности в пожилом возрасте страдают женщины: к ним относятся примерно шесть из десяти получателей базовых пособий по старости.

Приток беженцев из Украины в Германию

По данным статистического ведомства, увеличение показателя в декабре было связано главным образом с резким ростом числа беженцев из Украины, имеющих право на получение пособий. Их число выросло с чуть более 20 тыс. человек в декабре 2021 года до 73 тыс. человек в декабре 2022 года, то есть на 265 процентов. С июня 2022 года беженцы из Украины имеют право на соответствующие льготы, согласно Социальному кодексу.

Кроме пожилых людей, базовые пособия получают также лица в связи с продолжительным полным снижением трудоспособности,например, из-за невозможности работать три часа в день в течение непредвиденного периода времени по болезни или инвалидности. По данным статистики, в декабре число таких получателей составило около 531 тыс.

Смотрите также:

О "бедных" немецких пенсионерах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецких стариков отправляют в Словакию

Немецких стариков отправляют в Словакию

Уход за стариками в Германии стремительно дорожает и становится не по карману все большему числу жителей. Возможный выход - доступный по цене дом престарелых в странах Восточной Европы - за сотни километров от родины.
Политика20 ноября 2012 г.06:16 мин.
external

Как повышали пенсионный возраст в Германии (14.06.2018)

Как повышали пенсионный возраст в Германии (14.06.2018)

Правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст - для мужчин до 65, для женщин - до 63 лет. В Германии уже сейчас уходят на пенсию позже.
Политика14 июня 2018 г.02:41 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разминирование в Киевской области

WP: Нехватка спецтехники задерживает контрнаступление Киева

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество15 июля 2023 г.
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты15 июля 2023 г.
Российский танк, возвращенный ЧВК "Вагнер" Минобороны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Конфликты14 июля 2023 г.
Уборка зерновых на юге Украины

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Политика14 июля 2023 г.
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество14 июля 2023 г.
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Экономика и бизнес14 июля 2023 г.
На главную страницу