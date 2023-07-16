В ФРГ растет число зависящих от соцпособий пожилых жителей

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в конце первого квартала текущего года базовую помощь по старости получали около 684 тыс. человек, что больше, чем когда-либо.

В Германии все больше людей пенсионного возраста зависят от социальных пособий. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщают издания Funke Mediengruppe, ссылаясь на пока неопубликованные данные Федерального статистического ведомства. Эта государственная поддержка оказывается тем, кто не получает пенсию по старости и уже не может обеспечить себе средства к существованию за счет работы.

Согласно полученным данным, в конце первого квартала текущего года базовую помощь по старости получали около 684 тыс. человек, что больше, чем когда-либо ранее. По сравнению с декабрем 2022 года, их число выросло примерно на 25 тыс. человек. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то следует говорить об увеличении примерно на 90 тыс. человек, что соотвествует росту в 15 процентов. Особенно часто от бедности в пожилом возрасте страдают женщины: к ним относятся примерно шесть из десяти получателей базовых пособий по старости.

Приток беженцев из Украины в Германию

По данным статистического ведомства, увеличение показателя в декабре было связано главным образом с резким ростом числа беженцев из Украины, имеющих право на получение пособий. Их число выросло с чуть более 20 тыс. человек в декабре 2021 года до 73 тыс. человек в декабре 2022 года, то есть на 265 процентов. С июня 2022 года беженцы из Украины имеют право на соответствующие льготы, согласно Социальному кодексу.

Кроме пожилых людей, базовые пособия получают также лица в связи с продолжительным полным снижением трудоспособности,например, из-за невозможности работать три часа в день в течение непредвиденного периода времени по болезни или инвалидности. По данным статистики, в декабре число таких получателей составило около 531 тыс.

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